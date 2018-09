opinion de experto Claudio Loser afirma que faltan u$s10.000 millones para calmar a los mercados

El ex director del FMI para América latina considera que las negociaciones con el organismo están funcionando bien y que arribarán a un buen acuerdo

El ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina, Claudio Loser, celebró los avances en la renegociación del acuerdo entre el Gobierno nacional y el organismo internacional y abogó por acelerar los tiempos en las firmas.

"Las negociaciones con el FMI están funcionando bien, lo veo positivo", dijo Loser en declaraciones radiales.

"Me puedo equivocar, pero creo que la Argentina va a lograr el acuerdo y el apoyo del FMI. No creo que haya más dinero, pero habrá más aceleración de los desembolsos", estimó el exfuncionario del Fondo, con más de 30 años de trayectoria en esa entidad.

"La foto con los gobernadores es una imagen positiva. Me ha preocupado un poco la salud de (Nicolás) Dujovne y la reestructuración del Gabinete, pero fundamentalmente lo veo positivo. También se lee bien en el mercado a pesar de que el dólar subió, que el Riesgo País haya caído un poquito. Aunque empieza recién, es muy positivo", afirmó desde Washington, donde reside.

Este miércoles trascendió que la directora del Fondo, Christine Lagarde, exigió a Mauricio Macri profundas "reformas", en lo que se podría interpretar como un mensaje para los mandatarios provinciales.

"Estoy de acuerdo con Lagarde. Me llama la atención que sea tan precavida. No me preocupa demasiado, quizá esto es para asustar un poco a los gobernadores y que estén dispuestos a ir déficit cero, como parece que estén ocurriendo", expresó Loser. Según el economista consultor, el nuevo pacto podría implicar un anticipo de u$s 10.000 millones, del total de u$s 29.000 millones pendientes.

"No se va a acelerar todo, pero una parte, sí. No me atrevo a decir un número, si adelantan todo se tranquilizarían los mercados. Los u$s El3.000 millones originales es insuficientes, una cantidad pequeña. Creo que serían unos u$s 10.000 millones los que hacen falta" para calmar a los mercados, consideró.En esa línea, Loser dijo que "lo importante" es el 2019, aunque remarcó las necesidades inmediatas, según Ambito.

"Si hacemos una imagen gráfica y nos estamos ahogando, lo importante es el 'ya'. Hay demasiada preocupación en el 'ya', es muy de nosotros eso porque vemos que el dólar y la inflación sube. Lo importante para fin de año es la nueva cosecha y las medidas para corregir el déficit de 2019", recalcó.Asimismo, el especialista en mercados emergentes dejó un manto de dudas sobre el radio de cobertura del acuerdo y la posibilidad de que siga la tensión en el mercado cambiario.

"Evidentemente va a seguir, pero si hay un pronunciamiento importante del Presupuesto y otras medidas, creo que se va a tranquilizar. Si no hay acuerdo con el Presupuesto el problema es que el Fondo se va a poner más difícil y eso puede afectar ciertamente", sostuvo.

"Creo que el Presupuesto puede salir antes de que el Fondo vaya a aprobar (el stand). Lagarde puede decir muchas cosas, puede llegarse a un acuerdo, pero tiene que aprobarse por la Junta Directiva, que es tan complicada como el Congreso argentino. Hay gente de todos lados, peleas. Lo usual sería que primero se apruebe el Presupuesto y luego el pedido al Fondo, pero ambos están muy relacionados", indicó.

En el "mientras tanto", Loser vaticinó que la Argentina "va a transpirar" con el mercado cambiario. "(El Gobierno) va a tener que poner una presión a los gobernadores y a la oposición 'constructiva'. El miedo no es tonto, pero hace hacer cosas importantes. He visto que la Argentina funciona mejor cuando las cosas se complican, quizá por eso Lagarde sacó el comunicado".

Por último, el experto aclaró que el ajuste y las reformas que pidió el Fondo en 2001 no son comprables con las exigencias actuales, y mucho menos las consecuencias.

"En 2002 aunque los números eran mejores en la parte fiscal, había una falta total de coordinación entre provincias y Nación y había un problema grave con el tipo de cambio fijo. Como hoy los argentinos están preocupados con que el dólar sube o baja, ser rehén de un tipo de cambio fijo y después las medidas monetarias, como el corralito, hicieron que se pusiera muy complicado. Hoy no creo que haya corralito: el tipo de cambio absorbe cosas que no se podían absorber en ese momento. La crisis del 2001 fue espantosa y no creo que estamos frente algo así", describió.