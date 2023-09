Cuáles son los cuatro grandes problemas de la economía que deberá resolver el próximo gobierno

Durante la semana pasada se realizó en La Rural un evento muy convocante e importante para el país: la expo EFI (La exposición de economía y finanzas), donde estuvo presente Fausto Spotorno, quien brindó una interesante charla sobre la situación macroeconómica de la Argentina.

En dicha presentación, el economista planteó cuatro puntos claves, lo que vendría a ser el gran problema hoy que tiene la Argentina de forma muy resumida: déficit elevado; demanda de dinero; crecimiento económico, productividad laboral.

Al respecto, el economista dijo que "tenés una economía con déficit gigante. El Estado tiene un déficit de 4 puntos del PBI, el BCRA de 6 puntos del PBI. Después tener una demanda de dinero que se empieza a deteriorar, esto que la empieza a rechazar el peso, que el tema de la dolarización este sobre el tapete es por eso". Y sumó: "La falta de crecimiento total, con caída en la productividad laboral, no porque los trabajadores sean menos productivos, sino porque estamos metiendo trabajos pocos productivos en la economía por falta de inversiones".

Spotorno remarcó que esos son "los cuatro temas que tenemos que resolver que no son de fácil resolución. Los cuatro temas hay que atacarlos, algunos son más de largo plazo cómo la productividad y el crecimiento económico, pero son fundamentales. Sin eso no tenés nada, no hay economía posible. Y los otros dos son claves para no explotar".

Déficit fiscal, uno de los grandes problemas de la economía

En primera instancia, el economista planteó la situación actual del gasto público basado en la realidad de los números remarcados, el gran problema que tiene la Argentina. "El gasto público argentino desde fines de siglo pasado, principio de este siglo, no paró de subir. Eso genera una serie de déficit que hoy está en 4 puntos del PBI", comentó, y remarcó que "ese es el primer déficit que tenés que tratar, con un problema muy grande de gasto público".

Luego, Spotorno explicó la situación de los intereses y pasivos remunerados del Banco Central, que está con reservas negativas. "Hoy el BCRA tiene 11 puntos de PBI de deuda, las famosas LELIQs, y el 6% del PBI son los intereses de las LELIQs, el déficit del Banco Central", detalló.

"El Estado tiene 4 puntos de déficit fiscal y el BCRA tiene 6 puntos, y los dos se financian de la misma manera, emoción monetaria. Estamos financiando los 10 puntos de déficit con emisión monetaria, que en el fondo está generando todo este proceso inflacionario que se acelera", enfatizó.

Para intentar resolverlo, el economista ve dos caminos posibles: "O hacés una restructuración de la deuda que sería al estilo default, que sería bajar el stock de deuda, lo cual sería malísimo. O la otra, es tratar de bajar los intereses, es la tasa de interés".

Demanda de dinero, otro problema de la economía

El siguiente tema que abordó Spotorno es la velocidad de rotación del dinero. Según explicó, el peso se utilizaba en un año, históricamente, unas 12 veces al año y hoy estamos casi en 26 veces "el peso rota más rápido porque la gente se lo está sacando de encima más rápido", y agregó que "es la inversa de la demanda de dinero, cuando esto sube (la rotación) la demanda de dinero está bajando".

"Esto es un peligro, porque significa que la inflación comienza a tener dinámica propia, más allá de la emisión monetaria, que todavía es la mayor parte de los problemas de la inflación. Ahora estás teniendo una parte de la inflación generada por que la gente se está sacando de encima los pesos", contó el economista, que también aseguró que "si todos nos sacamos de encima los pesos, en la calle hay más pesos porque todos los estamos tirando. Eso hace que haya más pesos en la calle, adicionalmente que el BCRA está imprimiendo pesos para financiar el déficit del mismo, y esto es lo que esta atrás de la inflación".

Ahora bien, ¿Qué pasaría en el caso de que se dejara de emitir dinero? La realidad es que, en la actualidad, tiene vida propia por mucho más tiempo. Para Spotorno, en el caso de que se dejada de emitir y se logra el superávit fiscal, hay que solucionar el déficit del BCRA. "Ponele que soluciones el problema del Banco Central con un canje de LELIQ, esto todavía te va a seguir funcionando un rato (la circulación del peso), 10 o 12 meses hasta que la gente te empiece a creer y empiece a confiar otra vez en los pesos", explicó.

Y como no podía ser de otra forma, todo lo anteriormente mencionado impacta directamente en la inflación. Sabiendo que los próximos meses están muy comprometidos con la inflación actual, con agosto y septiembre comprometidos y con un octubre, noviembre y diciembre casi seguros en dos dígitos.

Todo esto, teniendo en cuenta también que, cómo resalta Spotorno, "diciembre suele ser un mes de fuerte inflación y además es un mes donde hay un cambio de gobierno. No sabemos si salimos del cepo, si nos mantenemos, lo que puede generar un montón de incertidumbre total".

¿Qué puede pasar con la economía con el cambio de gobierno?

En el programa "Qué Hacemos Con Los Pesos" (A24), el analista planteó dos escenarios posibles respecto al nuevo gobierno que vaya a asumir en diciembre, uno de continuidad y uno de cambio.

En el caso de un escenario de continuidad, donde no se cambia nada, sino que se extiende, el economista asegura que lo ve poco probable y es donde, si sigue así, esto se dispara para arriba. "No vas a tener hiperinflación el año que viene, no lo veo probable en este escenario, pero si es un escenario que está dejando todo preparado".

"No hay que subestimar la hiperinflación, es mucho peor de lo que muchos imaginan", advirtió Spotorno, quien agregó: "Este camino, así como estas, se te va a acelerar todo, y estás a 3 o 4 años de una hiper".

En cuanto a un escenario base donde, cualquiera que asuma el nuevo gobierno, se va a buscar un escenario de estabilización para el año que viene, el cual va a tener algunas cosas como "Unificar el medio de cambio, realizar un ajuste fiscal y reordenamiento del sistema financiero del BCRA, que principalmente es tratar de resolver el problema de las LELIQs".

Eso sí, el economista dijo que acá no está suponiendo dolarización o bimonetarismo, eso es para discutir después.

En esa línea, Mariano Otárola, conductor de "Qué Hacemos Con Los Pesos", agregó: "Esto es sentido común. Tenés este problema ¿cómo lo resolvés? Lo vas a resolver de un día para el otro, no. ¿Cómo lo atacás? El plan, que hace rato que no tenemos un plan, este gobierno nunca tuvo un plan de estabilización, siempre la prioridad fue lo político".

"Gane quien gane van a tener que plantear un plan de estabilización", concluyó Spotorno.