Proveedores del Estado con deuda récord y última chance: piden cobrar antes de octubre

El resultado de las PASO hundió a los proveedores del Estado: tienen deudas muy viejas pendientes y saben que, si no cobran antes de octubre, les quedan muy pocas chances de hacerlo en un plazo razonable después, y tras la devaluación del lunes, las pymes ya no podrán cumplir con ofertas adjudicadas, pero no concretadas.

En las ofertas licitatorias al Estado nacional, las pymes pueden adjuntar su certificado correspondiente para tener prioridad a la hora de contratación. En concreto, a igual precio, se considera que la oferta de la pyme es 5% inferior. Por este motivo, el 80% de los socios de la Unión de Proveedores del Estado (UAPE) son pequeñas y medianas empresas.

Pero esa ventaja que se les ofrece a las pymes, hoy es una trampa, dado que los precios que figuran en los pliegos de los concursos no incluyen ningún índice de actualización.

Qué deuda acumulan los proveedores del Estado

Irma Rosales, presidenta de UAPE, comentó que "la deuda con proveedores del Estado nacional sería de alrededor de 40% de la deuda flotante, lo que sería equivalente a una deuda con proveedores de más de $1,3 billones. Pero la cuenta del Ministerio de Economía sobre deuda flotante no incluye facturas aún no aceptadas por la Tesorería, y a veces no están, a pesar de ser de larga data".

La deuda con proveedores del Estado sería 40% de la deuda flotante: más de $1,3 billones

Rosales comentó que UAPE está acompañando los muy numerosos reclamos de quienes tienen contratos pendientes del Estado y están en las siguientes situaciones:

1. Tienen pagos pendientes de enero o febrero de 2023, pero también incluso de octubre de 2022 y hasta de 2 años atrás, y ven un horizonte aún más negro para concretar cobranzas luego de las elecciones generales de octubre.

2. Ganaron concursos del Estado nacional o los provinciales, se los adjudicaron, pero la ecuación económica cambió radicalmente antes de entregar la mercadería, luego de la devaluación de 21% del lunes post PASO.

3. Esto golpea especialmente a quienes tienen componentes importadores en su producción, ya que muchos tenían pesos en sus cuentas bancarias a la espera de que les aprobaran los dólares, y hoy esos pesos ya no alcanzan.

4. Están en la misma situación y sufren el cepo a la importación que consiste en aprobar una SIRASE en forma previa a conseguir los dólares para pagar fletes, el que modifica sus costos de manera abrupta, ya que el sector fletes se está manejando con una suerte de "dólar futuro".

5. En la provincia de Buenos Aires, a todos los proveedores con contratos a punto de vencer se les está aplicando una cláusula vigente que permite al Estado provincial puede ampliar 35% la orden de compra, a valores desactualizados de fin del año pasado que no toman en cuenta la inflación del período.

En la provincia de Buenos Aires se amplía el pedido un 35% a precios del año pasado

Qué pasa con los pagos a los proveedores del Estado

Rosales denunció que "algunos pagos se hicieron en julio, después de las quejas con que la UAPE acompañó a proveedores con deudas muy viejas que lo pidieron. Sin embargo, en agosto se frenó todo en las tres jurisdicciones grandes: Nación, provincia de Buenos Aires y CABA".

"Los períodos más cortos que adeuda el Estado a los proveedores es a marzo, pero hay facturas de enero y febrero, e incluso de octubre o más", precisó.

"Los productores que tienen un componente importado en su producto, especialmente los vinculados a la salud, son los más afectados, porque la ruptura de la ecuación económica es más grande", afirmó.

El hecho de que las autoridades decidan no pagar a los proveedores del Estado es considerado por Rosales "un enriquecimiento ilícito que puede ser denunciado en la Justicia, que puede ser denunciado a la Justicia.

Qué les pasa a los proveedores con concursos adjudicaros

"La UAPE está recibiendo muchas consultas sobre qué hacer con los contratos con principio de oferta en un proceso licitatorio de junio/julio, pero que no son viables luego de la devaluación y los nuevos cepos a la importación, incluso en el sector médico que estaba amparado por la Ley de Emergencia Económica", indicó Rosales.

"Hay una profunda preocupación, porque desde la apertura de los sobres con las ofertas a hoy, los valores quedaron desfasados, a lo que se suma la pregunta de cuándo te lo pagan", remarcó.

Las ofertas de junio o julio quedan desfasadas tras la devaluación

Para Rosales, "el proveedor hoy no podría invocar la teoría de la imprevisión, y se teme que las autoridades se vayan sin pagar, mientras que las futuras aun con buena voluntad, van a revisar todo, por lo que, con optimismo, recién se empezaría a cobrar en abril próximo, con la inevitable pérdida del proveedor, mientras los precios se mantienen a moneda constante".

Cómo es el mecanismo de la provincia de Buenos Aires para pagar menos

"En todas las jurisdicciones, donde existe un contrato de proveer algo, ante de que venza, el Estado unilateralmente puede ampliar 35% la orden de compra. Pero la que lo está aplicando en todos los casos es la provincia de Buenos Aires", advirtió Rosales.

"Hoy muchas consultas de empresarios que le vendieron al Estado provincial con precios de fines del año pasado, y ahora en agosto les exigen mercadería sin modificaciones, dejando al proveedor en situación gravísima", explicó.

"Los proveedores se encuentran atados de pies y manos, porque desistir de una oferta puede tener multas y sanciones. Esto es grave, porque la acumulación puede llegar a la suspensión del proveedor", sostuvo.

"En estos casos sí que el contrato es de imposible cumplimiento o se volvió "ruin", lo que es más fácil de demostrar en los casos en que los productos tienen componentes importados", señaló.

Por este motivo, la UAPE está haciendo una presentación como cámara, especialmente en los casos en que se ve que hay rupturas significativas con la devaluación, en caso de mayores volúmenes o si es una empresa pyme. Aunque la presentación es siempre individual, con el acompañamiento, se busca evitar sanciones o que al menos se mitiguen", concluyó.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una nota al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, advirtiendo sobre estas problemáticas registradas en el pago a proveedores del Estado. "El reclamo surge de inconvenientes relevados por la UAPE, institución socia" de la cámara mercantil, indicó en un comunicado.