La definición de la licitación de Transener genera expectativas y preocupaciones sobre el futuro del mercado eléctrico y las tarifas en Argentina

Con una oferta de u$s301 millones que superó en un 46% el precio base fijado por el Gobierno, el grupo Central Puerto se quedó con el 50% de las acciones de Transener que puso en venta la estatal Enarsa.

La oferta ganadora superó a la presentada por Edenor de u$s230 millones, mientras que el tercer oferente que estaba en carrera —el grupo Edison de los hermanos Neuss y Genneia— decidió no cotizar por las acciones en juego de Citilec, la firma controlante de la transportista eléctrica donde Pampa Energía, la empresa controlada por Marcelo Mindlin, es la dueña del otro 50% de la sociedad.

Transener es la principal operadora de las redes de transmisión de energía eléctrica a nivel nacional. Maneja el sistema de transporte eléctrico que tiene más de 10.000 kilómetros de líneas de alta tensión y más de 60 estaciones transformadoras.

Fue privatizada a mediados de los años 90 y su sociedad controlante Citilec también es accionista de Transener Internacional —que presta servicios de transmisión de energía en Brasil— y controlante de Transba, prestadora del servicio de transporte de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

Anunciada en varias ocasiones por la gestión mileísta, la privatización de las acciones de Transener que estaban en manos de Enarsa recién comenzó a tomar forma a fines del año pasado cuando se puso en marcha el proceso licitatorio por medio del sistema digital CONTRAT.AR.

Para participar en la virtual subasta de las acciones, los tres oferentes que arribaron a la instancia final tuvieron que cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar un patrimonio neto mínimo equivalente a u$s206 millones

Demostrar experiencia en sociedades vinculadas con actividades en el sector energético en los últimos 10 años

La empresa que presentó la mejor oferta por encima del valor base de u$s 2006 millones es Central Puerto, la principal generadora eléctrica privada del país. Maneja las centrales Puerto, Costanera y Piedra del Águila y tiene como accionistas a Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.

En octubre del año pasado ingresó al negocio gasífero al fusionarse con Ecogas que opera las distribuidoras Gas del Centro y Cuyana. También tiene sus fichas inversoras puestas en proyectos mineros de litio, oro y plata; en la construcción de un mega aserradero en Corrientes y en el almacenamiento de energía en la región del AMBA. En las últimas semanas, logró poner un pie en Vaca Muerta al comprar el 100% de Patagonia Energy que tiene la concesión de explotación hidrocarburífera de las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey.

Según las reglas licitatorias, si Central Puerto decide vender la participación adquirida antes de que se cumplan tres años deberá transferir al Estado el 50% de la ganancia que obtenga.

Para hacer más atractiva la subasta y evitar eventuales conflictos con futuros compradores, la conducción de Enarsa a cargo de Tristán Socas había cerrado un doble acuerdo con Pampa Energía.

A cambio de la renuncia al derecho societario de preservar su posición en la transportista eléctrica, el Gobierno habilitó a que Pampa Energía pudiera participar como oferente, algo que finalmente no hizo. Además, el grupo piloteado por Mindlin también aceptó no ejercer el "derecho de acompañamiento", que lo facultaba a exigir a la nueva socia la adquisición de su participación accionaria en caso de que decidiera salir de la empresa.

Una larga serie de cambios en la propiedad de Transener

Tras haber sido privatizada durante el gobierno de Carlos Menem, Transener registró una larga serie de cambios accionarios y de grupos controlantes.

La concesión inicial arrancó a cargo de un consorcio integrado por la empresa inglesa National Grid y el grupo Pérez Companc. Tras la crisis económica de fines de 2001, Pampa Energía adquirió el 50% de Citelec que estaba en manos de la firma británica, mientras que Petrobras se quedó con el otro 50% al comprar la totalidad de los activos energéticos de Pecom, en una operación cercana a los u$s1.130 millones.

La petrolera brasileña mantuvo su participación hasta 2007, cuando fue obligada a desprenderse de esos activos. En ese momento, entraron en escena Enarsa y la empresa local Electroingeniería, que por unos u$s54 millones se quedaron con la mitad de Citelec y desplazaron al fondo privado Eton Park, que había avanzado en negociaciones preliminares con Petrobras.

En 2016, el entonces ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, bloqueó el traspaso del 25% de Citelec que estaba en manos de Electroingeniería al Banco Macro, del grupo Brito, y dispuso que esa participación fuera adquirida por Enarsa, con el compromiso de una posterior privatización que recién ahora se está concretando.

Los números que explican el apetito inversor por Transener

Lejos de ser una empresa deficitaria, Transener tiene un buen pasar económico y financiero. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, los ingresos tarifarios de la compañía crecieron más de 250%. Tras la RQT aprobada a principios del año pasado, la remuneración que recibe por operación y mantenimiento de la red nacional de transporte ha venido registrando un doble ajuste mensual: un 4% destinado a financiar el plan de obras y una actualización automática de costos según los índices de inflación minorista y mayorista.

Los datos del cuarto trimestre de 2025 muestran que Transener ganó $57.060 millones, contra $27.496 millones del mismo período del año anterior, mientras las ventas avanzaron 42% interanual hasta $167.904 millones. El EBITDA trepó 84% y alcanzó $104.502 millones, con un margen de 62,2%.

En el acumulado de 2025, la empresa cerró sus operaciones con ingresos por $573.145 millones, lo que implicó una suba de 28%, y un EBITDA de $341.355 millones, con un crecimiento de 71,5%.

De acuerdo con la información enviada a la Bolsa, el flujo de caja libre antes de capex y dividendos alcanzó el año pasado a $244.133 millones, mientras que la posición de caja al cierre del período anual se ubicó en $121.540 millones. En cuanto a las inversiones, los números indican que treparon a $122.315 millones con una distribución de dividendos que ascendió a $144.744 millones.