Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

DÓLAR:

BANCO NACIÓN $259 4.50 +1.77% semanal

BLUE $492 +1.86% semanal

MEP $476.89 +0.74% semanal

CCL $506.62 +1.49% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 90%

MEP 84%

CCL 96%

La semana pasada los dólares se han movido en porcentajes similares manteniendo una brecha entre el 84% y el 96%, para la semana próxima se espera que comience a pagarse los aguinaldos pero dado lo castigados que están los ingresos en la Argentina la demanda que esto podría provocar no es significativa. Hasta fin de año el mayor riesgo provendrá de la posible dolarización de los depósitos de ahorristas e inversores más que de la masa salarial.

Adicionalmente tenemos vencimientos con el FMI que podría postergarse hasta fin de mes pero de pagarse veremos una fuerte caída en las reservas hecho que siempre puede generar inestabilidad en el tipo de cambio.

2-TASAS

Plazo fijo tradicional 8.08% TEM

Plazo fijo UVA: 7.8% para el mes en curso, 8% y 7.8% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 3.77 +3 pbs

Conocido el dato de inflación de mayo (7.8%) el BCRA decidió mantener su tasa de política monetaria sin cambios. Esto deja la tasa del plazo fijo tradicional por arriba de lo que devengará la tasa uva en el próximo mes. Primera vez en el año que la inflación muestra una desaceleración y que de confirmarse podría ser el cambio de tasa uva a tasa fija.

3-ACCIONES

Merval 409.416,51 +7.24% semanal

409.416,51 +7.24% semanal Merval en u$s 808.02 +5.90% semanal

808.02 +5.90% semanal S&P 500 4.409.59 +2.58% semanal

Mercado local: Impresionante rally alcista del mercado local que parece no tener techo, 102% de suba en el 2023 con acciones como GGAL subiendo 18.47% en una semanas. En 1 año se han multiplicado por 4 los valores de las empresas locales y la tendencia no parece tener fin pero habrá que ajustar los stop-loss porque en algún momento veremos una toma de ganancias.

Mercado americano: Un dato positivo de inflación sumado a una pausa en la suba de tasa le dio un nuevo impulso al mercado en la semana que pasó. Las alzas vienen lideradas por el sector tecnológico pero ya con señales de agotamiento, no hay que descartar algunas caídas para la semana que comienza.

4-BONOS

Riesgo país 2.371 -9 pb

El potencial de suba de los bonos es alto pero la realidad de la economía le pone un techo.

Bonos en dólares: El buen clima en las acciones repercutió en los bonos con un AL30D subiendo 3.4% y un GD30D otro 1.49%. Sigue habiendo mayor cantidad de operaciones sobre el final producto de la intervención para contener el tipo de cambio. El potencial de suba de los bonos es alto pero la realidad de la economía le pone un techo.

Bonos en pesos: El canje y la licitación disminuyen fuertemente el evento de impago de la deuda local. Y una inflación desacelerando hace que los bonos a tasa fija cobren más importancia. Para que se sostenga la inflación debería seguir desacelerando algo que no es seguro, la semana pasada vimos mayor demanda en bonos con tasa fija y un bono como el TO23 que llegó a tener una tir de 180% ya se encuentra en 143%.

5-BITCOIN

Luego de tocar los u$s 20.000 en marzo este cripto activo logró rebotar y se encuentra en torno a los u$s 26.500, fundamental para mantener la tendencia alcista que no baje de u$s 25.000 de hacerlo podría ir nuevamente a testear valores de u$s 20.000