Alerta inversores: cómo proteger el capital del salto del dólar e inflación

Surfear la situación económica para hacerle frente al vendaval de los mercados es todo un desafío y "cobertura" es lo que pregonan hoy los asesores de inversiones respecto a cómo proteger el capital frente al batacazo económico.

En el programa ¿Qué hacemos con los pesos? (A24), Gustavo Neffa, director de Research For Traders, advirtió que la situación es preocupante.

"En este contexto, la búsqueda de cobertura es total; la gran dificultad para los inversores es saber a través de qué instrumento. Los bonos en dólares se precipitaron un 60% desde la reestructuración; terminaron la semana con una caída adicional a la que ya tenían de entre el 10% y el 16%. Por eso buscan un dólar MEP y estacionarse en esa moneda con una inflación del 8,6% o irse hacia las Obligaciones Negociables (ONs) que han tenido una afluencia de dinero fenomenal en los últimos meses; alrededor de u$s2.200 millones", enfatiza

Frente a la estrepitosa caída de los bonos, Neffa ve un intersticio favorable. "Con un Riesgo País a este nivel -medido a través del indicador Credit for Swap-, la posibilidad de reestructuración del 95% en los próximos 5 años; está prácticamente asegurado que la próxima administración va a tener que encarar una reestructuración de la deuda. Por eso, las paridades bajaron a un nivel de 18%, 19%, 25% ó 30%. Sin embargo, los que pagan más cupón, el 38 y el 41 son aptos para estacionarse y, más allá de la paridad, van a estar cobrando esos cupones de acá a los próximos 12 ó 24 meses con un riesgo aumentando en la cuota de nivel."

Batakis tiene tiene el problema del dólar y el de la deuda en pesos

La deuda en pesos: otra espada de Damocles

La ministra de Economía, Silvina Batakis, no sólo tiene el problema del dólar, sino también, el de la deuda en pesos. Con caídas que tornaron negativos todos los rendimientos de enero a mayo, el mes de junio fue fatídico con secuelas muy grandes para todas las licitaciones.

"Pero el BCRA le puso el pecho y compró bonos para calmar los ánimos a corto plazo; para eso imprimió $1 billón para sostener ficticiamente las paridades. A pesar de todo eso, todavía están entre 10% y 15% en el tramo medio de la curva rindiendo esos bonos en pesos por encima del CER", describe Neffa.

Para los especialistas, este nivel de emisión puede impactar hoy en las expectativas, pero se verá reflejado negativamente en los precios en los próximos cuatro ó cinco meses.

En opinión del economista Ricardo Delgado, existe una enorme necesidad de cobertura "que comenzó el 8 de junio con el desarme de las posiciones en las carteras de los Fondos Comunes de Inversión, que continúa y se profundizó durante la última semana, pero todo es producto básicamente de la incertidumbre acerca de la capacidad de repago que tiene el Estado de la deuda en su propia moneda."

Analistas ven una enorme necesidad de cobertura de las inversiones ante la situación actual del mercado

"Como los pesos queman – explica Delgado- la velocidad de circulación aumenta y empiezan a presionar sobre los dólares financieros -Contado con Liquidación y el MEP sufrieron en el último mes devaluaciones de casi el 50%, ya empieza a haber influencias sobre el proceso de formación de precios en una economía bimonetaria, como dice la Vicepresidente, en donde una parte significativa de la tasa de beneficio de las compañías está en dólares"

"Los individuos y las empresas piensan en tasas de beneficios en dólares. Es así que las expectativas se realimentan en forma negativa y hay que darles una señal concreta: la fiscal y la de provisión de dólares al sector productivo para que no se frene y empiece a haber problemas en la cadena de pagos", enfatiza.

Bonos: alternativas de inversiones

"Hay que cubrirse de la inflación y de la devaluación", ese es el imperativo de los tiempos que corren. ¿Cómo hacerlo? "De la devaluación te cubrís invirtiendo en dólares- explica Neffa quien reconoce que "el tema es que las posibilidades son acotadas porque no hay letras en dólares, los bonos no paran de caer."

