La crisis cambiaria que atraviesa el país llevó a que el Gobierno, puntualmente el Ministerio de Economía, tenga que tomar ciertas medidas para intentar frenar la situación en la que los diversos tipos de cambio suben día a día. Una de ellas, afectaría a los funcionarios y sus viajes.

La titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, mantuvo diversas reuniones entre las que se destacó una con el Gabinete nacional y otras dos con gobernadores de las distintas provincias argentinas. En ellas, la funcionaria intentó comunicar la situación económica que se viene, en una suerte de advertencia con respecto al gasto público.

Según se comunicó de manera oficial, la tensión que genera el contexto nacional en el marco económico afectará los recursos del Tesoro como así también la demanda de dólares, que se mantendrá durante algunos meses más.

Tanto Batakis como el presidente Alberto Fernández transmitieron tranquilidad respecto a que la obra pública no se paralizará, pero los fondos para la misma deben ser los que ya se tienen, es decir, no habrá más dinero.

A su vez, se difundió una de las medidas que maneja la ministra de Economía que tiene que ver con prohibirle a los funcionarios públicos que viajen al exterior, con algunas excepciones. Cabe remarcar que nada de esto fue confirmado y se esperan anuncios oficiales en las próximas horas.

El Gobierno evalúa prohibir los viajes de funcionarios al exterior

Otras medidas

En este contexto, el kirchnerismo apostaría por llegar a un acuerdo con la oposición para frenar el estado de alarma.

"Sin un consenso mínimo y un gesto de arriba no se puede", explicó un integrante de gabinete nacional. Además, se supo que la vicepresidenta Cristina Kirchner mantiene diálogo con los dirigentes de todos los partidos políticos.

A mediados de julio, la titular del Senado brindó un discurso desde El Calafate en el que aseguró que no iba a "revolear" e hizo un llamado que trascendió al Frente de Todos y pidió "una discusión en serio de los problemas que tenemos en un mundo donde todo tiende a agravarse". Según precisó la vicepresidenta, ella no renunciará a sus ideas ni pedirá a "nadie que renuncie a las de ellos", pero advirtió sobre la necesidad de "encontrar un punto de coincidencia común sino no va a haber Argentina para nadie".

Por otro lado, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, reveló que trabaja junto a Batakis en medidas de tipo de cambio diferenciado para turistas, con el objetivo de que los dólares ingresen al mercado formal.

Ante la escalada que los diversos tipos de cambio atraviesan en los últimos días, el Ministerio de Economía prepara nuevas medidas

"La Argentina necesita los dólares de los turistas. Por la brecha cambiaría, esos dólares no ingresan al BCRA, así que estamos trabajando con la ministra de Economía en un sistema para que los turistas liquiden esos dólares dentro del mercado central para que ingresen al mercado formal de cambio, y para que los puedan cambiar en el mercado único libre de cambios. Seguramente en los próximos días van a haber novedades de eso", contó el funcionario nacional en conferencia de prensa.

Te puede interesar Comprar y vender dólares de esta manera permite ganar en horas lo mismo que con plazo fijo a 8 meses

Asimismo, adelantó que están en evaluación diferentes normas a adoptar para establecer un dólar diferenciado, y aclaró: "Necesitamos que efectivamente los dólares ingresen. Por supuesto que las medidas apuntan a tener un tipo de cambio diferenciado para el turista, que quien pueda liquidar sus dólares en el mercado formal, a través de cualquier medio formal, pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque más al dólar que tiene que ver con el dólar MEP o contado con liqui".