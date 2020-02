Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, explicó por qué las prepagas aumentan más que la inflación

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group, explicó por qué las prepagas tienen un gasto mayor a la inflación anual. Cuáles son las causas

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado, explicó por qué las prepagas tienen un gasto mayor a la inflación anual.



"No alcanza la actualización de las cuotas para cubrir los gastos de salud. Hay infinidad de enfermedades que la semana pasada no se curaban y esta semana sí. Nuevos medicamentos que aparecen en los congresos médicos que hay que apoyar, a precios exuberantes", señaló en declaraciones a LN+.



Asimismo, introdujo el problema que, a su juicio, enfrenta el sector en su totalidad: el peligro de quiebra de las prepagas y las obras sociales sindicales. Según sostuvo Belocopitt, el sistema de salud tiene un problema de financiación "gigante" y es uno de los pocos sectores que no cuenta con inversión extranjera. "Hoy tener una prepaga no es un negocio, es un horror", lanzó.



Y advirtió: "Lo vengo diciendo de manera permanente en todos los lugares que me tocan: préstenle atención al sistema de salud en la Argentina, que es en un 70% privado. Si el sistema privado tiene problemas, colapsa el sistema de salud y es un tema de una gravedad gigante, mucho más que el default y que la inflación".





Una vez más, fue crítico a la gestión de Mauricio Macri y sostuvo que el expresidente "no hizo nada". "Macri fue espuma",señaló. Y continuó: "Lamentablemente, por un lado quiso bajar los impuestos, por el otro liberar el tipo de cambio y aumentar los planes sociales. No hizo una reforma del Estado, no hizo una reforma de la política, solamente enunciados que solo con sentido común no pueden alcanzar nunca".



Anteriormente, el empresario expresó su confianza al gobierno de Alberto Fernández, a quien dijo conocerlo desde su función como Jefe de Gabinete. Respecto al ahora Presidente de la Nación y las últimas medidas en relación al sistema previsional, Belocopitt opinó: "Alberto está haciendo un ajuste sobre los jubilados que más tienen, pero no hay mala fe, mala voluntad".