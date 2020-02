Sebastián Galiani: "La situación de la Provincia es como toda la trayectoria de Kicillof, absurda"

Quien fuera secretario de Política Económica entre 2017 y 2018 confía en que la estrategia de Martín Guzmán por la deuda será más racional

El virtual ex vice ministro de Economía durante la época de Nicolás Dujovne salió con los tapones de punta contra la estrategia que está desplegando el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el tema de la deuda.

En una entrevista al programa "Pablo y a la Bolsa" por FM Milenium, Galiani sostuvo que "la situación de la Provincia de Buenos Aires es como toda la trayectoria de Kicillof, es absurda".

"Tiene una deuda manejable y plantea una renegociación en la que no tiene estrategia, solo puede ser exitosa de casualidad y compromete al país por sus caprichos como lo ha hecho en el pasado y no lo digo yo, lo decía Alberto Fernández cuando se había ido del kirchnerismo", disparó el actual profesor de economía en la Universidad de Maryland.

Con respecto a la reestructuración que encarará el gobierno nacional, el ex número dos de Hacienda en el gobierno de Mauricio Macri señaló que seguramente las estrategias de Martín Guzmán y Kicillof no serán similares.

De hecho, cree que Guzmán será mucho más prudente que el gobernador de la PBA y enfatizó que está bien asesorado por Daniel Heymann, a quien conoce bien.

"No hay condiciones para que en la Argentina haya un default", sostuvo Galiani. "Confío que la estrategia de la Nación no sea como la de la Provincia. Conozco la trayectoria de Guzmán", remarcó.

"Yo no sé si la estrategia de Kicillof es pelearse con los acreedores o con la Nación para que le pague la deuda", señaló el economista durante la charla. Y alertó que "Guzmán tiene que preferir que Axel arregle razonablemente la deuda, que es absolutamente manejable".

Yendo hacia adelante, destacó que "el gran problema que tiene este gobierno y la Argentina hace 70 años es cómo lograr el apoyo del populismo para políticas más razonables. Yo quiero ser optimista. Veía como votaba el Congreso la renegociación de la deuda y pensaba como hace 20 años aplaudía el default".

"El problema de la deuda es grave por la situación de desconfianza que nos hemos puesto ante el mundo. Si Macri hubiera ganado las PASO no estaríamos hablando de un posible default, porque el riesgo país hubiera bajado y se hablaría de que pediría el FMI para renegociar el préstamo", sostuvo Galiani.

En cuanto al revisionismo del gobierno de Cambiemos y sus malos resultados en lo económico, el ex funcionario se escudó en que "el kirchnerismo dejó una herencia muy mala desde lo económico, Macri pasó cuatro años ajustando la economía, en esos años tuvo que tomar deuda, en los últimos dos años la deuda no creció en los términos absolutos, pero aún así terminás con un riesgo país por arriba de 2.000 puntos porque el mercado no tiene claro si hay voluntad de pago".

"Creo que hay voluntad de pago en el presidente Fernández y en el ministro Guzmán, pero no en el gobernador Kicillof", arriesgó Galiani, quien finalmente concluyó que "lo que Argentina tenía que hacer y fue lo que estuvo haciendo el presidente Macri es salir del populismo e insertarse al mundo y crecer exportando, hasta que no hagamos eso no vamos a volver a crecer".