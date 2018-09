Automotriz en problemas La sangría en Tesla no se detiene: renunció su vicepresidente de finanzas y operaciones

La firma de Elon Musk sufrió en los últimos meses la salida de varios ejecutivos de alto perfil, lo que acrecentó las dudas de los inversionistas

Justin McAnear, vicepresidente de finanzas y operaciones de Tesla, anunció que se va de la compañía. McAnear, que llegó originalmente a Tesla desde equipo de finanzas de Apple en 2015, pasará a otra compañía, profundizando la sangría en el fabricante de autos eléctricos.

"Hace algunas semanas, anuncié a mi equipo que me iría de Tesla porque tuve la oportunidad de asumir un puesto de CFO en otra empresa", dijo McAnear en un comunicado enviado al sitio The Verge. "Realmente me encantó mi tiempo en Tesla, y siento un gran respeto por mis colegas y por el trabajo que hacen, pero esta era simplemente una oportunidad que no podía dejar pasar. Cualquier otra especulación sobre por qué me fui es simplemente inexacta. He estado trabajando con el equipo para garantizar una transición sin problemas antes de mi último día, el 7 de octubre, y varios miembros del equipo se están sumando para ocupar mi puesto ".

Tesla emplea a decenas de miles de personas, y muchos ejecutivos han ido y venido en los 15 años de historia de la compañía. Pero las salidas recientes han estado bajo un intenso escrutinio debido a las luchas de producción bien documentadas de la compañía, los problemas financieros y las acciones impredecibles de su CEO, Elon Musk.

La noticia de la inminente partida de McAnear se produce pocos días después de que Dave Morton, el director de contabilidad de Tesla, renunciara después de menos de un mes en el trabajo. La ex jefa de recursos humanos de Tesla, Gabrielle Toledano, también dejó la empresa el mismo día que Morton, al igual que el vicepresidente de comunicaciones de la compañía. Alrededor de otros 30 ejecutivos han abandonado la empresa desde junio.

Mientras que Musk ha prometido el aumento de la producción del sedán Model 3, con el objetivo de ser rentable en el futuro cercano, varios analistas financieros creen que Tesla no está obteniendo las ganancias suficientes para mantener su alto ritmo de gasto, al menos no sin finalmente recaudar más dinero. Musk no hizo las cosas más fáciles al pasar la mayor parte de agosto explorando, y luego abandonando, un plan sorpresivamente anunciado para privatizar la empresa.

Los analistas han prestado especial atención a la renuncia de Morton, no solo por lo rápido que sucedió, sino también porque, según los informes, sintió que sus intentos de razonar con Musk sobre el plan de privatización fueron ignorados. Romit Shah, un analista sobre los planes Tesla previamente optimista, calificó a la compañía como "no invertible" en una nota esta semana y dijo que la renuncia de Morton fue un golpe especialmente crítico para la empresa.

La partida de McAnear no es tan abrupta como la de Morton, pero incluso en el mejor de los casos, significa que el director financiero de Tesla, Deepak Ahuja, ahora tiene un rol más que cumplir por debajo de él. En este sentido, la ya larga lista de tareas para apuntalar la situación financiera de Tesla se hizo más extensa.