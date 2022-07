Pese a las quejas, la gestión de Alberto Fernández es la que más dólares recibió del agro en los últimos 20 años

En los primeros 32 meses del gobierno de Alberto Fernández se liquidaron divisas por u$s 77.087 millones, un récord que se ubica 25% por encima del liquidado en el mismo período de la administración anterior de Mauricio Macri.

También supera en 21% al de la primera presidencia de Cristina Kirchner, 46% más que su segunda administración y 161% más que en el mismo lapso del gobierno de Néstor Kirchner, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso.

Los datos se conocieron en momentos en que el Gobierno ejerce una fuerte presión sobre los productores para que acepten vender los stocks. Con ese fin el Banco Central creó un régimen especial que le reconoce a los chacareros un dólar más alto.

El crecimiento de los montos liquidados se debió por un lado a la suba de precios internacionales, que tocaron récords de una década y, por otro, a que el volumen liquidado se mantuvo estable con relación a años anteriores, explica el reporte.

Inconsistencias de la política económica

No obstante, señala que es "notable que en el mismo período las reservas brutas del Banco Central cayeron de u$s 43.787 millones a u$s 39.747 millones. En tanto que las reservas netas bajaron de u$s 11.422 millones a u$s3.731 millones.

Esto refleja las "inconsistencias de la política económica que se viene implementando", dijo Aldo Abram, director Ejecutivo en Libertad y Progreso.

Dijo que "lo que señalan estos números es que la escasez de dólares está dada por el cepo, que desincentiva venderle dólares al no pagar un valor real en el sentido de lo que realmente el BCRA está depreciando la moneda, para cobrarnos impuesto inflacionario, transferirlo al Gobierno para que solvente el exceso de gasto".

También advirtió que "en la medida que se mantenga el cepo también lo hará el desincentivo a que se vendan dólares. Esto afecta la cantidad de exportaciones hacia adelante en forma negativa".

"Si supimos tener esa cantidad de exportaciones con menores niveles de cantidad, fue porque en el mundo los precios de los commodities tuvieron niveles excepcionales", explicó.Abram advirtió que la "mala noticia es que los precios de las commodities se van a derrumbar fundamentalmente por la suba de las tasas de interés en el mundo para contener una inflación creciente".

"Dólar soja": un nuevo parche de la política económica actual

La Reserva Federal acaba de hacer un aumento de sus tasas que aspirará capitales y perjudicará a las economías emergentes. "Imagínense si además de exportar menos en cantidad y si se nos cae fuerte el precio, el BCRA restringirá más el cepo cambiario y al mantenerlo en el tiempo iremos a una crisis", dijo Abram.

Por su parte, Eugenio Marí, economista Jefe de la Fundación, señaló que la "reciente medida del BCRA para incentivar la liquidación de exportaciones es un parche más en un esquema de política económica inconsistente".

"La realidad es que el ingreso de dólares del agro fue récord y ni siquiera así el Banco Central pudo acumular reservas; entonces hay que poner el foco en otro lado: el déficit fiscal financiado con emisión y el cepo cambiario que genera un atraso artificial del tipo de cambio oficial", indicó.

A su turno, Lautaro Moschet, economista de la entidad, sostuvo que "la corta duración de la medida para el campo muestra la desesperación del gobierno por lograr una entrada de dólares inmediata y aliviar la presión cambiaria de las últimas semanas".

No obstante, explicó que "la sábana es cada vez más corta y el poder de fuego que tiene el Banco Central para contener el tipo de cambio oficial se evapora. Con esto se podrá ganar algo de tiempo, pero tarde o temprano la devaluación es inevitable".

"El problema en Argentina es que la administración actual funda y toma sus decisiones en base una cosmovisión económica que ha fracasado en reiteradas oportunidades a lo largo de la historia argentina", señaló.

Dijo que "las medidas que se implementan fomentan una depreciación persistente del peso y, en consecuencia, el empobrecimiento de todos los argentinos".