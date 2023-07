Cavallo: "Massa está muy enredado con las ideas que Kicillof le metió en la cabeza a Cristina"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, se refirió al último informe inflacionario del INDEC y sostuvo que "la inflación de junio del 6% es muy alta, pero no es algo que se pueda achacar a una medida de los últimos meses. Tiene que ver con toda la historia del 2022 y 2023″.

Respecto del pago en yuanes al FMI, Cavallo afirmó que Sergio Massa está "jugando" con la preocupación de los Estados Unidos respecto de las relaciones entre la Argentina y China, pero respaldó la decisión. "Creo que está bien que Massa use los yuanes para no dejar caer la relación con el Fondo Monetario Internacional. Peor sería que lisa y llanamente no hubieran cumplido, porque hubieran caído en default", dijo ayer por la noche en LN+.

Sobre las decisiones que está tomando el actual jefe de la cartera económica, afirmó que debería decir que realmente está haciendo un "ajuste fiscal".

"Se está haciendo. Miren cuánto han bajado las jubilaciones en términos reales. Lo que debería decir él es ‘el ajuste fiscal que vamos a hacer ya no será a costa de una aceleración inflacionaria que golpea a los salarios, sino una verdadera reestructuración del sector público", analizó.

Tras ello, dio su punto de vista sobre el planteo que está haciendo Massa en la economía argentina y aseguró que lo que está haciendo el Gobierno es decir "Sí, Cristina".

"El discurso que está haciendo (Sergio Massa) está condicionado por esa mala interpretación por la historia y la realidad económica argentina", afirmó, y agregó: "Está muy enredado con las ideas que Axel Kicillof le metió en la cabeza a Cristina Kirchner y que son las ideas de Alfredo Zaiat y están totalmente equivocadas".

Cavallo: "Massa está jugando con la preocupación de los Estados Unidos sobre las relaciones entre Argentina y China"

Cavallo: sus claves para alinear la economía

El exmnistro de Economía, días atrás, dio su punto de vista sobre las claves para reordenar la economía, al mismo tiempo que dio su pronóstico para el dólar y la inflación en 2024. Planteó que "hay que hacer lo mismo" que en 1991, en relación a las recetas para enderezar el rumbo de la macroeconomía.

En tono irónico, Cavallo expresó que "hay que ser mago" para solucionar los desajustes de la economía actual. Cuestionó así los lineamientos de la gestión de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda.

A pesar de las críticas, el exministro se mostró optimista aunque aclaró que "eso no quiere decir que será un año fácil", aseguró.

Los comentarios de Cavallo fueron durante un importante encuentro anual de empresarios, políticos y dirigentes que se desarrolla en el Malba en CABA.

En su presentación, el economista dio las claves para salir del actual momento económico: "No se puede hacer de un día para el otro, pero sí anunciar qué tipo de organización de la economía" se va a implementar, dijo.

"Lo más importante es el sinceramiento. No se puede pensar en estabilizar si previamente no realineaste los precios relativos. Acá siempre se piensa en devaluación. Pero hay muchos precios atrasados que el tipo de cambio. Mire las tarifas. El tema de la secuencia, de las medidas, es fundamental", puntualizó.

Cavallo expresó que "hay que ser mago" para solucionar los desajustes de la economía actual

Citó a la obra de Juan Bautista Alberdi, en especial su trabajo sobre el "Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina", como referencia de base, desde donde dar los primeros pasos para reordenar la situación actual.

"¿Por qué nosotros con Menem pudimos lograr la estabilidad de los 10 años de estabilidad de 1991 a 2001? Porque había un clima de época que favorecía pensar en una readecuación económica en ese momento. Lo percibí una vez que lo acompañé a visitar a los líderes europeos", reveló Cavallo ante la audiencia.

De este modo, para el exministro de Economía de Carlos Menem, las pautas fundamentales pasaron por "abrir las economías, abandonar el esquema de sustitución de exportaciones y elegir ganadores y perdedores". En ese sentido, planteó que "ahora hay que hacer lo mismo", como definición sobre cómo encaminar el contexto económico.

"Eso significa, en una economía que viene muy dolarizada, admitir que se utilice también el dólar como moneda. Por eso es inexorable que al menos el sistema sea bimonetario. La convertibilidad fue un sistema bimonetario. Todos creen que la magia vino del 1-1. La supuesta magia, que no fue magia por su puesto, vino de permitir que el dólar fuera utilizado como moneda para todo tipo de transacciones", manifestó.

El pronóstico para 2024

El exministro contó que su idea central siempre fue que Argentina "tenga una moneda con la que pudiera hacer política monetaria". "No hay que confundir la convertibilidad con un sistema de tipo de cambio fijo. Nunca estuvo pensado para eso, a punto tal que la ley de convertibilidad disponía que se podía apreciar la moneda. Si se hubiera entendido bien, se hubiera evitado la crisis del 2001", aclaró.

En ese marco, dio su pronóstico para el 2024: "La clave está en que el próximo gobierno defina desde el vamos la nueva organización económica, hacia dónde se tiende y que en lo posible lo plantee con marcos normativos que tendrá que conseguir los apoyos parlamentarios que indiquen ese rumbo", indicó.

Con respecto al futuro, señaló como medidas prioritarias que "se anuncie la reorganización económica, un sinceramiento de la estructura de precios relativos, realinear tarifas, eliminar la inflación reprimida, y avanzar a una unificación del mercado cambiario".

Te puede interesar Cuál es la prohibición que recae sobre quienes accedan a los créditos de hasta $400.000 para jubilados y pensionados

"Devaluar sin unificar el mercado cambiario no sirve para nada. Eso puede producir únicamente un Rodrigazo", sentenció.