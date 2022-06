Uruguay: esta es la causa por la que no hubo más arribos de argentinos en agricultura

El director de la compañía agrícola argentina Kilafen, Gordon Storey, afirmó que Uruguay es un país "carísimo" tanto en el costo de vida como en el de producción, lo que significa un freno para los productores argentinos del sector.

En declaraciones periodísticas reproducidas por el diario El Observador, Storey remarcó que "el costo de sembrar una hectárea en soja en Uruguay y en Argentina es habitualmente lo mismo" y aclaró: "Llevado a kilos, son 1.400 kg" de soja.

Sin embargo, sostuvo que en Argentina el valor de la soja es 50% menor que en Uruguay y que en general todo en Argentina vale 50% menos que en Uruguay". Para el productor argentino, "comprar o traer dinero para acá es perder fortunas y allá en este momento todo lo que quiere comprar está a mitad de precio", afirmó.

Producir en Uruguay "no es tan sencillo"

Para el empresario, producir en Uruguay "no es tan sencillo" debido a que "los uruguayos son muy buenos productores" pero como los argentinos "conocen muy bien su propio mercado" y también el "mercado a corto plazo", el negocio en Argentina "milagrosamente cierra".

No obstante, insistió en que Uruguay para los argentinos "es carísimo" y a, "nivel mundial", también lo es. "El costo de vivir y producir en Uruguay es muy alto, entonces, no creo que venga mucha gente", señaló.

"Puede ser gente que venga a comprar un campo porque está huyendo de una situación compleja en Argentina pero eso también es momentáneo. Yo supongo que en algún momento eso se va a revertir pero venir a producir a Uruguay es caro y difícil", insistió.

Mudarse a Uruguay: cómo es el trámite de residencia fiscal para no pagar impuestos también en Argentina

Abundan los tutoriales, los "paso a paso" y los consejos en general para realizar el trámite, pero existen aspectos cualitativos que también se deben tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de mudarse al país vecino.

En este contexto, Enrica Casagrande, jefa global del Departamento de Planificación Patrimonial y Clientes privados en Untitled Legal, da algunos tips para tener en cuenta.

La pregunta tomó mayor dimensión a medida que la renovada inestabilidad económica, la incertidumbre, el cambio constante de las reglas de juego y, fundamentalmente, la presión impositiva doméstica pusieron en agenda con inusitada fuerza la cuestión de las mudanzas internacionales.

Con casos emblemáticos como el de Marcos Galperín, que se mudó en 2019, Uruguay aparece como el principal destino: según datos oficiales, solo en el último año se tramitaron más de 5 mil solicitudes de residencia legal de argentinos ante los consulados del vecino país y muchos de ellos ya tramitaron su baja fiscal en la AFIP con el objetivo de tributar exclusivamente del otro lado del Río de la Plata.

Marcos Galperín, uno de los hombres que eligió Uruguay.

"Lo más importante es que sea un proceso ordenado", dispara de entrada Enrica Casagrande, abogada uruguaya y jefa global del Departamento de Planificación Patrimonial y Clientes Privados de Untitled Legal, una boutique de servicios legales especializada en planificación patrimonial internacional y el establecimiento de fondos de inversión.

Para Casagrande "eso es lo más difícil", porque "cuando uno se muda, lo hace con una finalidad que no siempre tiene como foco la cuestión patrimonial; puede haber razones familiares, laborales, de calidad de vida, pero el impacto en nuestro patrimonio es obviamente el mismo", según El Observador.

"Es importante saber, por ejemplo, qué consecuencias va a tener la mudanza en dos lugares: allí donde voy a empezar a residir pero también en el domicilio donde estoy ahora si es que quiero perder la residencia que tengo actualmente", amplía y sintetiza: "Qué pasa cuando llego y qué pasa cuando me voy". La mudanza, en todos los casos, debe ser real.

Y, por eso, en Untitled Legal no hablan de la obtención de una segunda residencia o de una segunda nacionalidad cuando se refieren a este servicio, sino lisa y llanamente a "mudanza internacional".

Resulta necesario analizar estas dos aristas desde el origen mismo de la decisión ya que -si no se hacen las cosas bien- una persona puede terminar siendo residente fiscal en dos países a la vez, "lo que puede no ser terrible si se tratara de países que tienen un acuerdo para evitar la doble imposición, pero donde no sea así puede ser muy malo porque vas a tener que tributar en dos países".

Uruguay, el país que atrae más argentinos.

En general, los acuerdos para evitar la doble imposición permiten, por ejemplo, que el impuesto pagado en un país se considere como un crédito fiscal en el otro país.

Es, precisamente, el caso de Argentina y Uruguay, cuyo convenio relativo al intercambio de información tributaria y para evitar la doble imposición entró en vigencia el 7 de febrero del 2013. Pero esto no es algo automático y solo se aplica en el caso de impuestos que sean iguales en un país y en el otro (por ejemplo, el impuesto a las ganancias), pero no a impuestos que pudieran existir en un país pero sin un correlato en el otro.

El atractivo del vecino país tiene mucho que ver con cuestiones impositivas, sobre todo vistas desde la Argentina.

Para comparar, se debe tener en cuenta que en Uruguay el "impuesto a las ganancias" se tributa solo por las rentas obtenidas dentro de sus fronteras, hay zonas francas libres de tributos y el "impuesto al patrimonio", comparable al de bienes personales argentino, se calcula pero tras deducir deudas y solo sobre los activos radicados allí.

Además, no existen impuestos sobre los ingresos brutos, ni el que se aplica al cheque, ni el "impuesto PAIS", como tampoco las retenciones a las exportaciones.

La difusión de estas ventajas provocó el aluvión más reciente de argentinos hacia Uruguay, lo que al mismo tiempo ocasionó toda una serie de descuidos.

Uno muy común que observan en Untitled Legal es el de la gente que pretende mudarse a Uruguay convencida de que solamente con una residencia fiscal en el nuevo país resuelve toda su salida de la Argentina, es decir de "su vieja residencia".