Colectivos: la reunión entre el Gobierno y transportistas terminó sin acuerdo, ¿cómo sigue el conflicto?

Finalizó la reunión entre el Ministerio de Transporte y los representantes de las cámaras de transporte de colectivos. No hubo acuerdo por los subsidios y seguirán las demoras en los servicios en el AMBA.

El Ministerio de Transporte convocó a las cámaras que nuclean a las empresas de colectivos que este martes redujeron sus frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) denunciando el retraso en el pago de subsidios por parte del Estado.

Los referentes de las cámaras empresarias ratificaron que no hubo acuerdo con el Gobierno y confirmaron que seguirán las demoras en los servicios, por lo que insistirán con los reclamos: "El conflicto no se destraba, ambas partes se comprometen para seguir conversando", señaló Mario Vacca, de CETUBA.

La reunión finalizó a las 13:30 y dejó como resultado que no hubo un acuerdo final. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes seguirán: "No va a funcionar la totalidad del servicio, va a funcionar la mayor cantidad posible de colectivos", sostuvo Vacca, quien agregó que "la situación no es homogénea en todas las empresas, algunas van a mejorar y otras no", dijo.

De este modo, representantes de las cámaras de transporte automotor de pasajeros del AMBA se reunieron con el Ministerio de Transporte de la Nación, para analizar posibles respuestas al reclamo por los subsidios. En protesta, las empresas comenzaron a reducir a la mitad las frecuencias de colectivos, lo que causó inconvenientes, demoras y fastidio en los usuarios, desde hace 48 horas.

"No nos llevamos la solución de normalizar todo", remarcó José Troilo, de CEAP, reafirmando que no hubo una cuerdo con el Gobierno. De este modo, confirmaron que las demoras en el servicio seguirán en las próximas horas, donde habrá empresas que tendrán más complicaciones que otras, según su capacidad. "Será un esfuerzo dispar, hay empresas que pueden resolver solo con dinero el problema y otras que no", agregó.

¿Cuánto debería costar el boleto de colectivo?

Troilo aseguró que el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano "debería estar en torno a los $150" y encendió el debate.

"Las empresas fueron asumiendo mayores costos. Del ingreso de una empresa, el 90% son los subsidios. Solamente un 10% ingresa por pasaje directo mediante la Tarjeta SUBE. El valor del boleto debería ser de $150", explicó en diálogo con un canal de noticias.

Una empresa recibe aproximadamente 1.000.000 de pesos por colectivo por mes y el atraso de las compensaciones que paga el Estado produce que no tengan los recursos como para poder afrontar los servicios normalmente. Desde las cámaras aseguran que las empresas se están haciendo cargo de la disparada de precios de los últimos meses, ante el retraso en la acreditación del dinero y la demora en la actualización de los fondos.

"La deuda es mes a mes y en este momento está en el orden de los 18.000 millones de pesos", reveló Troilo al tiempo que indicó que el atraso tarifario es desde el 2019.

Las empresas de colectivos con más gastos y sin subsidios

"Las empresas llevan afrontados gastos correspondientes a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo, en virtud de lo cual se informa que con el objeto de no interrumpir totalmente las prestaciones y compatibilizarlas con los recursos económicos disponibles, a partir de mañana martes 19 de julio, a las 00:00 horas se prestarán los servicios con el 50 % de la frecuencia normal y habitual", precisó el parte de la entidad que agrupa a las empresas de transporte.

Troglio advirtió que un mes de deuda acumulada equivale a $18 mil millones y que las empresas no están en condiciones de soportar ese desfasaje.

"Lo que paga el usuario cuando pasa la tarjeta SUBE es apenas el 10% del costo y el 90% restante corresponde a las compensaciones, por eso no se puede seguir así", remarcó Troglio a NA.

El representante empresarial reveló que "la semana pasada hubo una empresa que ya tuvo que reducir sus servicios de manera forzada porque no tuvo el dinero para pagar el gas oil y para no llegar a una medida extrema es que reducimos los servicios para ajustarnos al dinero que tenemos".

Las entidades que firmaron el comunicado anunciando la medida son: Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTCBA).

¿Se viene otro aumento de tarifas de transporte?

Desde hace varias semanas existe un borrador circulando por los despachos oficiales sobre un ajuste de las tarifas de los servicios de transporte que incluye colectivos, trenes y subtes.

Pero en la discusión también se mezcla el traspaso de las 32 líneas de colectivo que circulan en forma exclusiva por la Ciudad de Buenos Aires.

En definitiva, lo que está en disputa es la reducción del gasto público, que tuvo su primera etapa en el recorte de los subsidios energéticos y luego llegará el tiempo del transporte.

Ambas medidas está contempladas en el acuerdo con el FMI como parte de las herramientas para lograr una reducción del déficit fiscal a 2,5% del PIB.

Pero la contrapartida es una mayor presión sobre los bolsillos de la población que en 2022 afrontarán una inflación que ya se aproxima al 90%. Los gastos en transporte resultan una variable sensible de la economía cotidiana que de esta forma complicará las cuentas de las familias.

El gobierno también se ve presionado por los gobernadores que exigen un trato más equitativo en los subsidios al transporte ya que en las provincias se llega a pagar hasta cinco veces más por un pasaje que en el AMBA.