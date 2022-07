Para Juan Carlos de Pablo: "Con debilidad política no hay forma de enderezar la economía"

El economista opinó que el Gobierno no tiene fortaleza para tomar nuevas medidas y los principales desafíos son en materia inflacionaria

El reconocido economista Juan Carlos de Pablo habló sobre la crisis económica y afirmó que el problema es político: "Con debilidad política no hay forma de enderezar la economía ni aunque haya un crack de un ministro".

"El gobierno ya no tiene fortaleza para hacer nuevas medidas. Lo que sería dramático de la nueva ministra de Economía que 'no se preocupen, acá llegó Tarzana y vamos a hacer un plan, recuperar la credibilidad y ganar las elecciones de 2023", argumentó de Pablo en conversación con Radio Rivadavia.

En la misma línea, siguió: "Con debilidad política no hay forma de enderezar la economía ni aunque haya un crack de un Ministro. La peculiaridad es que acá lo que tenes es el famoso tema que la vice nombró al Presidente. Con lo cual, a la debilidad propia que tenes, está el cascoteo público -de Cristina Kirchner- que complica más las cosas".

Acuerdo con el FMI

Consultado sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que "no existe" y continuó: "El acuerdo con el FMI no tiene ninguna importancia. El acuerdo con el fondo se basa en dos principios: ya nos dieron la guita y todo el mundo sabe, ellos y nosotros, que nunca le vamos a pagar. El desafío de Batakis no es con el FMI sino con gente más exigente: nosotros, los argentinos".

Hace una semana, se conoció la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, tras la renuncia de Martín Guzmán. La ministra de Economía se prepara para afrontar una semana decisiva en la puja con los mercados por la cotización del dólar y los bonos de la deuda, y con las empresas, por las remarcaciones y el desabastecimiento en algunos rubros.

Por eso, reunió durante la mañana de este sábado a su Gabinete y les pidió "acelerar" la gestión, luego de una semana dedicada a armar su equipo de colaboradores y tomar contacto con el FMI para transmitir que se cumplirá el acuerdo en marcha.

Los principales desafíos son en materia inflacionaria, ya que Batakis deberá aplacar las remarcaciones implementadas desde que Martín Guzmán renunció en forma sorpresiva al Ministerio de Economía hace una semana. Para eso se reunió con formadores de precios de alimentos y bebidas, a quienes les reclamó retrotraer a fines de junio los valores de mercaderías claves como lácteos.