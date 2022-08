Cómo es la "trampa monetaria" que podría enfrentar Sergio Massa: los peligros de una nueva crisis

Por ahora la llamada "fábrica de dólares" que anunció el ministro de Economía no empezó a producir y se aproxima un panorama preocupante

La llamada "fábrica de dólares" que anunció Sergio Massa al comienzo de su gestión no empezó a producir. Para colmo de males, el ministro de Economía deberá evitar caer en una "trampa monetaria" que puede generar más emisión e inflación.

Los exportadores del sector aceitero todavía no liquidaron dólares porque esperan una especie de "Dólar Soja Reforzado" y tampoco se consiguió él préstamos por unos 4.000 millones de bancos internacionales.

La meta de acumulación de reservas internacionales netas comprometida con el FMI para el tercer trimestre de este año el BCRA es un aumento de unos 650 millones de dólares, pero hasta ahora las reservas cayeron unos 4.000 millones de dólares.

En todo el año el BCRA debería mostrar que las reservas internacionales netas aumentaron en unos 5.800 millones de dólares, una meta difícil de cumplir.

Frente a esta falta de dólares el gobierno debe pagar fuertes vencimientos al FMI de aquí hasta fin de año. En septiembre vencen unos 2.850 millones de dólares y en octubre otros 2.800 millones de dólares más. En caso que el FMI no desembolse esos dólares para pagar esos vencimientos habrá que ver cómo se paga el vencimiento de diciembre.

El economista Marcos Buscaglia destaca que "otro de los inconvenientes con respecto a la acumulación de dólares está relacionado con que el sector importador está recibiendo pocos dólares por las restricciones para importar que aumentarán en los próximos meses. Los importadores están recibiendo pocos dólares y sus deudas comerciales con acreedores extranjeros por esa situación ha aumentado en unos 6.000 millones de dólares. Esto significa que las importaciones reales fueron 6.000 millones superiores a las importaciones pagadas lo que genera una situación ficticia que reflejan los datos de comercio exterior que da el INDEC".

Cómo es la "trampa monetaria" que podría enfrentar Sergio Massa

Lo concreto es que entre septiembre y diciembre próximo el BCRA deberá comprar una importante cantidad de dólares para aumentar las reservas internacionales del BCRA para cumplir las metas del acuerdo con el FMI.

Por ahora el gobierno no ha ofrecido nada concreto al campo para que liquide los aproximadamente 20 millones de toneladas de soja que le quedan de la campaña 2021/22 pero en el mercado corre el rumor de una liquidación de soja a la cotización del llamado dólar bolsa, pero al parecer es más una expresión de deseos del sector que una realidad ya que el gobierno no da señales en ese sentido.

Pero en caso de una fuerte liquidación de dólares por parte del sector industrial sojero el BCRA con la desequilibrada situación cambiaria enfrentaría una especie de "Trampa Monetaria" en caso de tener que emitir una gran cantidad de pesos para comprar dólares en un contexto inflacionario y donde los pesos queman en las manos de los agentes económicos.

Para entenderlo en números el especialista Salvador Di Stefano explica a iProfesional que hoy la tonelada de soja al tipo de cambio oficial vale $ 53.000 pero si se liquidara a dólar bolsa valdría $ 112.600. Como ejemplo podemos citar que, si se liquidarán a precios de ayer la mitad de esa cosecha, unos 10 millones de toneladas, de aquí a fin de año ingresarían a las reservas del BCRA unos 3.900 millones y la entidad debería emitir la friolera de $ 820.000 millones de pesos para comprar esos dólares a los exportadores en el mercado oficial de cambios.

Esto implicaría a su vez que el BCRA luego deba absorber parte de esos pesos para que no aumente la inflación, por lo tanto debería volver a subir las tasas de interés lo que restringiría aún más el poco crédito al sector privado que puede otorgar el sistema financiero.

"En resumen, el costo de comprar esos dólares con el actual esquema cambiario es muy alto para el gobierno, dado que debería emitir mucho dinero en una etapa en la los agentes económicos no desean demandar estos pesos y debería retirarlo pagando una tasa de interés carísima y el peligro es una inflación más alta" dice Di Stefano. Por lo tanto, con los actuales desequilibrios fiscal, monetario y cambiario comprar más dólares implicaría más emisión monetaria y más inflación en caso que los agentes económicos se quieran desprender rápidamente de esos pesos.

