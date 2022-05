¿Guzmán en peligro?: cuáles son los frentes de batalla que enfrenta tras la renuncia de Feletti

Es muy probable que el ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de la designación de su amigo el economista Guillermo Hang como sucesor de Roberto Feletti en la secretaría de Comercio, vuelva a confrontar con La Cámpora.

Es que una vez conocida la intención de Feletti de renunciar, que ya había trascendido este fin de semana, desde esa agrupación echaron a rodar el nombre de Hernán Lercher como uno de los posibles reemplazantes de Feletti.

Pocos saben que Feletti se va de esta Secretaría luego de una consulta realizada el fin de semana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Lercher economista y director del CEPA fue elogiado hace unos días por por la vicepresidenta, quien sin nombrarlo dio a entender que era su preferido para manejar la Secretaría de Comercio antes de asumir este Gobierno.

La llegada de un ex asesor de Cambiemos suma leña al fuego del FdT

Lercher es el autor de un paper que le hizo llegar a CFK de "cómo disciplinar a las empresas para que cumplan los acuerdos de precios".

Entre esas medidas recomienda nombrar unos 500 inspectores en la secretaría de Comercio que según su análisis fue vaciada en la gestión de Mauricio Macri por el entonces secretario de Comercio Miguel Braun quien dejó a sólo 15 inspectores de los casi 500 que había.

Obra de la casualidad o no, el nuevo secretario de Comercio, Guillermo Hang, amigo y compañero de Martín Guzmán en la Universidad Nacional de La Plata fue asesor del gobierno de Cambiemos en el ministerio del Interior a cargo de Rogelio Frigerio.

Este dato que trascendió desde La Cámpora que era desconocido provocó mucho descontento en algunos hombres del kirchnerismo que buscaron comunicarse con Guzmán en las últimas horas por ese tema. Hang se desempeñaba hasta ayer como director del BCRA y había sido nombrado asesor de la Jefatura de Gabinete cuando Guzmán asumió en diciembre de 2019.

Fuentes cercanas al ministerio de Economía manifestaron que "Hang a diferencia de Feletti va a acatar las órdenes de Guzman y continúa formando parte del círculo de confianza del ministro". Algunos comentarios dicen que Hang será una especie de economista semiortodoxo que tratará de cuidar los precios.

La renuncia de Feletti no sorprendió al mundo empresario

La polémica renuncia de Feletti no sorprendió al mundo empresario en particular porque se sabía que no se llevaba bien con Guzmán.

El rumor de su renuncia comenzó el viernes luego que Feletti se enterara que su cartera pasaría a depender del ministerio de Economía luego de haber permanecido en todo el Gobierno de Alberto Fernández al ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas.

Una de las grandes diferencias de Feletti con Guzmán es que él, al igual que el presidente Alberto Fernández, está a favor de aumentar las retenciones para desacoplar el precio de los alimentos a nivel doméstico, algo a lo que por ahora Guzmán se opone. En particular porque el staff del FMI no está de acuerdo con esa medida.

Cambios en la Secretaría de Comercio: fueron días cargados de rumores

La decisión de llevar la secretaría de Comercio a la órbita de Guzmán era un rumor muy fuerte que circulaba en el ambiente empresario en los últimos días y se manejaban varias alternativas:

Que el cambio era de común acuerdo entre Guzmán y Felleti por lo tanto este último se alinearía directamente a las próximas decisiones del ministro de Economía.

Que no estaba consensuada entre ambos. Por lo tanto podría existir en el futuro una especie de rebeldía de Felleti contra Martin Guzmán lo que ocurre en la actualidad con la secretaría de Energía que depende de Guzmán pero donde los funcionarios no responden los pedidos del ministro.

Que la modificación haya sido propuesta directamente por el presidente Alberto Fernández sin consultar a ninguno de los dos funcionarios. Por consiguiente ambos funcionarios deberían encolumnarse detrás del presidente y cumplir las órdenes de este directamente.

Guzmán buscar bajar la inflación en los próximos meses

El gran interrogante que rondaba en el mundo de las empresas es si no se repetiría con Feletti lo que ocurrió por ejemplo con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien a pesar de ser echado el 30 de abril del año pasado por no responder a su superior, el ministro Guzmán, resistió y todavía sigue en el cargo sin responder directamente al ministro de Economía.

El análisis que hicieron el fin de semana los asesores de Feletti es que el nuevo esquema planteado dejaba a Guzmán como el único líder para continuar con la llamada "guerra contra la inflación" declarada hace dos meses por el Gobierno y que Feletti lo tendría que secundar algo que dejó en claro en su renuncia el ex secretario de Comercio.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, de fuentes cercanas al ministro, lo que Guzmán buscará en los próximos meses será tratar de reducir la inflación, consolidar la recuperación de la economía, fortalecer las exportaciones y generar las condiciones necesarias para la estabilidad del dólar en los mercados financieros alternativos.

La gran pregunta es si se enfrentará a los empresarios que en los últimos meses en distintos eventos han mostrado un fuerte apoyo a la figura del ministro.

Los desafíos del nuevo secretario de Comercio

Esta semana el nuevo secretario de Comercio buscará armar su nuevo equipo para continuar con sus reuniones con empresarios para comenzar la renegociación del Programa Precios Cuidados que se debe renovar el 7 de junio. Guzmán plantea también que mientras se mantenga la incertidumbre externa no se va a poder frenar la inflación y para el ministro es importante cumplir las metas del acuerdo con el FMI para que Argentina reciba los desembolsos para pagar los vencimientos de este año y del 2023.

El foco de atención del nuevo secretario de Comercio estará centrado en resolver el problema de los aumentos de precios y el abastecimiento de los alimentos en particular los que forman parte del Programa de Precios Cuidados. Se trata de un debate muy complejo para el Gobierno porque las señales son confusas en particular el tema del aumento de las retenciones que le cae como una papa caliente a Hang.

Al respecto en su carta de renuncia Feletti explica que: "las herramientas regulatorias, que se utilizaron hasta fines de febrero se tornaron insuficientes a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y consecuentemente en el precio de los alimentos".

En ese aspecto señala la necesidad de desacoplar los precios internos de los precios externos con un aumento de las retenciones a los commodities tal como afirmó recientemente el presidente Alberto Fernández. Feletti luego de hablar este fin de semana con la vicepresidenta dejó claro en su carta de renuncia que se va porque no coincide con Guzmán y porque la política para contener la suba de la inflación requiere de otros instrumentos.