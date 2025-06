Petrolera culpa a YPF por alarmante derrame de crudo en pozo de Salta

Las imagenes que se vinieron difundiendo en las últimas jornadas manifestaban una situación preocupante sobre la magnitud del derrame de crudo que se está registrando en un pozo petrolero de la Cuenca del Noroeste, en jurisdicción del departamento salteño de Orán.

La fuga motivó una demanda ambiental por parte de la provincia contre seis compañías operadoras por lo ocurrido el pozo ST.LO.X-10, ubicado en Lomas de Olmedo, en el municipio de Pichanal, en procura de acelerar la reparación integral, el saneamiento y la restauración del ecosistema impactado.

Pero a pesar de la intimación oficial, President Petroleum la principal empresa sindicada por la responsabilidad en el episodio, como operadora y titular del 100% de la Concesión Puesto Guardián desde 2015, rechazó este martes en forma expresa la responsabilidad que se le pretende atribuir sobre la situación actual del pozo.

"Dicho pozo fue perforado por YPF en 1983", argumentó la compañía al explicar que "ese activo no estuvo sujeto a explotación para la compañía, dado que se trata de un pozo dejado por YPF en deficiente situación de a abandonar". Esto significa que no se le realizó el correspondiente sellado y aislación que garantice la no migración de fluidos.

President Petroleum acusa a YPF por el derrame en Salta

A su vez, la compañía aseguró que "siempre mantuvo informada a la autoridad de aplicación (Secretaria de Minería y Energía de Salta), tanto desde la primera perdida detectada en agosto 2023, como así también la situación actual detectada el 19/05/2025".

President Petroleum cumple "con todas las medidas preventivas que la Autoridad de Aplicación solicita", siempre mencionando que no es el responsable, con el objetivo de mitigar cualquier riesgo potencial para evitar daños a las personas y al medio ambiente.

"Esto demuestra que la compañía actuó siempre con la debida diligencia y buena fe en pos de colaborar en todo lo que esté a su alcance, aún sabiendo que ésta situación le es absolutamente ajena a su responsabilidad y teniendo en cuenta su delicada situación financiera", expresó la petrolera privada que se encuentra actualmente en Concurso Preventivo.

La provincia informó el viernes que inició una demanda ambiental contra las empresas President Petroleum, EPP Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation Sucursal Argentina, Petrolera San José y la firma con participación estatal YPF, por los daños generados en el área afectada en el pozo LO X-10, ubicado en el área hidrocarburífera Puesto Guardián.

El gobierno informó que esta acción judicial busca la reparación integral, el saneamiento y la restauración del ecosistema impactado, al entender que esas empresas operaban u operan en la zona, si bien President Petroleum fue la última titular de este pozo.

En la demanda exige que las empresas involucradas ejecuten medidas urgentes de contención, mitigación, abandono definitivo del pozo y remediación de los pasivos ambientales, conforme a la legislación vigente y a sus responsabilidades como concesionarias del área hidrocarburífera.