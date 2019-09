Catterberg advirtió sobre "un desequilibrio de poder" si se repite el resultado de las PASO

Para el analista, en los comicios del 27 de octubre está en juego "la construcción de una alternativa que equilibre al peronismo-kirchnerismo que viene"

El analista político de la consultora Poliarquía Alejandro Catterberg advirtió sobre un escenario "de desequilibrio de poder importante" si en las elecciones generales se repiten los resultados de las PASO.



"El escenario preocupante que se abre, es que parecía que habíamos reconstruido un equilibrio de fuerza, con dos partidos que representaban diferentes intereses de la sociedad", sostuvo al dar una charla en el congreso Mercosoja 2019, en la Bolsa de Comercio de Rosario.



Catterberg completó que "ese equilibrio de fuerzas y una potencial alternancia en el poder, que es muy saludable, para mi ahora está en peligro".



El consultor realizó una autocrítica de las encuestas de intención de voto previas a las primarias y dijo que "hay algo de orden sociológico" que los sondeos no tienen en cuenta.



Consideró que hay "un sector de la sociedad hastiado, malhumorado, con problemas económicos y que no estaba satisfecho con la oferta electoral" que las mediciones de opinión pública no lograron captar.



Para Catterberg, que el resultado de las PASO entre el presidente Mauricio Macri y el principal candidato opositor, Alberto Fernández, no haya sido por la diferencia que anticipaban los sondeos constituye "un riesgo" en términos políticos.



"No es lo mismo para la Argentina que viene que el peronismo-kirchnerismo vuelva al poder habiendo ganado una elección pareja, por dos o tres puntos, con una distribución del poder mucho más equitativa y en donde Cambiemos se mantenía como una nueva opción fuerte, que el escenario donde el peronismo vuelve al poder con casi la suma del poder público", afirmó el consultor.



Asimismo, dijo que más que el resultado electoral, lo que está en juego en los comicios del 27 de octubre próximo "es la construcción de una alternativa que equilibre al peronismo-kirchnerismo que viene".



"En los años donde mayor poder hegemónico tuvo el kirchnerismo –siguió-, uno de los problemas es que no había una oposición para el control y balance del oficialismo".