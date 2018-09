Negociación en Washington Con el nuevo acuerdo, el FMI anticiparía 15.000 millones de dólares

El equipo económico negocia las nuevas condiciones del acuerdo. Además de adelantar desembolsos, debaten si se ampliará el monto del acuerdo

Tras un cierre de semana más tranquilo, después de días muy agitados para el gobierno, el equipo económico liderado por el ministro Nicolás Dujovne buscará en Washington que el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelante unos cinco desembolsos de los que estaban previstos por trimestres, que llegaría a una cifra aproximada de 15.000 millones de dólares.



De cumplirse ese objetivo con la aprobación del directorio del Fondo, Hacienda y el Banco Central van a tener mayor margen de maniobra en el mercado cambiario, y a la vez, podrán mostrar “el cash” para hacer frente a los vencimientos del próximo año.



Todo esto es lo que están negociando en Washington el viceministro de Hacienda, Guido Sandleris, juntamente con el secretario del área, Rodrigo Pena.



La idea sería que el anticipo de los fondos, que el presidente Mauricio Macri comunicó hace diez días antes de tener el visto bueno del organismo, llegue una vez firmado el nuevo convenio. Esto podría ocurrir de aquí a dos tres semanas, de acuerdo con los tiempos burocráticos del ente multilateral.



De acuerdo con el programa inicial, la Argentina recibió allá por junio u$s15.000 millones, de los que la mitad fue al Tesoro y la otra mitad al Banco Central. El resto había quedado en forma “precautoria” y sería eventualmente desembolsado ante cada revisión trimestral de cerca de u$s3 mil millones.

Sin embargo, la aceleración de la corrida cambiaria, el salto en el riesgo país y las versiones de un posible default el año que viene obligaron al Gobierno a ir a pedir el adelantamiento de los fondos, para lo cual aceleró su programa de reducción del déficit con un objetivo más rápido del ir al déficit cero el año que viene.



Por otro lado, se estaría negociando la posibilidad de ampliar la línea de préstamos de u$s50.000 millones que se suscribió en el acuerdo stand by firmado hace dos meses.

“Se está evaluando, pero aún no está cerrado. Quizás pueda quedar como una posibilidad abierta en caso de extrema necesidad”, puntualizó una fuente consultada Perfil.



En realidad, el último jueves el vocero del FMI, Gerry Rice, en declaraciones que formuló en la sede del organismo en Washington no descartó esta última posibilidad, al asegurar que “todos esos aspectos se están conversando”.



En Hacienda aseguran que uno de los aspectos trascendentes para avanzar con el FMI es que el Gobierno arribe a un acuerdo con los gobernadores para el compromiso del Presupuesto del próximo año, con el desafío de llegar al déficit cero.



Por esto es que el próximo martes será una jornada muy especial, cuando el presidente Mauricio Macri se reúna con los mandatarios provinciales para tratar de cerrar el acuerdo por el Presupuesto.



No obstante, en Hacienda hay cierto optimismo y consideran que habrá acuerdo con los gobernadores.



“Creemos que concretar el nuevo acuerdo con el FMI y y arribar a un convenio con los gobernadores van a ser elementos importantes para empezar a estabilizar en serio el mercado”, afirmó otra fuente.



En Hacienda admiten que el primer acuerdo se firmó con un poco de apuro, tratando de conseguir un respaldo muy fuerte del FMI, algo que finalmente se consiguió, pero la letra chica del mismo “no se ajusta a las necesidades y la situación complicada que se presentó cada vez más en el mercado”.



“No es lo mismo contar con un monto importante de golpe o en cómodas cuotas en el transcurso de un período de un año. En realidad, quizás los tiempos de los desembolsos fueron el tema que generó más preocupación en el mercado”, admitió el mismo funcionario.