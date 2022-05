Cuidado al invertir tus dólares: cuáles son las mejores alternativas y las más riesgosas

Bienvenidos a una nueva entrega semanal de "El Inversor", las semanas pasadas hemos hablado de varias alternativas de inversión como los plazos fijos UVA y fondos comunes de inversión pero sabemos que mucha gente elige mantener sus ahorros en dólares y es a ellos a quienes nos vamos a referir en las siguientes líneas.

Argentina es un país bimonetario, utilizamos los pesos para nuestras transacciones diarias y los dólares para ahorrar. En diciembre de 2000 con $1 comprabas u$s 1, en el 2010 $1 era u$s 0.25, en el 2015 $1 era u$s 0.07, hoy con $1 compras u$s 0.005. Está más que claro el porqué los Argentinos debemos utilizar otra moneda como reserva de valor. El dólar ha sido la moneda elegida por su aceptación en el mercado local e internacional y la facilidad de convertirlas en pesos en caso de ser necesarios, hoy en todos los barrios tenemos más de 1 lugar dónde comprar y vender dólares

Pero esto no quiere decir que quien tenga dólares no sufra también una depreciación de su ahorro, también hay inflación en dólares por lo que esa moneda pierde valor con el tiempo. Cuando la inflación era del 2% anual esa pérdida podemos decir que era menor, hoy con 8% de inflación anual tus u$s 100 de hace 1 año hoy compran por u$s 92. Por eso tener dólares inmovilizados sin generar rentabilidad disminuye nuestra capacidad de compra en el tiempo.

Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros dólares? Más allá de la pérdida de valor tenerlos, en casa es un problema desde la seguridad y una caja de seguridad hoy tiene un costo elevado.

Inversiones en dólares: las alternativas

Plazo fijo

Durante muchos años fue una alternativa más que viable, nos daba seguridad, disponibilidad y un interés aceptable. La confiscación de depósitos del 2001 lo cambió todo, casi todos perdieron parte de sus ahorros en dólares o porque tuvieron que pesificar para retirarlos aceptando una pérdida o porque hubo que pagar abogados para hacer un amparo y quienes aceptaron el canje por bonos tuvieron que esperar 10 años para recuperar el 100% de su capital o venderlo antes en la bolsa a menor valor. La crisis también generó cambios en materia de regulaciones de los bancos que hoy se ven bastante limitados a lo que pueden hacer con los dólares que reciben como depósitos, por ello un plazo fijo en dólares sólo rinde un 0.05% anual, una tasa que no justifica el riesgo de tener inmovilizado el dinero por 30 días y que sólo puede entenderse a los efectos de no correr con los riesgos de tenerlos en casa o el costo de una caja de seguridad.

Bonos

Si miramos el mercado local de bonos en dólares hay varias opciones según los plazos. Los bonos deberían ser una opción de riesgo moderado que pagan capital e interés cada x período de tiempo pero nuestros bonos son distintos, hemos caído en default varias veces e incluso hoy luego de la reestructuración cerrada el año pasado cotizan a valores cercanos a default. Los bonos hoy cotizan a precios bajos, están baratos, pero nadie puede asegurar que no bajen más en el corto / mediano plazo y enfrenten problema para su cobro cuando llegue el momento de ser pagados, estas cotizaciones bajas no solo prometen buena rentabilidad sino que también muestran el mayor riesgos que tiene esta inversión.

Fondos comunes de Inversión

Nuevamente una de las mejores opciones donde podrás encontrar FCI tanto de renta fija como variable y mixta que, con distintos niveles de riesgo y horizonte de inversión te posibilita acceder a una cartera diversificada de activos.

Criptoactivos

Un inversor conservador debe evitar estos activos, su volatilidad es grande y tanto bajas como subas de 20/30% son habituales, no todos están preparados para soportar esas caídas en sus inversiones, de querer ingresar en este mercado hacerlo con un porcentaje muy bajo de su capital.

Propiedades

Otro forma en que muchos canalizan sus dólares ahorrados, acá hay que saber que el mercado viene ajustando los desequilibrios que la economía presenta en estos últimos años y se encuentra en una etapa de corrección de precios. Si sumamos la poca liquidez particular de este mercado no sería el momento propicio para ingresar.

Obligaciones negociables

Son como bonos pero de empresas, es una alternativa muy interesante que no todos aprovechan. Cada emisión tiene sus particularidades en cuanto a plazo, período de pago, moneda y garantías. Su liquidez puede no ser la misma que un bono nacional pero hay ON de empresas que siempre tienen demanda.

Diversificar para dividir riesgos y asegurar liquidez

En resumen, para el inversor conservador local que suele tener sus dólares en opciones de muy bajo riesgo y quiere manejar su propia cartera las alternativas son limitadas, siempre es importante valuar el riesgo y no solo la rentabilidad ofrecida, en este contexto las obligaciones negociables pueden ser una posibilidad como también los FCI que poseen los distintos bancos o administradoras de inversión y manejan activos dolarizados.

Recordar que es importante diversificar en distintos instrumentos para dividir los riesgos y asegurar liquidez.

Como siempre espero que estas líneas sirvan para ir viendo distintas alternativas de qué hacer con el dinero, los espero el próximo lunes.