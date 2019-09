Video: cuál fue la nueva "revelación" de Luciana Salazar sobre las elecciones de octubre

Como la hizo en varias oportunidades, la modelo volvió a dar un pronóstico político durante su reciente participación en Bailando 2019.

En las últimas semanas, la modelo Luciana Salazar está dando algunas "bombas políticas" relacionadas con la actualidad nacional a través de las redes sociales y también durante su participación en el "Bailando 2019" de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli.

Esto mismo sucedió en su última participación en el programa, cuando dijo que "un gobernador de una de las provincia más importantes de la Argentina estuvo en el hemisferio norte y trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones".

Y agregó: "El proyecto lo tiene un jurista muy importante".

Frente a esto, el conductor dijo: "O sea que se está analizando un proyecto de adelantamiento de las elecciones".

"Yo creo que lo más probable es que se negocie el adelantamiento de entrega de mandato, más que el tema del adelantamiento de las elecciones. Unos 15 días después de las elecciones", sentenció Luli.

Tinelli continuó con el tema, y tras señalar que "Me he concentrado mucho en el fútbol: este fin de semana jugamos con Boca. No estoy con el análisis político", le consultó: "¿Hay posibilidad de que no haya balotaje?".



"Yo creo que no. ¿Vos?", respondió Salazar.



"No lo he analizado… Nueve encuestas sobre diez dicen que Alberto Fernández gana en primera vuelta, y una dice que (Mauricio Macri) llega arañando al balotaje", indicó el conductor.



"Igual, hay que preguntarles a los intendentes. Ellos tienen la posta", concluyó la modelo.