Por ahora el gobierno no tiene respuestas para el campo y los dólares se acaban

Quedó descartado el "dólar Rubinstein"

De todas formas, por ahora el gobierno no tiene respuestas para el campo y la propuesta de dólar soja por la cual se liquida el 30% a dólar ahorro y el resto en pesos no emociona al productor, no lo entiende y prefiere esperar mejores precios futuros.

También quedó descartado ayer el llamado "dólar Rubinstein", desmentido por el nuevo vice ministro de Economía Gabriel Rubinstein, frente a los rumores que hablaban de una importante devaluación del peso frente al dólar en el mercado oficial de cambios.

En lo que va del mes el sector sólo liquidó unos 5 millones de dólares a través de ese mecanismo frente a una nueva mejora en el precio de los granos, pero es probable que tras la visita de Sergio Massa a Washington en septiembre haya alguna novedad en el frente cambiario ya que será difícil mantener este esquema que no aprueba el FMI y también beneficios para las empresas mineras petroleras y de la industria del conocimiento para poder mejorar la oferta de dólares a esos sectores.

En lo que se refiere a la otra oferta, la de pesos, la reciente refinación de duda del Tesoro mostró que por el momento el gobierno ha podido disipar las grandes dudas que existían en los analistas del mercado financiero local y de Wall Street acerca de la posibilidad del Tesoro de renovar los vencimientos de deuda en pesos que restan hasta fin de año que suman unos 600.000 millones de pesos.

Los inconvenientes para renovar esa deuda comenzaron el 8 de junio pasado cuando un fondo de inversión del exterior decidió no renovar esos vencimientos de deuda ocasionados por el aumento de las necesidades de financiamiento del Tesoro para financiar el déficit fiscal primario.

El gran interrogante con respeto a esa oferta y demanda de pesos es el financiamiento del déficit fiscal primario, y considerando que Sergio Massa aseguró que no recurrirá a la emisión monetaria proveniente del BCRA, ese financiamiento deberá originarse íntegramente en las colocaciones de deuda locales. El acuerdo con el FMI contemplaba restringir ese financiamiento a 1 punto del PBI a lo largo de este año, pero en lo que va del año ya se duplica.

El problema es que tal vez el ajuste fiscal que promete Massa de reducir el gasto público no sea suficiente

Ajuste fiscal insuficiente

En consecuencia, dada la gran cantidad de financiamiento acumulada hasta el presente desde la consultora Invecq estiman que la necesidad neta de pesos será de aproximadamente unos 600.000 millones de pesos. frente a vencimientos que suman un total de 1,4 billones de pesos hasta diciembre. Además, por todos los canjes de deuda realizados por entes del estado, en particular la ANSES, una vez ya trasladados los vencimientos de títulos en manos públicas hacia el 2023, lo que queda hasta diciembre 2022 se encuentra en su mayoría en manos del sector privado, lo que podría complicar las posibilidades de conseguir el financiamiento neto necesario para financiar el déficit fiscal primario.

Dado este escenario y con más de 875.000 millones de pesos de déficit fiscal primario acumulado en el año entre agosto y diciembre los gastos deberían superar a los ingresos en un máximo de 1,1 billones de pesos, de modo de poder alcanzar así la meta de 2,5% de déficit primario en el 2022. Con este objetivo, el ajuste fiscal en los últimos 5 meses del año debería ser de al menos 450.000 millones de pesos, lo cual luce desafiante considerando el contexto inflacionario y de fragilidad social que se viene gestando en el último tiempo. En caso de lograrlo a fuerza de pisar pagos, el gobierno solo estaría trasladando al inicio del 2023 el problema.

Hay que considerar además el problema entre la dinámica de las reservas internacionales y de las Leliq las letras que emite el BCRA para sacar pesos del mercado por un lado de los bancos y entregárselo por otro lado al Tesoro para financiar el gasto del gobierno. El problema es que tal vez el ajuste fiscal que promete Massa de reducir el gasto público de aquí hasta fin de año en unos 350.000 millones no sea suficiente para eliminar ese financiamiento del BCRA al gobierno y el peligro es que el aumento de las Leliq sea insostenible.