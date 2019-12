"El gobierno de Alberto Fernández se tiene que apoderar de los medios"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó contra el periodismo. "Hay que poner gente nuestra que diga la verdad", dijo

Hebe de Bonafini, manifestó que el gobierno de Alberto Fernández "se tiene que apoderar" de los medios de comunicación y convocó a "poner gente nuestra que diga la verdad".



En la habitual marcha de todos los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, su presidenta, Hebe de Bonafini se mostró entusiasmada de cara al retorno del kirchnerismo al poder y en un discurso crítico cargó contra los medios de comunicación. También se refirió a la situación de la Justicia.



En linea con el discurso ultra K, la referente de Madres, expresó que "tiene que ser el Gobierno el que se apodere de los medios, porque sino vamos a estar siempre en la misma".

Al respecto del cambio de gobierno, la dirigente que adhiere al Frente de Todos, dijo "estamos contentas con lo que hace Fernández", aunque aclaró que "no estamos estamos contentas con lo que está pasando con los medios porque no está claro".



"Tenemos que volver a poner gente nuestra, no podemos seguir teniendo canales que mientan todo el tiempo" continuó el exabrupto Bonafini.

Durante su discurso relacionó el tratamiento mediático de la corrupción kirchnerista con la tragedia de la jornada en la que dos nenas perdieron la vida y varios menores resultaron heridos tras el vuelco de un micro en la Ruta 2: "Con este terrible choque de ese micro decían que todavía había niños atrapados y no era verdad. Los habían sacado y estaban internados. Con ese sensacionalismo que se caracterizan hacen lo mismo con nosotros, entonces somos todos ladrones, todos chorros, todos basura, todos robamos al Estado", remarcó. y pidió "no volver a lo mismo; porque entre los medios y los jueces, si no nos ponemos firmes...".



En su mensaje, en la marcha N° 2172 de Madres de Plaza de Mayo, Bonafini agregó: "Hay una especie de movimiento, algo está pasando. Algunos (jueces) se van a jubilar, a otros los van a jubilar, a otros los cambian, pero con los medios es muy delicado porque son la mano derecha de la más derecha más rancia y más jodida".



"Tenemos que poner gente nuestra que defienda los intereses del pueblo, que cuente lo que pasa, que diga la verdad, que muestre las calles, pero de verdad", enfatizó.