¿Dólar a $1.600 y más inflación?: la dura advertencia de un economista libertario

En medio de la crisis en Argentina, con un dólar blue creciendo día a día y ante un contexto económico que parece cada vez más negro, distintos referentes de la economía salen a dar su opinión y pronostican los próximos años en caso de que continúen las tomándose medidas similares.

El representante del liberalismo, Diego Giacomini, se expresó en este sentido: "Argentina no tiene moneda, no tuvo y tampoco lo va a tener. Entonces no hay sobre qué construir una política monetaria exitosa con lo cuál, esté quién esté, con este sistema, con Banco Central, con pesos, nunca va a bajar en forma permanente y en serio la inflación".

A cuánto puede llegar el dólar en 2024

Además, teniendo en cuenta el panorama donde la inflación aumenta mes a mes y el dólar hace lo propio cada día, para Giacomini, la divisa extranjera podría llegar a los $1.600 en 2024 si la política económica sigue siendo la misma.

Mientras el país espera las medidas de Batakis, el dólar y la incertidumbre crecen a diario.

En esa línea, mencionó: "cuando uno mira el balance del Banco Central y se miran los pasivos monetarios relevantes como son el dinero físico más la base monetaria con los instrumentos cuasifiscales, están en 11 billones; es decir, lo que debe. Ahora, cuando miro las reservas de verdad, el tipo de cambio de cobertura técnico que emerge da $1.600".

"Parte de lo que emitió este Gobierno no empezó a hacer efecto, por eso en lo que resta de 2022, lo que falta de 2023 e inclusive a comienzos de 2024 el horizonte monetario está hipotecado", sostuvo en una charla con el canal La Nación +.

Dólares más caros e inflación: el pronóstico de Giacomini

El economista se expresó también sobre el aumento de los precios en general. La inflación en Argentina "va a ser cada vez más alta", aseguró. Y agregó: "el dólar les va a resultar aún más caro. O sea, vas a tener que laburar más horas para comprar menos cantidad de dólares".

En tramo final, el liberal indicó: "si hay un país donde tiene sentido mirar y hacer esta cuenta es Argentina porque ahorramos en dólares y lo vamos a seguir haciendo".

¿Qué pasó con el oficial y las cotizaciones financieras?

Para Giacomini, el dólar llegará a cifras "estrafalarias" y cada vez será más caro para los argentinos.

En el cierre de una semana caliente, el mercado cambiario no tuvo respiro. Luego de tocar en la mañana de este viernes un máximo de $350, el dólar blue retrocedió hasta los $338.

El dólar en Argentina vive momentos de máxima tensión, impulsados por los sistemáticos errores no forzados del Gobierno, por lo que en la city se preguntan cuándo habrá alguna reacción oficial a esta crisis del tipo de cambio.

El dólar minorista cerró a $136,61 para la venta, con una suba de 29 centavos en relación con el cierre del jueves, según el promedio que realiza el Banco Central.

En el mercado bursátil, dólar contado con liquidación (CCL) bajó a $326,47; mientras que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) retrocedió a $315,32.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 16 centavos respecto a su último cierre, en $129,74.

¿Medidas de contención?

Luego de una reunión del gabinete económico, el gobierno comunicó dos medidas, con las que apunta a intentar relajar presiones sobre el mercado cambiario, en un marco de alta volatilidad.

Así, "se decidieron acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos y así garantizar la continuidad de distintos procesos productivos", aclarando que "la medida que instrumentará el Banco Central permitirá el pago de insumos en tránsito, que fueron embarcados en origen, hasta el 27 de junio de 2022, y han arribado al país con SIMI vigentes hasta dicha fecha".

Este jueves, el dolar blue trepó hasta los $350 por primera vez y luego retrocedió

Además, "se resolvió facilitar la liquidación de divisas de turistas extranjeros" con un "monto máximo permitido por este mecanismo [...] de hasta US$ 5000". De acuerdo con el comunicado, "el tipo de cambio será el que surja de las operaciones en el mercado financiero".

Por su parte, el BCRA dispuso también la inclusión "a la tenencia de Cedear en el límite de disponibilidad de US$ 100.000 que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios". También dispuso "incluir a esos instrumentos que no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial".

Devaluación inminente

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que la convalidación de tipos de cambios libres ya luce como una condición necesaria para un reordenamiento de la macroeconomía Además, como condición sine qua non, ya no basta sólo con una "señal fiscal" sino que es necesario un shock fiscal con amplio apoyo de ambas alas del oficialismo.

"Lo preocupante es que la coalición gobernante no parece haber tomado real dimensión del problema y mucho menos realizado un diagnóstico certero de qué fue lo que nos trajo hasta acá. Cuanta menos comprensión de la cuestión se exhiba de cara a la sociedad y al mercado, menos límite tendrán estos dólares libres. La brecha cambiaria escaló a niveles no observados desde la guerra de Malvinas (aproximadamente 180%) o desde el pre "Rodrigazo" (mayo 1975, superior a 200%). Prácticamente no hay registro de un diferencial cambiario tan elevado (dado los incentivos perversos y perjuicios que genera) en la historia, por lo que la devaluación luce inevitable", advirtieron.