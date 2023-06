Efecto inflación: Judiciales porteños inauguraron paritarias bimestrales, ¿de cuánto fue el aumento de sueldo?

La conducción del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) de CABA consiguió un aumento salarial del 19% para los meses de junio y julio dividido en dos cuotas que se liquidarán de la siguiente manera:

11 por ciento a junio

8 por ciento a julio

Con estos porcentajes, el incremento para las trabajadoras y trabajadores porteños será en el año del 67,32%, "superando así la inflación y sosteniendo el poder adquisitivo de los salarios", indicaron desde el gremio.

Asimismo, anunciaron que las negociaciones se retomarán el 16 de agosto para acordar la mejora correspondiente a agosto y septiembre, con la intención de continuar en el sistema bimestral, rompiendo con la dinámica trimestral que adoptaron la mayoría de las organizaciones gremiales y es avalada por el ministerio de Trabajo en expresiones de su titular, Raquel "Kelly" Olmos.

Acuerdo tras el estado de alerta y movilización

Según se informó, el acuerdo y la firma del acta se llevaron cabo en el edificio del Consejo de la Magistratura de la calle Roca, ante cientos de trabajadores y trabajadoras judiciales que se hicieron presente tanto en el salón como en la calle, dando una señal de unidad del SITRAJU.

Los judiciales porteños liderados por Vanesa Siley había rechazado una propuesta que les acercaron a principios de mes, por lo que declararon el "estado de alerta y movilización" ante la "insuficiencia" de la primera oferta salarial. En ese marco, iniciaron una campaña por todos los sectores "para lograr, con organización, revertir la situación y conseguir un aumento que no devalúe los ingresos del personal", reveló un vocero gremial.

Además, se incluyó un importante artículo al acta que resignifica la importancia de la mesa salarial y de los convenios colectivos de trabajo. Concretamente señala: "Las partes que suscriben el presente, ratifican el carácter fundamental que tiene la negociación salarial en el ámbito de esta mesa paritaria, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 31 (texto consolidado según la ley Nº 6588) y el procedimiento previsto en el Convenio Colectivo General de Trabajo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Res. Presidencia Nº 1259/2015)".

La mejora salarial impacta en otros items

En este sentido, Siley expresó: "Agradezco el esfuerzo que hicieron todos los compañeros y compañeras a lo largo de la semana para movilizar y estar en alerta ante la posible profundización del conflicto".

La también diputada nacional apuntó: "Además, agregamos un párrafo donde ratificamos el carácter fundamental que tiene la paritaria, porque es la instancia donde se discute el salario y no otra. No la judicial, no la de los amparos, ni las cautelares, la salarial. Y donde además, los trabajadores y trabajadoras tenemos voz y voto; por eso la vamos a cuidar".

El incremento acordado además incluye a los trabajadores y trabajadoras contratadas e impacta directamente en ítems tales como: suplemento incentivo al personal, asignaciones familiares por hijo/a, subsidios a los jardines maternales y viáticos.