Gremio de empleados de Comercio denuncia a Supermercados Día y amenazan con escraches

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) analiza realizar una campaña nacional contra el accionar de Supermercados Día%, por una serie de irregularidades laborales. En las últimas semanas, delegados del gremio junto con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron inspecciones donde detectaron trabajo no registrado, superposición excesiva de tareas y falta de elementos de seguridad e higiene. En principio, habría manifestaciones frente a los locales y afiches para que los usuarios comprendan los motivos del conflicto.

Desde la seccional Capital del SEC confirmaron que se dispuso el estado de alerta y movilización, al tiempo que analizan como avanzar contra la empresa tanto en el ministerio de Trabajo como en la propia justicia. "Si no hay una rápida respuesta de la firma, vamos a avanzar y hasta pedir la clausula de los locales", señaló una fuente gremial a iProfesional.

En las últimas tres semanas, los mercantiles realizaron junto con funcionarios porteños casi 30 inspecciones sorpresivas a los locales de Supermercados Día%. Los operativos se dispararon a raíz de unas 120 denuncias realizadas en la Superintendencia de Salud, la mayoría por las malas condiciones laborales que sufre el personal.

Desde el gremio apuntaron a "superexplotación, porque ya se pasan de explotación" y agregaron que "está comprobado que en cada una de las sucursal hay dos o tres trabajadores que hacen las tareas de diez". Como ejemplo, graficaron que "todos hacen de todo; es decir, podes ser cajero, repositora, limpieza, depósito y, si te descuidas, hasta seguridad, porque les ponen las pantallas para que controlen".

Asimismo, remarcaron que "a esta recarga de tareas hay que sumarle la falta de protocolos sanitarios, que afecta la salud de los trabajadores y trabajadoras", agregando que "te perjudican gravemente la salud, por consiguiente no cobras el presentismo y no es por tu culpa, sino porque la empresa no te cuidó y te sobrecarga de trabajo".

El gremio que conduce Armando Cavalieri advirtió que paralelamente a las inspecciones se informó al ministerio de Trabajo de la Nación. "Son incontables las irregularidades, porque también detectamos errores en la liquidación de los recibos de sueldo y no se respetan las categorías".

Empleados y empleadas enfermas por stress

A todo esto agregó que "tampoco cumplen con las licencias del convenio, ya sea la de maternidad o las de estudio. Obviamente que esto es más fácil de corregir. Lo complicado son las condiciones laborales, que son muy malas. Hay casos de trabajadoras enfermas por estrés, con hernias de disco, várices, no hay sillas en las cajas; parece de otro siglo, pero no hay elementos de higiene ni de seguridad".

Pasado el feriado largo, los dirigentes mercantiles de la seccional porteña se reunirán para analizar la marcha de las denuncias y podrían iniciar un plan de difusión sobre el accionar de Supermercados Día% como "superexplotación y abuso de los compañeros y compañeras". Según trascendió, la idea es una campaña con afiches en las adyacencias de los locales. "Ese sería el comienzo, pero no descartamos otras medidas", comentaron desde el gremio.

Los cuestionamientos a la empresa parten de su modelo de negocios, basado en bajar costos tanto de productos como de "derechos laborales", indicó una fuente empresarial, advirtiendo que "no solo hay denuncias y juicio laborales, sino también de franquiciados y exfranquiciados que invirtieron en la cadena y terminaron en la quiera". Y las demandas no solo se dan en la Argentina, sino también en España.

Acuerdos de la Ciudad con otros gremios

A pesar de las declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta sobre una reforma laboral y, si se quiere, en contra de los sindicatos, la dirigencia gremial ve en lo práctico otro accionar.

El subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad, Ezequiel Jarvis, mantiene una muy buena relación con los gremios. De hecho, en los últimos tiempos firmó convenios con el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, para avanzar en acciones conjuntas en materia de seguridad e higiene, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y asegurar el cumplimiento de las normas de empleo.

Lo propio realizó con los secretarios Generales José Minaberrigaray (Sindicato de Empleados Textiles y Afines), Daniel Vila (Carga y Descarga) en la lucha contra el trabajo no registrado y la capacitación de delegados para que participen en los operativos de control junto con funcionarios porteños.