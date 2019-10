Para saber más: ¿Cuál es la diferencia entre voto válido, nulo, en blanco, recurrido e impugnado?

Al momento de tomar una decisión en el cuarto oscuro, cada uno de los argentinos debe saber cómo impactará su decisión en el escrutinio final

Los argentinos definirán hoy quién será el próximo Presidente y, también, cómo quedará conformado el Congreso de la Nación.

Sin embargo, antes de hacerlo, todos deben saber qué significado tiene cada uno de sus votos, más aún, si deciden no votar a ningún candidato en particular.

Te puede interesar Uruguay elige al sucesor de Tabaré Vázquez: qué anticipan las encuestas

En este escenario, las opciones según la Cámara Nacional Electoral son las siguientes:

-El tipo de voto más común es el que contiene la boleta oficial de cada candidato.



-El voto en blanco es cuando se entrega el sobre vacío, sin elegir a ningún candidato. Este voto se computa. Al momento de contabilizar se asocia a la disconformidad que generan las opciones que hay para elegir.



-Un voto nulo es cuando el sobre tiene boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo. También si la boleta está tachada, escrita o rota. O cuando en el sobre hay objetos extraños.



-Los votos impugnados son aquellos emitidos por un elector cuya identidad pueda ser cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales. No figurar en el padrón es una causa para impugnarlo.



-El recurrido es un voto cuya validez pueda resultar cuestionada por algún fiscal presente en la mesa, luego de la votación. Esto ocurre en los casos, por ejemplo, que al abrir el sobre una parte de la boleta está rota. En ese caso, el fiscal de mesa puede enviar el caso a la Justicia para que la validez de ese voto sea resuelta por la Justicia Nacional Electoral.



Además de este tipo de votos, lo que se puede hacer es corta boleta, ya que no es obligación incluir una boleta completa de un mismo partido. Esto quiere decir, que se puede elegir a un candidato a presidente de un partido y a legisladores o gobernador de otro.



Lo importante es no mezclar candidatos de una misma categoría, porque en ese caso se considera anulado.