La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, volvió a brindar su conferencia de prensa luego de dos semanas en silencio y adelantó que el Gobierno presentará un proyecto de Régimen Especial para las empresas petroleras con el objetivo de brindarles incentivos para que exporten los excedentes.

En otro tramo de su ponencia, fue consultada por el comunicado que emitió el Frente Patria Grande, ya que los tres legisladores que responden al dirigente Juan Grabois advirtieron que podrían irse de la bancada oficialista, en disconformidad con las medidas anunciadas. En ese sentido, Cerruti se distanció y expresó: "No nos metemos en las discusiones internas de las diferentes agrupaciones o sectores políticos".

Por otro lado, sostuvo que el presidente Alberto Fernández, considera que la causa vialidad contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, es una "persecución judicial".

"El presidente tuvo una larga reunión de trabajo junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la cual evaluaron cómo es la situación hoy luego de los cambios que se dieron y las medidas que se anunciaron. Avanzaron en la hoja de ruta y en la implementación de esas medidas", contó Cerruti y sumó: "Lo primero que evaluaron es que recuperamos una sensación de estabilidad y habría pasado ese momento virulento, de especulación que vivimos en las últimas semanas y se está tranquilizando y normalizando como en el caso del dólar CCL con una pronunciada baja".

Incentivos para que las petroleras exporten los excedentes

En ese contexto, adelantó: "Le trajo para la firma, que van a firmar junto con el jefe de Gabinete, el proyecto que establece un Régimen Especial para las exportaciones de petróleo, el excedente de petróleo, a partir del 1 de enero del 2023. Luego se darán a conocer los detalles del decreto y los beneficios incentivos que se les dan a las empresas que puedan exportar el excedente de petróleo y que por lo pronto traigan mayores inversiones".

Al ser consultada si en la reunión entre el presidente y el flamante ministro de Economía tuvieron en cuenta la evaluación que hace la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el recorte anunciado, el déficit y el congelamiento de empleados, respondió tajante con un "no".

Cerruti adelantó que el Gobierno presentará un proyecto de Régimen Especial para las empresas petroleras

La relación Gobierno-Campo y la advertencia de Grabois

Respecto de la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario, a los que el presidente tildó de "sectores especuladores que esperan una devaluación", Cerruti ratificó los dichos del jefe de Estado: "Los sectores especuladores que especulaban una devaluación quedó claro, clarísimo en las últimas semanas que existían, porque si no los movimientos no hubiesen tenido la fluctuación que tuvieron y que muchas veces dijimos que no obedecían a una situación real de la macro economía sino a diferentes pujas y situaciones de especulación".

Por otro lado, le preguntaron sobre el comunicado emitido por diputados que responden al dirigente piquetero Juan Gabrois y la amenaza de irse del bloque oficialista por "los recortes anunciados por parte del ministro", por lo cual Cerruti aclaró que "el ministro nunca hablo de recortes, habló de lo mismo que venimos hablando y que está llevando el ministro Juan Zabaleta desde hace muchos meses ya, que tiene que ver con vincular los planes sociales con el trabajo, que sean un proceso hacia el trabajo, que haya capacitación, que tengan un tiempo de durabilidad.

"El ministro Zabaleta ya había hecho un convenio con las universidades para auditar los planes sociales que efectivamente lo tengan quienes lo necesitan, que cumplan con las contraprestaciones que tiene que cumplir", y lanzó: "No nos metemos en las discusiones internas de las diferentes agrupaciones o sectores políticos", añadió.

"El Gobierno tiene políticas de conversación activas con todos los sectores y todas estas discusiones están en el Parlamento. El lugar para llegar a los consensos es ahí en donde se expresan las mayorías y minorías en la política", remarcó la portavoz.

Por último, fue consultada por la opinión respecto del presidente sobre la causa vialidad en la que está imputada la vicepresidenta: "Es una muestra de clara persecución judicial que no tiene ni pies ni cabeza, es un disparate judicial".