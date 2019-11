Escrutinio definitivo: la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner arrasó en las cárceles

La fórmula del Frente de Todos sacó el 86,87% de los votos afirmativos, al conseguir 14.041 sufragios del total de los 16.670 presos que participaron

La fórmula presidencial del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, obtuvo una arrasadora victoria en las cárceles del país, según se desprende de los datos del escrutinio definitivo realizado por la Justicia Electoral.

La fórmula del Frente de Todos sacó el 86,87% de los votos afirmativos, al conseguir 14.041 sufragios del total de los 16.670 presos que participaron.

Mientras tanto, la lista de Juntos por el Cambio encabezada por Mauricio Macri y Miguel Pichetto solo obtuvo el 7,72% del apoyo entre los detenidos, 1.249 votos afirmativos.

En tercer lugar se ubicó Consenso Federal con 2,27% (367 votos), seguido del Frente de Izquierda, con 1,89%, equivalente a 307 votos, uno menos que los votos en blanco que sumaron 308.

A pesar de que 57.259 personas estuvieron habilitadas para sufragar en 301 unidades penitenciarias en todo el país, solo votó el 29,11% de los presos que estaban en el Registro de Electores Privados de Libertad, según información brindada por la Justicia Electoral.

Los detenidos votaron a través de una boleta única de papel que contiene los candidatos a presidente y diputados nacionales, en la que deben marcar con una cruz su voto.

Según la Ley 25.858, los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva también tienen derecho a emitir su voto en la unidad carcelaria donde están detenidos.

Entre los detenidos habilitados a votar figuraron algunos ex funcionarios del gobierno kirchnerista como el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex ministro de Planificación Julio de Vido; su ex mano derecha, Roberto Baratta; los secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el empresario Lázaro Báez, y el dirigente del partido Miles, Luis D’Elía.

En las primarias, el Frente de Todos, había obtenido el 74,7 por ciento de los votos en las cárceles de todo el país sobre Juntos por el Cambio, que recibió el 7,65 por ciento de los sufragios. El tercer lugar fue para el Movimiento al Socialismo (MAS) con el 5,5 por ciento.