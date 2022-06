20 años de AEA: Guzmán, desenfocado ante las críticas de los empresarios

Para los hombres de negocios, la presentación del ministro estuvo desactualizada y no tuvo en cuenta el actual contexto. Qué reclaman ahora

Al parecer el ministro de Economía Martín Guzmán no estaba informado de algunos aspectos claves que señalaron antes de su disertación en el cierre del evento de los 20 años de AEA dos de los considerados "Dueños de la Argentina" como Paolo Rocca del Grupo Techint y Federico Braun cuya familia es dueña de "La Anónima", una de las cadenas de supermercados más grandes del país.

Tampoco Guzmán estaba al tanto de la fuerte crítica de los empresarios al proyecto de Ley de renta inesperada que el ministro explicó sin grandes detalles. Solo manifestó que se podrían recaudar unos 1000 millones de dólares y que el mismo es producto de una guerra.

De acuerdo a los empresarios consultados por iProfesional la presentación de Guzmán en el evento de AEA estuvo desactualizada y desenfocado desde el punto de vista de la difícil coyuntura política y económica actual y muy relacionada con el aspecto internacional. En particular, la guerra entre Rusia y Ucrania. Algunos de ellos estaban sorprendidos ya que el ministro casi no hizo referencia a uno de los problemas más graves desde el punto financiero que afectará al país que es la suba de tasas de interés en los Estados Unidos.

En relación a la controvertida y polémica futura construcción del gasoducto Néstor Kirchner el ministro manifestó que "avanzaremos con la obra estratégica del gasoducto impulsando licitaciones técnicas que se adecuan a las necesidades del país" y además agregó que "la construcción del gasoducto se encuadra en las necesidades que enfrenta la Argentina".

Un empresario de la industria siderúrgica comentó al respecto: "El ministro no está ni enterado que dijo Paolo Rocca quien de manera muy democrática dio a entender que con todo lo qué pasó, en particular la futura judialización del caso, es probable que la construcción del mismo no finalice en julio del 2023 como pretende el Gobierno".

Guzmán: fuertes críticas de los empresarios

En su presentación Rocca sorprendió a los hombres de negocios al manifestar que "hay una grieta y hoy ya está interviniendo la justicia y es muy probable que terminaremos pagando en el invierno de 2023 el gas a 28 dólares el millón de BTU en lugar de los 4 dólares que se pagan ahora".

De acuerdo a la opinión de los empresarios consultados, Rocca anunció una especie de acta de defunción de la construcción del gasoducto porque es probable que la intervención de la justicia demore todo el proceso.

El líder de Techint no se privó de nada y en tono muy cordial, ameno y hasta académico explicó con lujo de detalles los errores técnicos conceptuales y numéricos en los que incurrieron distintos funcionarios del Gobierno, incluido Guzmán, quien en su disertación se presentó casi como el principal responsable del proyecto al manifestar que la secretaria de Energía estaba bajo su órbita.

Rocca explicó que "construir un gasoducto de 570 kilómetros que unirá Neuquén con Buenos Aires implica producir 60 kilómetros de tubos por mes lo que significa 2 kilómetros por día y un camión saliendo cada 5 minutos desde la planta SIAT de Lanús hasta Neuquén.

El dueño de Ternium, la empresa ganadora de la licitación de los caños para hacer el gasoducto, expresó además que: "es una tarea que Tenaris logró hacerla y ahora el Gobierno tiene que decidir qué va a hacer y si queremos desarrollar Vaca Muerta tenemos que considerar este tema del gasoducto como una política de Estado".

Rocca explicó como fue el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner

En una clara crítica al Gobierno, Rocca expresó que: "no se puede poner una multitud de grietas con gente de un lado y del otro que confunde términos técnicos claves como espesor con diámetro, milímetros con pulgadas y paro acá".

También explicó que el Gobierno salió a buscar a todas las empresas que podían ofertar los tubos que se necesitan. "Ninguno ni los chinos ni los rusos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente y nosotros con Tenaris que es líder en el mundo llegamos forzando toda nuestra cadena mundial de abastecimiento desde Brasil a la Argentina anticipando decisiones y tomando personal clave para poder presentar la oferta que presentamos para ganar la licitación" manifestó Rocca.

Por ese motivo, explicó el líder de Techint, la dirección de IEASA, la actual Enarsa, se encontró con un solo oferente.

"Podría haberse decidido cancelar la licitación y olvidarse del gasoducto o elegirnos a nosotros y lo que se hizo con sentido común fue elegirnos a nosotros" agregó.

