"Macri tomó decisiones para un beneficio personal, no de Argentina"

Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, criticó con dureza la decisión del gobierno de Cambiemos sobre el reperfilamiento de deuda argentina

El empresario y presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, criticó con dureza la decisión del Gobierno nacional sobre el reperfilamiento de deuda. Y aseguró que el presidente Mauricio "Macri tomó decisiones para un beneficio personal, no en beneficio de la Argentina".



El empresario explicó cómo la medida afectó a las empresas, lo que derivó en una presentación judicial que terminó en la instancia de Cámara, sin ningún avance: "En vez de resolver, cambiaron el efecto devolutivo, por uno suspensivo".



Asimismo, el presidente de Swiss Medical Group se mostró sorprendido por la resolución del mandato de Mauricio Macri de devolución de cierto monto a las provincias, cuando no hubo referencia de una reintegración a las empresas y señaló: "En el reperfilamiento caímos todos y la ley debe ser igual para todos".



Sobre el sistema de salud Belocopitt sostuvo que se necesita de una "reformulación del sistema" y reveló: "Los márgenes de ganancia de las empresas de salud del mundo son del 1 o 2 por ciento".



"El sector salud al momento de hacerse encuestas no aparece entre las prioridades porque en este país son más los sanos que los enfermos. En los debates se hablaron solo 30 segundos sobre salud. El político tiene que estar arriba de lo que piden las encuestas y necesita buscar una solución de fondo", manifestó.



Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que Ginés González García sea designado como titular del Ministerio de Salud, el entrevistado señaló a A24: "Hay que ver qué es lo que le dan. Si le dan solo el plan de vacunación, no puede. Le tenés que dar todo, hay que darle poder".