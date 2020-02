Pichetto, duro contra el gobernador bonaerense: "Kicillof es mala palabra en Wall Street"

El ex senador nacional afirmó que las declaraciones de Kicillof en el contexto de la negociación de la deuda no "son positivas ni inteligentes"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sus declaraciones sobre la renegociación de la deuda y el peligro de default en la provincia bonaerense, pero también le pidió al expresidente Mauricio Macri "mantener un silencio prudente".

"Yo sé los pensamientos que hay en el esquema financiero internacional y en Wall Street. No me parecieron positivas ni inteligentes las declaraciones de Kicillof en el contexto de la negociación internacional. Kicillof en Wall Street es mala palabra", sostuvo en entrevistas radiales.

Con respecto a Kicillof, remarcó que "si algunos apuestan al default y están seducidos por el default, están totalmente equivocados".

"Hay que negociar con firmeza, defender los intereses del país con firmeza, pero no amenazando con defaultear o prepotear, porque no estamos en una situación de fortaleza. No estamos para los discursos de la retórica de ‘patria o buitres’ y para ese esquema de chauvinismo emotivo porque eso nos hace perder", indicó en diálogo con la OnceDiez.

Por otro lado, respaldó el apoyo de su espacio político en el Congreso Nacional a la renegociación de la deuda externa, ya que "(El ministro, Martín) Guzmán tiene que tener todas las facultades para llevar adelante la negociación".

En este marco, Pichetto resaltó que "Juntos por el Cambio tiene una mirada constructiva de apoyo a la búsqueda de acuerdos que impliquen evitar que la Argentina pueda caer en una situación de default", y recordó que "esta ley de reperfilación de la deuda en su momento había sido una propuesta del presidente (Mauricio) Macri".

"Si bien el Gobierno tenía en la Ley de Administración Financiera todos los elementos para poder llevar adelante la negociación del canje de la deuda, que es imprescindible para el país, es importante que el Congreso al votar de manera unánime le da una herramienta de respaldo, de potencia política al Gobierno para que pueda afrontar los desafíos de la discusión de la renegociación", expresó Pichetto.

De esta forma, consideró que la votación en el Congreso Nacional "es saludable políticamente", pues "el peor escenario es el default". Según su análisi, esto "implicaría riesgo de hiperinflación y de devaluación de la moneda".

Te puede interesar Eduardo Feinmann le ganó una disputa eterna a Cristina Fernández de Kirchner

"Yo creo que en este tipo de acontecimientos que involucran al país, la oposición y el oficialismo tienen que estar juntos. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que se va a repetir seguramente en el Senado, es un muy buen dato político", subrayó.

Por otro lado, afirmó que Macri "tiene que mantener un silencio prudente" y reconoció que no le pareció "mal" su designación en la Fundación FIFA.

"Macri tiene que mantener un silencio prudente por un tiempo. Creo que hay cosas de las que dijo que se tomaron de manera parcial y creo que en este momento hay mucha agresividad con él", indicó.

Sobre la designación de Macri en la Fundación FIFA, su ex compañero de fórmula consideró que el puesto está "relacionado al fútbol". Y concluyó: "Me parece interesante que él pueda canalizar su experiencia con el apoyo a actividades deportivas de jóvenes y de niños. A mí no me parece mal, es un mundo que él conoce, fue presidente de un club. No lo ponen en el Banco Mundial, sino en algo relacionado al fútbol", subrayó.