Melconian: "Va a ser un parto reconstruir la economía, una salida de Alcatraz para volver a Devoto"

El economista y consultor descarta que haya hiperinflación por el parate de la economía. "Estamos en un desplome de nivel de actividad a lo gringo", dice

Carlos Melconian, uno de los economistas más escuchados de la City y las empresas, volvió a mostrar su preocupación acerca de cómo afectará a la Argentina este "tsunami" mundial por la pandemia del coronavirus.



Si bien no ve una hiperinflación (a pesar de que la emisión monetaria puede crecer 100%), cree que la economía caerá al menos 6% y que el programa económico pasó de buscar "tranquilizar la economía" al "vale todo".

"Lo que viene es gastar, salvataje al sector privado y emitir a lo loco y son otros los mecanismos macro de transmisión en medio de la hecatombe", desliza "Melco".



La clave, dice, será la duración de la emergencia sanitaria. "No es lo mismo hacer política anticícilica tres o seis meses que lidiar con un parate de un año o dos", advierte.



La segunda clave es que pasará cuando pase la emergencia, las políticas anticícilicas se reviertan y no se tornen permanentes (como se hizo en 2010/2011 pasada la emergencia financiera internacional de 2009).



Sea como fuere, Melconian imagina que la salida de esta crisis en forma de "U". "Acá va a ser un parto, será reconstruir una economía partiendo de la emergencia. Va a ser una salida de Alcatraz para volver a Devoto", graficó.



"Estamos en un desplome de nivel de actividad a lo gringo", sumó Melconian, en referencia la situación que se vive en Norteamérica.



Y resaltó que hay que cambiar el chip del "vale todo" fiscal y monetario a tiempo y de manera eficaz e integral. "Históricamente en Argentina los excesos de déficit fiscal y emisión se corrigen con licuación inflacionaria, con ajuste y ortodoxia", remató.



Los conceptos fueron vertidos en una videoconferencia organizada por Balanz Capital, que se realizó el miércoles y también el jueves. En la segunda función, que contó con más de 3.000 personas online para escuchar a Melconian, el ex Banco Nación afirmó que actualmente el mundo y la Argentina están "tratando de evaluar una piña, un tsunami de verdad".



Melconian subrayó que todos los riesgos del programa anterior están gatillándose: deuda, brecha, superávit comercial, emisión. Pero pasan a segundo plano en medio del colapso.



Ante las preguntas, el economista reafirmó que no ve una hiperinflación a pesar de la mega emisión y el déficit fiscal creciente.



¿Se puede evitar la aceleración post cuarentena?, se preguntó. "La mega-emisión monetaria que impuso la cuarentena (que puede llegar al 100% en el año) es un factor de riesgo inflacionario en Argentina. Los monetaristas puros lo dan como un hecho consumado. Y los heterodoxos lo subestiman", advierte.



Pero Melconian advierte que la mega-emisión no necesariamente tiene que ser sinónimo de híper. "Pero sí es un factor de aceleración inflacionaria", remarca.



Y sostiene que en la coyuntura, el colpaso de la actividad le pone un freno a la suba de los precios. El riesgo latente que ve Melconian es que se produzcan problemas de abastecimiento y oferta.



¿Cuáles son los principales factores moderadores de la aceleración inflacionaria? Enumera:



-La propia parálisis económica



-La fortísima caída del salario real



-El control de cambios



-El congelamiento de tarifas públicas



-Controles y regulaciones de precios



Con respecto a la política cambiaria, Melconian cree que se confirmará la intención de no atrasar el dólar.



Dice que habrá acompañamiento del dólar oficial al debilitamiento general de las monedas del mundo. Además, ajuste automático a la baja de la demanda de dólares por turismo e importación.



El economista "amigo" de Mauricio Macri vaticina un alza en la brecha cambiaria inicialmente pero con menor impacto inflacionario.



Al hablar de la deuda, vaticina un cierre en el grifo de la emisión de pesos para el pago de la deuda en esa moneda.



En lo que refiere al canje internacional, dice que la fecha límite es el 24 de mayo cuando hay que pagar el Bonar 24. Seguramente habrá una oferta a los bonistas que se cree puede llegar a ser unilateral.



Si bien cree que hay mayores chances de default. "¿No te conviene pagar y no ir a los tribunales de Nueva York?, se preguntó, sin dar la respuesta.