El dirigente social Juan Grabois realizó una autocrítica en LN+ tras la audiencia en la que se insultó con la subsecretaria de legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni. "Si yo pudiera volver el tiempo atrás no me hubiese enganchado en esa discusión. No estoy feliz ni contento con lo que pasó. Preferiría que no hubiera sucedido", expresó Grabois.

"Tengo mis atenuantes. Uno es que yo tengo sangre. El otro es que el formato del debate público que se impuso hace muchos años es así. Es muy difícil frente al planteo de chorro, gerente de la pobreza, etcétera, contestar como un caballero inglés. Y lo tercero, que es algo que me quedó de chico y lo tengo que cambiar, que es ‘al loco, loco y medio’", agregó.

Qué dijo Juan Grabois sobre el escándalo en la audiencia con Leila Gianni

"Ellos han ganado mucho terreno haciendo bullying desde todo punto de vista. Entonces vos te morfás el bullying porque querés ser más o menos civilizado. Tengo una contradicción que no puedo terminar de resolver, que es cómo abordar una situación de estas características, que implica la provocación de representantes del Estado y tener que quedarme ahí modosito. Tampoco me gusta lo otro, hay que buscar un equilibrio. Ya lo voy a encontrar", detalló Grabois.

Qué dijo Juan Grabois sobre el escándalo en la audiencia con Leila Gianni

El líder del Frente Patria Grande también volvió a apuntar contra Gianni: "Hoy la que maneja el Ministerio de Capital Humano es Leila Gianni.Pettovello no aparece, no habla, está escondida. Esta chica fue cristinista, albertista, massista, macrista, libertaria".

Grabois definió como "una grata sorpresa el fallo" que ordenó entregar los alimentos que estaban por vencerse. "Esperaba otra cosa porque todos sabemos que hay un nivel de sobrepolitización del Poder Judicial que a veces puede ir para un lado, a veces para el otro. En este caso, creo yo, que sirvió como un resorte institucional frente a una injusticia evidente", afirmó.

El dirigente social remarcó que "los que mintieron permanentemente son ellos". E hizo un recorrido por las declaraciones de funcionaros del Gobierno. "Francos dijo en diciembre ‘dejaron los galpones vacíos el gobierno anterior’ cuando hubo una catástrofe en Bahía Blanca. Después dijeron que no se iba a vencer la comida y no había comida por vencer. Después dijeron que era solo yerba. Pero no era solo yerba. Ahora dentro de un rato vamos a ver si entra en desobediencia o no. El fallo es muy contundente. Dice ‘señora Pettovello, o cumple o acá incurre en el delito de desobediencia’".

Grabois criticó al exministro de Economía y candidato a presidente de UxP, Sergio Massa, y elogió a Martín Guzmán, "Mi punto de vista sobre la gestión de la economía de Massa es que fue muy mala. Guzmán era mejor ministro de Economía que Massa. Te digo esto y muchos compañeros de nuestro espacio se van a horrorizar. Guzmán era un cuadro técnico solido, además de ser un tipo íntegro", señaló.