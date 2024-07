Después de la fuerte suba del dólar blue y los financieros en los últimos días, el economista Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews, adelantó que es probable que las cotizaciones alternativas bajen, pero señaló que "no volverán a los $1.000".

Además, sostuvo que el aumento de la brecha genera "un dolor de cabeza para el Gobierno" y que la reacción de los mercados en las últimas jornadas fue una "cachetada".

Cuál será el precio del dólar, según el economista Miguel Kiguel

Consultado en una entrevista radial por la fuerte suba de los tipos de cambio alternativos, Kiguel señaló que "estos episodios son recurrentes en la Argentina: tenemos una escalada del dólar y de repente siempre se va de mambo". "Yo creo que ahora también se ha ido demasiado", aseguró.

"Hay un problema en Argentina con el tipo de cambio. Que el dólar esté en estos niveles le genera un dolor de cabeza al Gobierno, porque con un dólar tan alto aparece la brecha, y si hay brecha, empieza la gente a dudar de cómo está la situación, independientemente que haya subido por razones reales o ficticias", agregó el economista.

Este escenario complica al Gobierno, ya que los exportadores no quieren liquidar aguardando una posible devaluación del oficial y, por otro, las personas vuelven a usar el "dólar turista, porque a este valor no tiene sentido usar los billetes".

"No es fácil para el Gobierno, para este o para cualquier otro, tener una respuesta rápida para que el dólar vuelva donde estaba antes", remarcó Kiguel, quien en ese escenario pronosticó: "Yo creo que el dólar se va a quedar alto, puede ser que baje un poquito, no descarto esas posibilidades, pero no va a volver a $1.000, volverá a $1.300 o $1.350".

Levantar el cepo, clave para atraer inversiones

Para el director de Econviews, la reacción de los mercados luego del plan económico anunciado la semana por Luis Caputo debe frustrar al Gobierno. puto.

"Un país que está haciendo los deberes, como reducir el déficit fiscal, creo que debe sentirse muy frustrado con la respuesta del mercado, es como una cachetada", señaló.

"Yo creo que un país que quiere tener un tipo de cambio único, un país que quiere sacar el cepo para que le vengan las inversiones, no se puede sentir cómodo con esta situación ni con un riesgo de un país de 1.500", agregó.

Para Miguel Kiguel, el Gobierno debe mostrar un camino a seguir para levantar el cepo al dólar

De todas formas, Kiguel destacó que "no hay duda de que estamos mil veces mejor de lo que estábamos el año pasado".

Aunque remarcó que falta un paso clave: levantar el cepo cambiario: "Lo que hay que lograr acá es recuperar la confianza. El Gobierno tiene que mostrar un camino a seguir para levantar el cepo, es la muestra de que continúa en el camino de la normalización".

"De nada sirve hacer un RIGI si las empresas cuando ganan plata no se la pueden llevar, entonces las empresas no vienen. Creo que acá le falta una pata a la mesa y esa pata es libertad cambiaria", concluyó Miguel Kiguel.