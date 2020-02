Kicillof apoyó reforma a las jubilaciones de privilegio y criticó a la oposición

El gobernador bonaerense cuestionó a la oposición al considerar que ataca en forma "descarnada" todo lo que trata de hacer el gobierno

El gobernador bonaerense Axel kicillof apoyó este viernes la postura del oficialismo de modificar el régimen de jubilaciones de privilegio y cuestionó a la oposición al considerar que ataca en forma "descarnada" todo lo que trata de hacer el gobierno.



"Obviamente acompañó la posición del Frente de Todos. A mí no me sorprende que la oposición defienda privilegios. Es como un factor común, si vos querés ver dónde está el macrismo está defendiendo privilegios, muchas veces personales, incluso", señaló el gobernador.



Durante una recorrida por escuelas de San Vicente, Kicillof recordó que cuando fue diputado nacional discutió "el blanqueo de la plata que tenían afuera, en negro, de operaciones no declaradas" y pidió "poner una cláusula para que no puedan traer el dinero los familiares de los funcionarios".



Al respecto, recordó que "el hermano del presidente (Mauricio Macri) blanqueó plata".



El gobernador aseguró que "todos dicen que los primeros días de gobierno hay como una luna de miel o especie de impasse en la que la oposición no entorpece al oficialismo", aunque advirtió: "El macrismo inauguró la luna de miel sangrienta con un ataque descarnado a todo lo que tratamos de hacer".