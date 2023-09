El "IPC Massa" preocupa al mercado financiero y a las empresas: cuáles son los motivos

En los últimos días, en declaraciones a distintos medios, el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein pronosticó que en octubre la inflación mensual podría bajar a la mitad que la de agosto y que estaría en torno al 6%.

"Esa reducción la vamos a ver más nítidamente en octubre, pero es un pronóstico aventurado yo diría que esperamos una baja muy fuerte y en octubre sería del 6% mensual por lo menos la mitad de lo que fue agosto" dijo el viceministro de Economía.

Rubinstein fue más allá al manifestar que se está observando una reducción bastante fuerte de la suba de precios después del cimbronazo de las PASO y la devaluación del 20% acordada con el FMI.

Para Economía, la inflación en octubre se podría reducir a 6% mensual

Además, expresó que "el 12,4% de inflación mensual de agosto fue especial, producto de la devaluación que después tiene un poco de arrastre, pero la inflación de octubre va a lucir un poco mejor".

Hay que destacar que hasta ahora no le ha ido muy bien a Rubinstein haciendo pronósticos. Él fue quien aconsejó al ministro de Economía Sergio Massa para manifestar el año pasado que la inflación mensual en abril iba a empezar con 3 y fue del 8,4% mensual.

A mediados de diciembre del año pasado luego se conocerse el dato mensual de inflación de noviembre del 4,9% utilizando las proyecciones de Rubinstein el ministro manifestó que "el objetivo del gobierno es que la inflación llegue al 3% en abril y destacó además que la economía esté año iba a crecer un 5%". Es probable que caiga un 2,5 de acuerdo a las proyecciones de bancos y consultoras del REM del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para el equipo de Sergio Massa, la inflación comenzará a bajar en octubrer

El próximo viernes darían a conocer el nuevo IPC semanal

Este viernes Rubinstein daría a conocer el llamado IPC Massa que es el índice semanal de inflación que informará todos los viernes la secretaría de Programación Económica a cargo de Rubinstein.

Rubinstein defendió la publicación semanal del índice de inflación, una decisión que generó un gran debate en el mercado financiero sobre ese índice y el IPC que elabora el Indec. Al respecto manifestó que es una manera de seguir de cerca la inflación y aclaró que el Indec a cargo de Marco Lavagna no participa en lo más mínimo en la confección del mismo y que es lo mismo que hace una consultora privada.

Esta afirmación de alguna manera desmerece el trabajo de los encuestadores del Indec y de su personal técnico de la institución que releva una gran canasta de productos a diferencia de cualquier consultora privada que hace un pequeño relevamiento por lo general en base a las listas de precios de los supermercados más grandes, pero no releva los precios en pequeños comercios de barrios como realiza el Indec.

El funcionario explicó que se decidió dar a conocer ese índice con frecuencia semanal porque algunos hablan de hiperinflación o que la inflación va a ser de 10% mensual de aquí en adelante.

En relación al índice semanal agregó que: "el ministerio de Economía quería tener su propio seguimiento y en este caso, después de una semana de muchas subas también parece bien mostrar los índices que están en baja".

El nuevo índice de precios es mencionado en el mercado financiero local como el IPC Massa y podría complicar en el futuro mediato al ministro de Economía en su carrera a la presidencia de la Nación en caso que la inflación siga subiendo y el valor del dólar paralelo también.

Para las empresas, el nivel de inflación alcanzó niveles muy preocupantes

Dólar oficial de $635 para fin de diciembre

En relación al valor del dólar Rubinstein destacó que la suba del dólar paralelo y de los dólares financieros del mes pasado se debió al triunfo de del candidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei en las PASO y manifestó que no cree que haya una nueva suba en octubre si dar ningún tipo de argumento desde el punto económico financiero que le permita hacer esa aseveración.

Con respecto al futuro valor del dólar oficial en el mercado de futuros Matba-Rofex se calcula un dólar de 480 pesos para fin de noviembre, pero para diciembre ese valor llega a los 635 pesos frente a un dólar oficial de 350 pesos. Esto implica que el mercado financiero local espera una nueva devaluación del peso frente al dólar de un 30% para antes de fin de año.

