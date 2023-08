Autos, tecnología, alimentos y más: ¿qué conviene comprar para cubrirse de un fuerte salto del dólar?

Distintas alternativas para no perder el valor de los pesos ante un más que probable salto cambiario. Desde las compras para el hogar como en tecnología

Son numerosos los economistas que prevén un salto devaluatorio para después de las elecciones. Hay quienes prevén que ese evento ocurrirá en las próximas semanas, luego de las PASO del domingo que viene, y otros que piensan que Sergio Massa podría manejar la situación hasta octubre o noviembre, una vez que se conozca el nombre del futuro Presidente.

Como sea, la escasez de reservas en el Banco Central y la brecha cambiaria en torno al 100%, el actual ritmo devaluatorio -un "crawling peg" que sigue la dinámica inflacionaria- tiene las horas contadas.

De hecho, el propio ministro de Economía se vio obligado a otorgarle un tipo de cambio diferencial a productores de soja y de maíz para convencerlos de que liquidez su producción para facilitar la entrada de divisas al BCRA.

En un contexto donde el final de esta película parece anunciado, ¿en qué conviene invertir? Está claro que el acceso al billete verde se encuentra totalmente bloqueado, a menos que se paguen casi $600 por cada dólar.

Hay coberturas para todos los gustos y bolsillos. La clave pasa por encontrar bienes que sigan cotizando al tipo de cambio oficial. También pueden servir los materiales para la construcción, ya pensando incluso en inversiones en la economía real. Incluso en bienes durables, como autos 0Km y computadoras.

Notebooks, autos y también alimentos en la lista

Desde notebooks que, aun cuando en los últimos meses se haya quitado beneficios, siguen cotizando al dólar oficial hasta alimentos no perecederos pueden servir para una cobertura ante una devaluación abrupta.

Un salto del dólar oficial encarecería notablemente a los autos 0Km

Los autos 0Km, por ahora, pueden convertirse en una buena cobertura. Un salto del dólar oficial los encarecería notablemente, aun cuando las últimas medidas fiscales -un incremento de las importaciones y de los fletes- tomadas por el Gobierno ya los impactó.

En el último año, la suba de los autos nuevos fue del 111,7% según el INDEC, por debajo del 115,6% del IPC interanual (a junio), aunque a ese cálculo aún le queda por medir la última suba de los precios tras las últimas medidas anunciadas hace un par de semanas.

La "contra" en este segmento se relaciona con que la compra de un vehículo no debería tomarse como una inversión sino más bien como un gasto. Que conlleva, incluso, erogaciones más elevadas que un "usado", como el costo de impuestos como "patentes".

En el caso de los materiales para la construcción, también aparecen como una opción para invertir. Los precios de varios de los productos típicos del sector se encuentran atados a la cotización del dólar.

Las griferías, los herrajes -los materiales de acero y de hierro en general- son los que más suelen incrementarse cuando sube el dólar.

En el último año, los precios de los materiales de la construcción se elevaron 120,3% en promedio según el Indec. Pero, de nuevo, existe una gran dispersión en el sector. No es lo mismo la arena que las pinturas o los productos de hierro.

En distintos corralones medianos y grandes suelen habilitar la compra de un mix de materiales cuando hay turbulencias cambiarias. Cada cliente negocia con los empresarios el período que los comercios pueden mantener guardados los productos en los corralones.

En el caso de los materiales para la construcción, también aparecen como una opción para invertir

El caso de las computadoras

En el caso de las notebooks, las subas del último año fueron notables. Ahí también impactó la quita de beneficios fiscales en los últimos meses. Una suba del dólar volverá a encarecerlas, con lo que podría tratarse de un buen refugio de valor, por más que los avances tecnológicos se den en el corto plazo.

De hecho, no sobran los modelos que existían hace un año, y que podrían compararse para conocer la suba de precios.

La notebook Gadnic Cloudbook Glow Pro gray 14.1" costaba $60.000 en julio del año pasado. Ahora vale $195.000, más del triple.

En el caso de la IdeaPad 3 (Lenovo) pasó de $99.000 a $402.000 entre un año y otro. En la Acer Aspire Vero, el incremento fue de $140.000 a $480.000 (+243%).

Alimentos, limpieza: a cuáles apostarles

Existen diversos alimentos no perecederos que registraron alzas muy fuertes en el último año, y que muy probablemente volverían a incrementarse en forma sensible en caso de una devaluación. Acumular un stock no estaría de más.

Algunos ejemplos: las latas de choclo tuvieron aumentos de hasta 400% el último año; mientras que las mermeladas registraron subas de hasta 361%. En ambos casos con el impacto de la sequía. No obstante eso, se trata de productos que se encarecen con una devaluación. En el caso de los enlatados, porque las propias latas acompañan el valor del dólar.

Existen diversos alimentos no perecederos que registraron alzas muy fuertes en el último año

En el puré de tomate, la suba promedio fue del 201%. Según el INDEC, el aceite de girasol se encareció un 156,7%. La sal subió 148,5%. Y el café, un 123,9%.

No todo son alimentos. Los artículos de higiene y limpieza también registraron fuertes aumentos. La botella de lavandina se encareció 116% el último año mientras que el jabón de tocador lo hizo en un 149%. El jabón líquido para lavar la ropa (primera marca) lo hizo un poco más: un 210%.

Está visto: no todo es dólar. Se puede preservar el ingreso anticipando compras para el hogar. O apelando a inversiones en la construcción. Todo sea para que los pesitos no se deterioren en el bolsillo.