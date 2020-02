Torres, ex director de FMI: "Si el Fondo aprendió algo, nos va a pedir reformas para mejorar la competitividad y exportar"

El ex Director Ejecutivo para Argentina del Fondo Monetario Internacional dialogó con iProfesional sobre las posibles exigencias del organismo al Gobierno

En medio de las tensas negociaciones entre el Gobierno y los acreedores de la deuda externa, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tenedores privados de bonos, iProfesional entrevistó a Héctor Torres, ex Director Ejecutivo para Argentina del FMI, para conocer su perspectiva respecto a cuál podría ser la resolución posible a la que se llegue entre las partes.

Este abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), conoce en profundidad al organismo mundial porque estuvo en dos oportunidades en dicho cargo (de 2004 a 2008 y entre 2016 y 2017). También fue director ejecutivo alterno por Brasil entre enero de 2013 y abril de 2015 y fue parte en el área de estadísticas e investigación de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En la siguiente entrevista, Torres afirma que va a ser necesario estirar los pagos al Fondo programados para 2022 y 2023, porque "equivalen al 25% de las exportaciones argentinas".

Y desglosa el plan que debería ser más propicio de renegociación de deuda para la Argentina, cómo pueden reaccionar los inversores y cuáles serán las exigencias que solicitará el Fondo Monetario al país.

-¿Cómo evalúa la posibilidad que el Gobierno llegue a renegociar con éxito las deudas que tiene que cancelar en lo inmediato?

-Creo que tendríamos mejores posibilidades de llegar a un buen acuerdo si el Gobierno no hubiera renunciado a solicitarle al FMI la reactivación de los giros pendientes en el stand by firmado por Macri. Esto se podría haber hecho. Las medidas de ajuste fiscal tomadas por esta gestión, como la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, fueron bien recibidas por el Fondo. Preferiría evitar el default con dinero del FMI y no usar las pocas reservas que nos quedan.

-¿De qué factores depende que Argentina logre con éxito una renegociación con el FMI y los privados?

-Va a ser necesario estirar los pagos al FMI programados para 2022 y 2023. Equivalen a un 25% de las exportaciones argentinas, cada año. Eso es impagable y tanto el FMI como los acreedores lo saben.

-Al conocer en detalle al FMI, ¿qué le puede pedir el organismo al país para llegar a un acuerdo?

-Seguramente requerirá un programa económico integral, basado en metas económicamente razonables y políticamente cumplibles. También un esfuerzo por parte de los acreedores privados. Recobrar la sustentabilidad de nuestra deuda depende de articular nuestros esfuerzos, con los de los acreedores privados y los del propio FMI.

-¿Qué opina de la estrategia mostrada por el gobierno argentino, incluyendo la gira por Europa y la visita de Guzmán a EE.UU.?

-Es muy positivo que el Presidente tome contacto directo con sus pares. Tiene que remontar el daño que nos hizo una campaña electoral que presentaba a la fórmula ganadora como la "venezolanización" de la Argentina. Alberto Fernández podría usar la oportunidad para convencerlos de que será él quien ejercerá tanto el gobierno, como el poder. El recuerdo que dejó la gestión de Cristina es muy malo.

-En caso de avanzar el Gobierno y el FMI hacia un acuerdo de renegociación, ¿qué tipo de convenio ve más posible que puedan firmar?

-Se puede ir por un nuevo Stand-by o por un acuerdo de "facilidades extendidas". La elección de uno u el otro dependerá del Gobierno. Personalmente, recomendaría ir por un acuerdo de "facilidades extendidas". Teóricamente es un acuerdo con más condicionalidad estructural, ya que es, justamente, para facilitar la implementación de reformas que generan beneficios de mediano y largo plazo, pero con costos (económicos y políticos) de corto plazo. En la práctica, nada garantiza que el FMI no nos pida condicionalidades similares tanto en un acuerdo largo como en uno corto. La gran diferencia es que el Stand-by se repaga en cuatro o cinco años, mientras que con el de facilidades extendidas tendríamos 10 años para devolver el dinero.

-¿Qué condiciones imagina que pondrá el FMI para avanzar?

-Si el FMI aprendió algo, nos va a pedir poner la prioridad en las reformas que permitan mejorar la competitividad y las exportaciones. Si no aprendió nada, insistirá con que combatir la inflación es la prioridad, y que para recobrar la confianza en el peso hace falta una política monetaria restrictiva y un Banco Central independiente. Eso lleva indefectiblemente a la apreciación de la moneda y al ahogo de la economía. Para recobrar la confianza en nuestra moneda necesitamos generar dólares a través del comercio. Claro, necesitaremos también prudencia fiscal y monetaria; pero la gente no volverá a confiar en el peso hasta que no vea que podemos generar -genuinamente- los dólares necesarios para crecer.

-¿Cómo imagina le renegociación de los tenedores privados?

-El Gobierno está consultando a los acreedores privados y, seguramente, preparará opciones en base a esas consultas. Una quita significativa en valor presente neto va a ser indispensable; pero se puede llegar de forma diferente. En todo caso, los acreedores privados saben que el primero en cobrar va a ser el FMI, por eso creo que, antes de aceptar una reestructuración, van a querer asegurarse que el Fondo nos va a estirar los vencimientos.