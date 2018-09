mercado cambiante El dólar cerró a su menor precio de toda la semana por mayor oferta: $37,81 promedio

Igual la cotización del billete mayorista avanzó 14 centavos respecto a siete días atrás, en un mercado con bajo volumen e ingreso de divisas del exterior

El Gobierno termina la semana aliviado. Por tercera rueda seguida el precio del dólar cerró a la baja, y por segundo día consecutivo no tuvo que haber intevención oficial. Hecho que tranquilizó tanto al mercado como al propio oficialismo, al frenarse la "sangría" de divisas, que en los últimos 14 días fue de u$s2.000 millones en total.

Incluso, el propio presidente del Banco Central afirmó en la jornada que "ahora vamos a encaminarnos a una situación de mucha más normalidad, más calma".

Así, el dólar cerró el viernes en la plaza mayorista a la menor cotización de toda la semana, a $36,99, unos 36 centavos menos que el día previo, tras haber alcanzado el martes pasado el máximo histórico de $38,88.

En la jornada apareció la liquidación de divisas desde el exterior, que se sumó a un contexto muy tranquilo en la City. Algo que se evidenció en el volumen total operado, que si bien aumentó 31% respecto a la previa, en el global siguió siendo muy acotado: u$s399 millones.



En resumen, en toda la semana igual avanzó 14 centavos el precio mayorista, desde agosto el tipo de cambio se devalúa 35% y en todo el año acumula una depreciación del 98 por ciento.

"La oferta y los ingresos desde el exterior volvieron a predominar en una jornada de desarrollo tranquilo y deprimieron otra vez la cotización de la divisa norteamericana", resumió Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ante esta variación, las pizarras de los principales bancos que operan en el microcentro porteño también mostraron cotizaciones en retroceso.

De esta manera, el promedio minorista en la City fue de $37,81, según la información del Banco Central en base a la encuesta que realiza en el microcentro porteño. Por lo que cayó 51 centavos respecto al valor de la jornada previa.



En el Banco Nación, la cotización al público cayó 40 centavos respecto a la rueda del jueves debido a que finalizó a $36,40 para la compra y $37,60 para la venta.

Por su parte, en el mercado de futuros Rofex, el precio de la divisa para fin de año se ubica en los $41,65 por unidad.

La mejora en las condiciones del mercado también se observa en la cotización en el exterior de los títulos públicos, que se refleja en una baja del riesgo país, que desciende hasta los 729 p.b.

Algo similar sucede con los seguros anti default (CDS) que vuelven al piso de los 700 puntos básicos.

En cuanto a los ADRs y acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, con un ambiente también positivo, se destaca el avance de Central Puerto, con el 2,6%, seguido por Ternium, con el 2,1% y Edenor, con el 2%.

Cabe señalar que en plena rueda del viernes el presidente del Banco Central, Luis Caputo se refirió a la situación actual y afirmó que en materia de política cambiria, "la estrategia cambió. No están dadas las condiciones para que el Banco Central se plante en $28, mucho menos con inflación".

"El tipo de cambio flotante nos permite absorber shocks. El mercado entendió el mensaje y ayer (por el jueves) encontró un equilibrio", afirmó Caputo al disertar en la convención anual del Instituto de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) que se realiza en Mendoza.



Para el titular del BCRA "ahora vamos a encaminarnos a una situación de mucha más normalidad, más calma. No sólo en el mercado de cambios, sino en el de los bonos", acotó. Además mencionó que los mercados "se mueven en manada y exageran".



Caputo consideró que a la entidad que comanda "no le corresponde decir el precio del dólar es éste", para luego aclarar que "las subastas de dólares no eran las mejores herramientas. El mercado se tranquilizó mucho, encontró un nivel de equilibrio sin intervención del Central".