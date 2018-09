criptomonedas Las 5 principales formas en que las empresas de blockchain están creciendo

Los mejores enfoques que las compañías están tomando en cuenta para alcanzar el éxito en un sector que está en permanente transformación

El mercado bajista está derribando a muchas personas. Pero también sirve para distinguir a las compañías que están verdaderamente involucradas en el espacio, desde las que simplemente se suben al tren blockchain. Después de las estafas y las estafas de 2017, las medidas correctivas reglamentarias y los múltiples proyectos sin código de trabajo, las ICO obtuvieron un mal nombre. Esto significa que las empresas que operan en la industria de las cadenas de bloques deben luchar más para legitimarse a sí mismas.



los Foro World Blockchain en Londres tuvo lugar la semana pasada con una participación ligeramente menor a la esperada. Parece que las predicciones de Deloitte sobre “fatiga de blockchain” ya se están haciendo realidad. Sin embargo, muchos cerebros brillantes, emprendedores dedicados y personas realmente comprometidas con la conducción de la tecnología de cadena de bloques estaban allí. Y comenzaron a revelar algunas tendencias. Aquí están los cinco mejores enfoques que las compañías de blockchain están tomando para encontrar el éxito.



5. No más carro antes del caballo. A diferencia de tantos lanzamientos previos que prometen lo que la compañía hará con los fondos, muchas de las compañías en WBF ya tenían un producto funcional. Hablé con el equipo en Aspirar sobre lo que estaban haciendo, por ejemplo. Explicaron que su plataforma permite a las empresas crear activos digitales de forma más rápida y económica que Ethereum o Counterparty.



De hecho, Aspire se creó a partir de CounterParty, Litecoin, Bitcoin, Ethereum y Peercoin. Tomaron los mejores atributos de cada uno de estos blockchains para crear su propia plataforma que elimina el doble gasto, las adquisiciones hostiles y el 51% de los ataques. También (según el equipo) es mucho más rápido y más barato que las soluciones existentes.



Me preguntaba cómo fue su ICO. Ellos no han hecho uno todavía. En cambio, querían tener un producto viable y utilizable que resuelva un problema real antes de llevarlo al público. “Es como el tanque de tiburones”, dijo uno de los miembros del equipo, “nadie iría allí con solo una idea y esperaría que los multimillonarios invirtieran en ella”. Primero debe mostrar un producto que funcione. Así es como debería ser “.



4. Concentrarse primero en su producto principal. Otra tendencia que vi surgir fue un exceso de entusiasmo por parte de las empresas para distanciarse de la imagen de blockchain. El exceso y la baja entrega simplemente han hecho que la gente se desconecte.



Muchas de las presentaciones que escuche fueron más parecidas a “somos una empresa fintech que usa la tecnología blockchain” o “estamos en la energía renovable y vemos potencial en la tecnología blockchain”, en lugar de fijar todas las esperanzas en blockchain como la solución a todos los problemas.



“Estamos muy enfocados en la energía”, dijo Mark Hamilton CEO de Solo Energy, “No somos realmente un grupo de chicos de blockchain tratando de encontrar un problema para nuestra solución. Vimos la necesidad de almacenamiento de energía en el sector energético para facilitar una mayor transición a las energías renovables … blockchain es una herramienta en nuestro kit de herramientas, no es la respuesta a todo “.



Este tipo de enfoque en el modelo de negocio central hace que los proyectos reales estén completamente invertidos en lo que están haciendo. No solo ideas sobredimensionadas y visiones de blockchain que curan todo, desde el espacio de almacenamiento hasta el cáncer. También estamos empezando a ver más compañías establecidas que han demostrado su valía para ingresar al espacio.



3. Alineación con nombres de buena reputación. Es quizás un paso lógico que cuando tienes un equipo dedicado y probado con casos probados y una comprensión real de lo que necesitan, los grandes patrocinadores seguirán. Solo Energy, por ejemplo, ha atraído el respaldo de uno de los cuatro grandes: “Trajimos a EY para apoyar el aumento”, dijo Hamilton.



Esta es otra tendencia que está separando el trigo de la paja. Inicio en Suiza Valor inteligente, por ejemplo, está lanzando el primer mercado global para inversiones alternativas tokenizadas. Han estado construyendo su producto y alineándose con compañías creíbles como una de las cinco nuevas empresas patrocinadas por la incubadora Thomson Reuters … Todo antes de entrar en preventa.



2. Trabajando con Reguladores. Las empresas que realmente quieren avanzar realmente también están trabajando con los reguladores para garantizar que cumplan. La directora ejecutiva de Smart Valor, Olga Feldmeier, fue instrumental en la solución regulatoria de Bitcoin para Xapo y obtuvo la aprobación de Smart Valor para operar en el mercado financiero suizo. Esto hace que solo unas pocas compañías de blockchain cumplan con la ley suiza y los requisitos de AML.



El mensaje es fuerte y claro. Las empresas legítimas no deberían temer a la regulación, sino más bien darle la bienvenida como un conjunto claro de reglas que deben cumplir. “Si queremos ir a la corriente principal, tenemos que seguir las reglas y hacer las cosas de manera completa y correcta”, dijo Trevor Koverko. Erudito CEO.



1. Cumplir sus promesas. Uno de los discursos en WBF fue pronunciado por un CEO apasionado, Martins Liberts, de una startup lituana llamada Red Debitum. Celebraron su ICO en enero y febrero de este año y se mostraron “emocionados de anunciar” el lanzamiento de su plataforma para ayudar a las pymes a garantizar el financiamiento. Un producto de trabajo real, listo para usar en menos de seis meses.



¿Cómo fue posible construir una plataforma robusta tan rápido? Un equipo fuerte con años de experiencia combinada en el espacio de Fintech y una comprensión absoluta de cómo utilizar la tecnología para hacerlo realidad.

Pensamientos finales

Podemos estar en un mercado bajista. Es posible que veamos algunos recortes presupuestarios y un FUD generalizado. Pero el concepto clave para llevar es que la infraestructura para el futuro aún se está construyendo. Y las compañías que están madurando son las que mantendrán la distancia.