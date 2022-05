Desde que asumió Alberto Fernández, la deuda pública aumentó más de u$s50 mil millones

Desde la asunción de Alberto Fernández la deuda pública del Estado argentino aumentó u$s 51.195 millones, con una marcada aceleración en el último año. Al cierre de abril el pasivo del país trepó a US$374.260 millones, lo que implica un crecimiento de US$51.195 millones respecto al existente a diciembre de 2019.

La dinámica ascendente se aceleró en el último año producto de la fuerte emisión para financiar el déficit fiscal. De esta forma desde abril del año pasado la deuda bruta se incrementó US$36.041 millones.

Según precisó el Ministerio de Economía, este incremento es producto de un alza de u$s 2.250 millones en moneda extranjera y u$s 33.791 en moneda local. Esta situación es producto de la imposibilidad del Gobierno de tomar deuda en el mercado voluntario y en consecuencia está obligado a la financiación en el mercado interno.

Los títulos públicos suman u$s 223.991 millones, de los cuáles u$s 64.175 millones están en moneda nacional y u$s 169,802 en moneda extranjera.

Agentes financieros reclaman instrumentos que los cubran de la inflación

Ante la necesidad de tomar deuda en pesos, los agentes financieros locales le reclaman instrumentos que los cubran de la inflación. De esta forma, dentro de los títulos en moneda nacional la deuda ajustada por CER aumentó en un año u$s 12.455 millones hasta llegar a u$s 52.632 millones.

Por su parte, los compromisos con organismos internacionales ascendió al 30 de abril a u$s 71.594 millones. De este monto, al FMI se le adeudan u$s 44.658 millones.

Si se compara con marzo, la deuda se redujo u$s 2.019 millones.

Deuda: ¿cómo le fue a Guzmán en la última licitación de abril?

El Gobierno cosechó en la licitación de deuda en pesos de este miércoles 27 de abril fondos por un valor efectivo de $371.987 millones, cifra inferior a los $382.6000 millones que aspiraba inicialmente colocar en el mercado de capitales local para cubrir la renovación de vencimientos esta semana por unos $386.000 millones.

En medio de un clima financiero adverso por el salto del dólar blue y la suba de las divisas financieras paralelas (MEP y Contado con Liquidación) la cartera económica no logró financiamiento neto positivo en esta licitación.

En esta oportunidad, al igual que en la anterior licitación del 12 de abril, la Secretaría de Finanzas optó por no ofrecer títulos de muy corto plazo ajustados por CER que son los preferidos por los inversores en un contexto de aceleración inflacionaria, donde las consultoras privadas ya estiman que el costo de vida en abril podría rozar el 6%.

Es que Economía busca reducir el nivel de la deuda atada a la inflación y estirar los plazos de colocación en línea con dos de los objetivos plasmados en el acuerdo con el FMI.

Pero para el mercado se trataba de una jugada arriesgada en medio de la escalada de los dólares alternativos, dado que los analistas habían advertido que un mal resultado en esta licitación podría darle más combustible al CCL.

Las licitaciones de deuda en pesos son cruciales para poder cumplir con la meta de reducir la asistencia monetaria del 3,7% del PBI registrado en 2021 a 1% para este año. Ese objetivo presiona al Tesoro a obtener mayor financiamiento del mercado.

Resultado fallido para el Gobierno

Para los analistas del mercado esta licitación era una prueba desafiante por el volumen de vencimientos -el mayor desde mayo de 2021 ajustando por inflación -y por no haber ofrecido opciones CER o dólar-linked con vencimiento antes de las elecciones presidenciales.

Para enfrentar el reto, la secretaría de Finanzas que conduce Rafael Brigo diseñó un extenso y variado menú que para los analistas no lucía muy atractivo. Las opciones eran:

Una Letra de Liquidez del Tesoro a descuento ( LELITE ) que vence el 23 de mayo de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI)

) que vence el 23 de mayo de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI) Tres Letras del Tesoro a descuento a tasa fija ( LEDEs) con vencimientos el 29 de julio (S29L2), el 31 de agosto (S31G2), y el 30 de septiembre (S30S2) próximos

con vencimientos el 29 de julio (S29L2), el 31 de agosto (S31G2), y el 30 de septiembre (S30S2) próximos Una Letra del Tesoro en pesos a tasa variable más 14% (LEPASE ) que expira el 16 de agosto de 2022 (SG162).

) que expira el 16 de agosto de 2022 (SG162). Un bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense ( dólar linked ) con vencimiento el 30 de abril de 2024 (TV24D).

) con vencimiento el 30 de abril de 2024 (TV24D). Un bono del Tesoro en pesos ajustado por CER ( BONCER ) que caduca el 9 de noviembre de 2026 (TX26)

) que caduca el 9 de noviembre de 2026 (TX26) Una canasta compuesta por 60% por una Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER (LECER) que vence el 19 de mayo de 2023, y 40% por el BONCER que expira el 26 de julio de 2024 (T2X4).

En la licitación de este miércoles se recibieron 1.334 ofertas que representaron un total de valor nominal de $399.144 millones, lo que significó un valor efectivo adjudicado de $ 371.987millones, informó el Ministerio de Economía.

Ante la aceleración inflacionaria los inversores prefieren títulos ajustados por CER

¿Cuáles fueron los títulos más demandados?

La cartera económica precisó que del total de financiamiento obtenido, el 40% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2022, el 23% en títulos que expiran en 2023, el 33% a los que vencen en 2024, y el 4% restante al bono que caduca en 2026.

Asimismo, del monto adjudicado el 43% fue en títulos ajustables por CER, el 38% en instrumentos a tasa fija, el 17% en dólar linked y, el 2% restante, a tasa variable.

El Palacio de Hacienda detalló que el Tesoro acumuló en lo que va del año un financiamiento extra de casi $560.000 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 128%.

El financiamiento extra le sirve de colchón para encarar un perfil de vencimientos desafiante en los próximos meses. En mayo hay que afrontar el pago de compromisos por $850.000 millones; pero el gran reto es julio, con $1.200.000 millones.