Rubinstein recobró protagonismo la semana pasada después de mantener un muy bajo perfil en el 2023. Reapareció luego de la publicación del índice de inflación de agosto y a través de una cadena de tuits salió a informar que desde esta semana el ministerio de Economía elaborará un índice de inflación semanal.

"La inflación semanal en descenso. Luego de un pico de inflación semanal estimado del 4,8% en la tercera semana de agosto, registro muy influenciado por la devaluación del día 14/8/2023, la inflación semanal fue cediendo" lanzó en su primer tuit y luego en otro agregó que "en la primera semana de septiembre (entre el 4 y el 10 de septiembre) habría alcanzado un valor del 2,1%"

Con estos datos Rubinstein dio a entender que la inflación minorista medida en forma semanal bajó del pico del 4,8% registrado la primera semana luego de la devaluación del 14 de agosto a un 2,1% semanal registrado entre el 4 y el 10 de septiembre pasado.

Nada indica por ahora que ese número sea un techo para la inflación semanal futura, por lo menos hasta las presidenciales del 22 de octubre.

El índice de precios mayorista del Indec aumentó en agosto un 18,7% mensual

Lo que Rubinstein tal vez no consideró al hacer esas declaraciones es que todavía no se habían publicado dos índices de inflación claves de agosto que se publicaron esta semana. El índice de Precios Mayoristas (IPIM) que aumentó un 18,7% y el Índice del Costo de la Construcción que subió un 14,7% en el mes, dos aumentos mensuales que no se veían hace 32 años como el de inflación minorista del 12,4% mensual.

El nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) del Indec registró un aumento de 18,7% en agosto de 2023 respecto del mes anterior y registró una suba interanual del 133,4%.

Esta variación es consecuencia de la suba de 17,6% en los "Productos nacionales" y de 30,2% en los "Productos importados" como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar que se produjo el 14 de agosto llevando el valor del dólar oficial de 300 a 350 pesos en el mercado único libre de cambios (MULC).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 19,0% en el mismo período. En este caso, la variación se explica por la suba de 17,9% en los "Productos nacionales" y de 30,3% en los "Productos importados".

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 17,9% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 17,7% en los "Productos primarios" y de 18,0% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica".

El otro número que se conoció esta semana fue Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Indec correspondiente a agosto de 2023 que registró una suba de 14,7% respecto al mes anterior.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Indec de agosto mostró un incremento de casi el 15%

Este resultado surge como consecuencia de un alza de 22,2% en el capítulo "Materiales", de 8,1% en el capítulo "Mano de obra" y de 9,6% en el capítulo "Gastos generales".

Estos números de agosto marcan la factibilidad del mantenimiento de la inflación actual o de una nueva aceleración inflacionaria que marcará la agenda hasta las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

Es posible que el conjunto de medidas de expansión del gasto que lanzó Sergio Massa en este escenario de incertidumbre política y cambiaria la tasa de inflación actual se mantenga o se acelere.

Las mismas tienen el objetivo de compensar el deterioro de los ingresos de la población por la devaluación, pero, van en contra a lo que se comprometió el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión Para la Patria en la última renegociación con el FMI.

Será difícil que el déficit fiscal primario se reduzca al 1,9% para este año. Algunos analistas proyectan que con estas medidas expansivas ese déficit podría llegar el 3% este año.

Llama la atención que frente al récord de inflación del 12.4 % mensual de agosto y con un valor, para este mes que sería muy parecido de acuerdo a las estimaciones de consultoras y bancos, el ministerio de Economía decidiera comenzar a informar la inflación medida en forma semanal en los próximos días.

La publicación de un IPC de inflación semanal podría complicar al oficialismo en las elecciones

En los últimos días Massa oficializó: i) un incremento del piso mínimo para pagar impuesto a las ganancias hasta los $1.770.000, ii) la devolución del IVA para compras de bienes de la canasta básica por hasta $18,800 mensuales, iii) una ayuda especial de 45.000 pesos hasta fin de año para compra de remedios de los jubilados y pensionados afiliados al PAMI.

El paquete en conjunto tendría un costo fiscal de aproximadamente unos 2,5 billones de pesos hasta fin de año situación que podría comprometer las metas con el FMI para llegar a un déficit fiscal primario este año del 1,9% del PBI frente al 2,4% del año pasado.