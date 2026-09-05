Los precios de supermercados muestran diferencias esta semana y un relevamiento permite saber dónde conviene comprar para gastar menos en septiembre

El precio de una misma compra puede cambiar de manera importante según el supermercado elegido. Los relevamientos de Changuito, con datos del 30 de agosto, y de Ni Idea, actualizado el 1 de septiembre, permiten conocer cómo se ubican las principales cadenas y dónde aparecen los precios más bajos.

Qué supermercado tiene los precios más bajos esta semana

El relevamiento de Changuito, realizado el 30 de agosto, comparó una canasta de nueve productos en distintas cadenas. Entre los supermercados que contaban con los nueve artículos disponibles, Vea registró el menor costo, con un total de $35.790. Por detrás quedaron Coto, con $41.794; Disco, con $43.213; y Jumbo, con $44.138.

La comparación también incluyó otras cadenas, aunque en esos casos no estaban disponibles los nueve productos de la canasta: ChangoMás sumó $33.568 con ocho de los nueve artículos, Carrefour $38.879 con ocho y Día $40.826 también con ocho.

Por eso, los totales no son directamente comparables cuando una cadena tiene un producto menos. Entre los supermercados con los nueve artículos disponibles, Vea quedó como la opción más económica.

A su vez, Ni Idea actualizó sus precios el 1 de septiembre y permite comparar productos individuales en las tiendas online de Jumbo, Disco, Vea, Carrefour y Coto. La plataforma actualiza diariamente los valores relevados.

Mientras Changuito permite observar el costo de una canasta determinada, Ni Idea permite detectar qué cadena ofrece el menor precio para cada producto. De esta manera, ambos relevamientos muestran el mercado desde dos perspectivas diferentes.

Una cadena se impone con la canasta completa más barata

La comparación de Changuito permite dimensionar cuánto puede variar el gasto entre supermercados cuando se compran los mismos nueve productos.

Vea: 9 de 9 productos — $35.790

9 de 9 productos — Coto: 9 de 9 productos — $41.794

9 de 9 productos — $41.794 Disco: 9 de 9 productos — $43.213

9 de 9 productos — $43.213 Jumbo: 9 de 9 productos — $44.138

9 de 9 productos — $44.138 ChangoMás: 8 de 9 productos — $33.568

8 de 9 productos — $33.568 Carrefour: 8 de 9 productos — $38.879

8 de 9 productos — $38.879 Día: 8 de 9 productos — $40.826

Entre las cadenas con los nueve productos disponibles, la diferencia entre Vea y Jumbo llega a $8.348. Comprar esa canasta en Jumbo implicó un gasto aproximadamente 23% mayor que hacerlo en Vea.

El menor total de ChangoMás no modifica ese ranking porque la cadena no tenía disponible uno de los productos incluidos en la comparación.

Qué muestran los precios al comenzar septiembre

El relevamiento de Ni Idea aporta un dato más reciente y permite observar las diferencias producto por producto. La herramienta reúne precios de las tiendas online de las principales cadenas y los actualiza diariamente. Esto permite detectar casos en los que un producto puede resultar más económico en una cadena, aunque el resto de la compra sea más conveniente en otra.

Por eso, el resultado final depende de la composición del changuito, las marcas elegidas y los precios vigentes al momento de realizar la compra.

Las promociones pueden cambiar el resultado

Los precios relevados no son necesariamente el monto final que paga cada consumidor. A los valores de lista se pueden sumar descuentos propios de cada cadena, promociones bancarias y beneficios de billeteras virtuales.

Vea, por ejemplo, cuenta con promociones vigentes durante septiembre, mientras que las demás cadenas también modifican sus precios finales mediante ofertas y descuentos.

Por eso, para determinar dónde conviene comprar, además del precio de lista resulta necesario considerar las promociones disponibles y los productos incluidos en cada compra.