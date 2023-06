Economía "Stranger Things": ¿qué pasó con dólar, inflación, tasas y déficit en el laboratorio de "Argentina Town"?

Esta historia podría arrancar tranquilamente en el 2003 en un pueblo ficticio llamado "Argentina Town". El gobierno en aquel entonces hace un experimento de laboratorio científico y observa que con superávit fiscal y comercial la economía crece y cada vez más gente mejora su situación y se desarrolla por su cuenta en el ámbito privado producto de un tipo de cambio competitivo, una economía con menor participación estatal y mayor protagonismo del sector privado.

Sin embargo, en 2007 una niña con poderes sobrenaturales comienza a probar una fórmula diferente. Empieza a reducir el superávit fiscal y comercial, aumenta la participación del Estado en la economía y reduce lentamente la iniciativa privada. En 2011 todo estaba listo para que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) se convierta en "Once", la mujer sobrenatural que venía de otra dimensión llamada "Santa Cruz", que podía afectar a los privados desconocidos del otro lado del muro del Estado de una forma calamitosa.

Desde ese momento, fue pujando desde un lado del sector público para influenciar a entidades del otro lado del sector privado para ir arrastrándolas por la fuerza al presupuesto público.

En 2003, de 4,9 millones de personas que dependían del Estado, "Once" CFK logró con su fuerza que se multiplicarán en 20 años pasando a 18,9 millones. "Argentina Town" se vió amenazada por enemigos viejos y nuevos, por lo que Cristina Fernández de Kirchner -con sus poderes sobrenaturales de "Once"- logró convertir a antiguas amenazas como Sergio Massa en aliados.

Variables externas: dólar, reservas y brecha cambiaria

El poder de "Once" CFK sobre las variables del sector externo fue enorme. Desde el 2011 (vamos a tomar de referencia el mes de junio para todos los casos) tanto el tipo de cambio oficial y paralelo fue escalando en toda la serie pero aumento menos que proporcionalmente que el blue. La brecha cambiaria se estuvo ampliando en el tiempo con el solo fin de mantener la estrategia de "anclaje de expectativas inflacionarias, manteniendo el oficial atrasado".

En el tiempo se pagó un gran costo con escasez de dólares en las reservas. Si poder de "Telequinesis" capacidad de mover objetos con la mente generó que el tipo de cambio tenga la brecha entre el oficial y paralelo más amplia de la serie y las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestren casi u$s20.000 millones menos en sus arcas.

Variables monetarias: inflación, tasas y Riesgo País

Con respecto a las variables monetarias tomando como parámetro los junios desde el 2011 en adelante y en medio de la llegada de un cambio de gobierno se fue subiendo la Tasa Nominal Anual para ir absorbiendo los pesos del mercado para que no se vayan al dólar.

Sin embargo, no se pudo dominar la contrapartida inflacionaria en donde en junio 2011 se acumuló 24,21% hasta llegar a un dato interanual de 130,46% (se asumió un tasa de inflación para el mes de junio de 2023 de 7,6%). El Riesgo País, en tanto, pasó de 568 puntos en 2011 a 2.378 en 2023.

Si tomamos la serie de datos inflación acumulada desde el inicio del gobierno en el 2007 a junio 2011 fue de 104%, de diciembre a 2011 a junio 2015 de 156%, de diciembre 2015 a junio 2019 de 296% y de diciembre del 2019 hasta hoy de 533 por ciento.

Variables fiscales: déficit y gasto público

Otro punto para evaluar son las variables fiscales durante toda la serie del 2011 en adelante, en donde la inflación cada mes se encuentra convalidándose por el desequilibrio fiscal intertemporal (históricamente nuestro país desde 1960 en adelante estuvo con más 75% del tiempo con déficit fiscal).

A medida que el gasto público aumentó (explicado principalmente por expansión del gasto corriente como subsidios a energía, transporte, empleo estatal, mientras que lo que aumento menos que proporcionalmente fue el gasto en capital), el nivel de inflación tendió a crecer cada vez más debido que el déficit no estuvo sostenido por una contrapartida que en el tiempo pueda equilibrar los desajustes.

Variables sociales: pobreza, indigencia, salario mínimo, jubilaciones

En materia social el poder transformador de "Once" CFK si bien con diferentes metodologías de medición la pobreza en junio de 2011 era de 28% y si tomamos los últimos datos de INDEC de diciembre 2022 fue de 39,2 % y probablemente cuando se muestren los datos del primer semestre 2023 sean mayores al dato previo.

Para el caso de la indigencia en junio 2011 era del 5,9% y hoy es del 8,1%. Por su parte, el Salario Mínimo Vital y Móvil pasó de u$s538 en Junio 2011 a u$s178 hoy. La jubilación mínima pasó de u$s335 en junio 2011 a u$s143 en junio 2023.

Al final de este análisis, en "Argentina Town" comienza a descubrirse que "Once" no era "Once" sino "Vecna". "Vecna" se trata de una temible criatura inteligente alineada con el Mundo del Revés y que tiene orígenes humildes en Santa Cruz.

A lo largo del tiempo descubrió que tenía notables habilidades psicoquinéticas y que podía alterar la percepción de los demás. Motivado por una filosofía nihilista y misantrópica, "Once" no era "Once" encarnada en CFK sino "Vecna" que usó sus poderes para abrir nuevos portales y darles nueva vida a viejos sujetos.

Estaremos ante un año eleccionario donde "Vecna" utilizará una vez más sus poderes del otro lado para poner a funcionar "Demogorgones" que saldrán de la mente de su colmena para mantener su influencia y poder. Veremos si efectivamente el vínculo psíquico con millones de Demorgogones que son alimentados desde la colmena con planes sociales se desprenden o siguen siendo parte de un lazo que no se rompe y se retroalimenta cada vez más aún.

Desde el laboratorio de "Argentina Town" estos son los datos que muestran lo que sucedió con "Once" que no era "Once" sino "Vecna".