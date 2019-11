Los celulares vuelven a subir en noviembre: qué pasará con el transporte, la luz y el gas

Todas las compañías comunicaron a sus clientes incrementos de entre el 7% y el 24% a partir del mes próximo, dependiendo de los planes

En noviembre, varios servicios tendrán importantes alzas. Las prepagas aumentarán desde este viernes un 4% (y en diciembre subirán otro 12%) todos sus planes, mientras que las empresas de telefonía celular incrementarán sus packs entre un 7% y un 24 por ciento.



Por cuarta vez en el año, las tres principales compañías de telefonía móvil subirán sus tarifas. En el caso de Movistar, retocará los precios desde este sábado 2 de noviembre. Las alzas varían según los planes, pero llegan al 24%, supo minutouno.com.



Claro hará lo mismo a partir del 4 noviembre. Los servicios de telefonía pospago y con abono se incrementarán en promedio un 11%, según informó la compañía. Mientras que Personal remarcará todos sus planes desde el 21 de noviembre un 13,5% en promedio.



Se trata del cuarto aumento en el servicio de telefonía móvil en lo que va del año. Personal, a modo de ejemplo, ajustó sus tarifas en enero (17%), mayo (entre el 7% y el 20%), agosto (19%) y ahora en noviembre (entre el 7% y el 20%).



Respecto al transporte, en abril, el gobierno nacional se comprometió a no volver a aumentar el boleto del colectivo y el de los trenes en el transcurso de 2019 luego de los incrementos escalonados aplicados desde diciembre de 2018 y hasta marzo de este año.



A su vez, a mediados de septiembre, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ratifió que todos los tickets se mantendrán sin variación "hasta fin de año".



En tanto, en sintonía con los anuncios del gobierno nacional, la Ciudad resolvió frenar el último aumento que estaba previsto para mayo en el pasaje de subte. Así, Desde marzo hasta la fecha seguirá en $19 el pase en lugar de los $21 que debía haber aumentado.



En el caso de la luz, los dos aumentos que se habían anunciado a principios de 2019 y que se aplicarían a lo largo de este año, se frenaron para los usuarios, pero las empresas igual recibieron el importe del alza porque fueron absorbidos todos estos meses por el Estado nacional.



También hubo durante el invierno un descuento del 22% en el precio del gas, que los usuarios pagarán en las facturas de los meses del verano de 2020, los de menor consumo. El costo de postergar estos pagos por los usuarios también fue absorbido por el Estado Nacional.



Es decir, la gestión de Cambiemos implementó un esquema de dos ajustes en la tarifa del gas por año. Uno en abril y otro en el segundo semestre del año. El primer aumento de 2019 fue del 25% y efectivamente se aplicó en tres partes (desde abril a junio) pero el Gobierno nacional lo absorbió en su gran parte, y las familias deberán afrontar ese aumento que no pagaron todos estos meses a partir de diciembre. Ese descuento del 22% que se hizo cargo el Estado lo pagarán en 4 cuotas hasta marzo, más la tarifa plena que se abona desde diciembre.



En tanto, el segundo incremento que debería haber definido y aplicado en septiembre quedó frenado, y debería discutirse en enero, ya con el cambio de autoridades en Energía, tras el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones del 27 de octubre.



En aquel anuncio de Macri, también comunicó que no habría aumentos de peajes hasta culminar el 2019, luego de la batería de ajustes que sufrieron las autopistas de todo el país a principios de año.