Al final volvió a refutar al Gobierno al manifestar que "puede ser que no simpatice con la ideología de este Gobierno pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal después el sentido común se fue perdiendo en las grietas múltiples que tenemos en todos lados".

Los empresarios dijeron que son "formadores de una parte de los precios"

La inflación y los aumentos de precios en los supermercados

En tanto Guzmán en su disertación al referirse a la inflación y a las futuras políticas que instrumentara el Gobierno para bajarla dejó en evidencia que no estaba al tanto de otro filoso tuit enviado al mediodía por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en contra de las declaraciones de Federico Braun el dueño de "La Anónima" una de las cadenas de supermercados de Argentina.

Ante una pregunta del moderador Ricardo Kirschbaum, secretario de Redacción de Clarin, el empresario contestó con una especie de humorada que generó el filoso tuit de la vicepresidenta que se vitalizo en las redes sociales. ¿Que hacen los supermercados con la inflación? "Remarcamos los precios todos los días" contestó Braun y desató la reacción inmediata de la vicepresdenta que miraba la conferencia por el canal de Youtube en su departamento de la calle Juncal.

El tuit expresaba "Sinceramente. Recién en la jornada por los 20 años de AEA el dueño de una de las cadenas de supermercados más Grande del país te cuenta que hacen ellos todos los días". Luego de esa especie de sincericidio Braun dio una detallada explicación con respecto a cómo afectan a las empresas los controles de precios y la Ley de Góndolas.

El empresario manifestó que de los 43 años que tiene el supermercadismo salvo un lapso, en la década del 30 y en los 90 con la convertibilidad, siempre hubo controles de precios y sostuvo que resulta insólito que los funcionarios sigan creyendo en los controles de precios que se utilizan en casi ningún país del mundo.

"No somos formadores de precios eso es una pequeña mentira somos formadores de una parte de los precios pero en realidad trasladamos costos cómo podemos trasladar" manifestó Braun que agregó además que cree en la absoluta libertad de precios.

"Guzmán se refirió a la inflación pero al parecer no estaba al tanto del tuit de la vicepresidenta de lo contrario le tendría que haber contestado algo a Braun para no quedar en off side cómo quedó y seguro que esto le va a sumar puntos en contra" comentó a iProfesional un importante director de una compañía petrolera.

El ministro al referirse a la inflación manifestó que la única manera de frenar los aumentos de precios es tener una política económica coordinada y consistente con el programa y dar previsibilidad. Además destacó que: "tanto la política fiscal como la de financiamiento avanzan para abordar el tema de la inflación de forma duradera" y agregó que: "si bien el problema de la escalada de precios ha sido consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania ya había un problema de base en la Argentina".

Guzmán defendió el proyecto del impuesto a la renta inesperada

Impuesto a la renta inesperada: para Guzmán, "es una sobrealícuota"

Al final de su presentación, Guzmán defendió el proyecto de Ley del impuesto a la renta inesperada, frente a los empresarios que la habían criticado duramente en sus presentaciones, en particular el Presidente de AEA Jaime Campos.

Frente a la sorpresa de los empresarios Guzmán manifestó al respecto que "no se trata de un nuevo impuesto sino de una sobre alícuota por un año en un contexto de guerra y hay otros países que ya lo adoptaron como Gran Bretaña y otros lo están analizando".

El ministro redobló la apuesta frente a los empresarios que prácticamente rechazan la iniciativa al manifestar que "no hay progreso si no es compartido y cuando algo pasa tan extraordinario como una guerra es nuestra responsabilidad es actuar para que la Argentina progresé sobre las bases de la equidad".

También hizo referencia a la presión impositiva al preguntar al auditorio "¿quién paga165 impuestos como dicen qué hay en nuestro país?".

Rápidamente fue Guzmán el que contestó al manifestar que "nadie paga 165 impuestos y si no veamos cuántos impuestos se pagan en los Estados Unidos" ante la atónita mirada de los empresarios.

Pero además destacó que "a nivel nacional sólo hay 28 impuestos de los cuales 12 recaudan el 94,5 % del total y la presión tributaria en el país es más baja que el promedio de la OCDE pero resaltó que el gran problema es la informalidad y que en las provincias habrá que ir eliminado los más distorsivos".

Por último, el ministro señaló que abandonar el peso es reconocer una derrota como Estado -Nación lo que dañaría fuertemente a la República y todas las propuestas de dolarización no tienen ningún sentido.