Bonos corporativos: "Empezaron a reestructurarse con canje tratando de que le pateen para adelante los vencimientos, pero no los veo complicados porque son muy bajos los vencimientos en el 2022 y 2023. IRSA, Cresud y Pan American Energy son buenas opciones. Más allá de que el BCRA no tenga dólares en exceso, no lo veo como un problema grande. El stock de deuda corporativa en Argentina en relación con el PBI es tan bajo -menos del 5% frente a países como Chile que tiene el 40% o Colombia y Perú en donde ronda el 30%-, que no reside el problema ahí. Me estacionaría en esas inversiones."

Bonos emergentes: "Si se abre el juego a tener una cuenta en el exterior son otra opción. Si se piensa en una cartera internacional, hay mucho para hacer en un año donde fue estrepitosa la caída de los bonos por el accionar de la FED. Cayeron entre un 10% y un 15% sin importar de qué categoría estemos hablando; ha sido una masacre. Si hoy terminara el año, sería el peor para los bonos en materia de rendimiento."

Bonos en dólares reestructurados (en dólares y euros). "Para los cuponeros, si piensan que el capital no va a subir pero que tampoco va a bajar, lo más probable es que el GD 38 y GD 41 sean una alternativa interesante. De acá, a fines del 2023, incluyendo el cupón de enero del 2024, serían 3 cupones, se estarían haciendo retornos del 17% aproximadamente en dólares entre el 38 y el 41. El AL 30 y AL 29 empiezan a amortizar capital a partir del 2024 y en el 2025 se transforman en la mejor inversión. Si todo sigue igual, con estos mismos valores de los bonos con los cupones y la amortización del capital se está duplicando la inversión lo que implica un riesgo enorme."

Bonos CER. "La curva de estos bonos lleva un poco menos de 365 días, hay 12 letras aproximadamente que rinden entre 0% y 10%, habían llegado a estar en 20%. La gran duda es a qué tasa se renuevan porque quizás uno se quede enganchado en un plazo muy largo cuando en la mitad del período suben, y el otro riesgo es el de reperfilamiento. La posibilidad de que esto último ocurra tiene que ponderarla el inversor porque para este año la probabilidad es mayor. Para el 2023 los miedos aumentan mucho con el cambio de gobierno. Hay que monitorear las licitaciones; julio y agosto son meses recargados, pero no tanto como septiembre."

Bonos Dólar Linked: "Tienen una tasa de rendimiento positiva, 4% en el tramo largo, y están bastante flojos en el corto plazo, pero hemos visto una aceleración en el dólar futuro a la par de las expectativas de lo que se espera que haga el gobierno. Si la inflación lo beneficia, entonces el ajuste recaerá en el impuesto inflacionario y, por el lado del BCRA mejora su posición con una devaluación para que los activos en dólares valgan más y que los pasivos en pesos valgan se licúen. Son dos herramientas para que el mercado haga su trabajo sin hacer nada".

Acciones con renta variable: "Hay que prestar atención al ajuste que hicieron los commodities. El sector estrella del primer trimestre tuvo un ajuste muy importante por los rumores de recesión en EE. UU. En Argentina tenemos algunas alternativas interesantes como TENARIS (TEN), VISTA OIL (VIST), PAMPA ENERGÍA (PAMP) y XLE (XLE), el famoso ETF del S & P 500 de las empresas petroleras norteamericanas más importantes. Para hundir capital en Argentina necesitás absorber un Riesgo País mucho más alto que cualquier otra empresa en el mundo. MERCADO LIBRE (MELI) me encanta, pero no tanto mientras que el NASDAQ no esté saliendo de la zona peligrosa."

Si de CEDEARs se trata, el analista es más agorero. "El overshooting, o la disparada abrupta parabólica que hizo el dólar generalmente tiende a tener retrocesos y las caídas pueden ser muy grandes cuando se entra con $300 de tipo de cambio. Hoy todos estos instrumentos en dólares implícitamente descuentan un tipo de cambio de $300 en la bolsa. Esto es peligroso a corto plazo. No me posicionaría en CEDEAR convalidando un tipo de cambio financiero a ese nivel."