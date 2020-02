Cristina le retrucó al FMI y profundiza la polémica sobre la legalidad de la deuda

Luego de que el vocero del FMI negara la posibilidad de una quita sobre la deuda, Cristina Kirchner salió al cruce con una serie de tuits

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a disparar contra el FMI luego de que el vocero de ese organismo, Gerry Rice, rechazara este jueves que se pueda aprobar una quita sobre la deuda del país con el Fondo.

En ese sentido, el vocero opinó: "puedo asegurar a todos que no hubo violación de la reglas del FMI" y que la quita "no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina".

Rápidamente, la vicepresidenta publicó 4 tuits al hilo. Primero reprodujo los comentarios de Rice y luego publicó una captura con un fragmento del Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI donde se habla del "Uso de los recursos generales del Fondo para transferencias de capital".

El fragmento del Convenio Constitutivo publicado por Cristina indica que "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".

De esta manera, la ex mandataria subió la apuesta en medio de las gestión del Gobierno del presidente Alberto Fernández para reperfilar la deuda que el país tiene con el FMI, que envió el último miércoles una misión a la Argentina.

En otros de los tuits escribió: "Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer".

Las declaraciones de Rice fueron en respuesta a Cristina Kirchner, luego de que calificara de "ilegal" al préstamo del FMI durante la presentación de su libro, "Sinceramente", en Cuba.

Además, la vicepresidenta había dicho: "no se puede hacer una quita porque el estatuto prohíbe hacer quita. Pero también prohíbe prestar para fugar capitales. Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no. Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero".

El FMI rechaza una quita

Mientras en Buenos Aires una misión del FMI audita las cuentas públicas, en Washington el vocero de ese organismo, Gerry Rice, rechazó este jueves, más temprano, aprobar una quita sobre la deuda del país con el Fondo, como reclamó la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"La quita no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina", recordó.

Además, el directivo aseguró que el FMI Fondo no violó sus estatutos al desembolsar 44 mil millones de dólares al Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, otra de las críticas lanzadas por la vicepresidenta.

"Puedo asegurar a todos que no hubo violación de la reglas del FMI", subrayó Rice.

Durante la presentación de su libro en Cuba, Cristina Kirchner calificó de "préstamo ilegal" a ese crédito.

La vicepresidenta enfatizó: "No se puede hacer una quita porque el estatuto prohíbe hacer quita. Pero también prohíbe prestar para fugar capitales. Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no. Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero".

Este jueves, en una conferencia de prensa que brindó en la capital norteamericana, Rice destacó que el diálogo con la administración de Alberto Fernández es "constructivo".

"Tenemos un diálogo muy activo entre el staff técnico y el Gobierno. Caracterizamos este dialogo como constructivo. Y sigo pensándolo así: compartimos los objetivos del Gobierno para estabilizar la economía y proteger a los más débiles con un crecimiento inclusivo", enfatizó.

También subrayó que la misión que se encuentra en Buenos Aires, "liderada por Julie Kozac y Luis Cubeddu, se encontrará con el Ministerio de Economía, el Banco Central y otros organismos del Gobierno".

"Estamos muy comprometidos para ayudar y apoyar el gobierno argentino y al pueblo tanto como podamos", garantizó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó en la Cámara de Diputados que "hay un creciente entendimiento mutuo" con el FMI, y sostuvo que ese organismo también tiene su parte de responsabilidad en la crisis económica que sufre el país.

"Esta es una crisis en que todas las partes tienen responsabilidad, la Argentina, el FMI y los bonistas, que decidieron apostar a un modelo que fracasó, cobrando una tasa más alta de la que deberían para cubrirse por si la cosa iba mal", evaluó.

Para el funcionario, el crédito del FMI a Macri "no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país sino para pagar deuda y para financiar la salida de capitales".