Cayeron 80% desde enero Tras el desplome, las criptomonedas están obligadas a restituir certidumbre

El fenómeno se compara con la caída de las puntocom. Los expertos dicen que habrá que transitar el camino de las regulaciones para recuperar confianza

Los próximos tiempos de las criptomonedas estarán signados por la incertidumbre. Después de haber protagonizado un desplome de 80% de su valor en menos de un año, en un lapso mucho más veloz que el registrado por el fenómeno puntocom en el inicio del milenio, los expertos aseguran que las monedas digitales enfrentarán su momento más duro de ahora en más y será el de recuperar la confianza de quienes apostaron a ella.

La comparación con lo que fue la estrepitosa caída de la burbuja puntocom se da porque, allá por el año 2000, cuando cayeron empresas de internet que no lograron ni empezar a caminar pero también proveedores de equipamiento de telecomunicaciones, el retroceso porcentual fue similar, en torno al 80%. Pero la diferencia es que, en aquella oportunidad, se perdieron mucho más miles de millones de dólares contra las pérdidas que ahora muestran las criptomonedas.

El desplome es protagonizado por bitcoin, la primera moneda virtual, que representaba además el 80% del mercado de criptomonedas y que, ahora, es menos del 40% porque perdió 66% de su valor.

Hay que recordar lo que pasó con el bitcoin desde finales de 2017 hasta ahora. Antes del cierre de ese año, el valor de esta moneda digital cruzó el umbral de los u$s15.000. Hoy oscila en los u$s6.500. No hay dudas de que hubo mucho condimento especulador en torno a ella. En una conducta idéntica a la que casi 20 años atrás ocurrió con las puntocom.

Por eso, este último miércoles se encendieron las alertas máximas cuando el MVIS CryptoCompare Digital Assests 10 Index prologó su colapso al 80% desde el máximo alcanzado en enero.

Esta abrupta caída superó la del 78% que registró el Nasdaq Composite Index desde su máximo cuando estalló la burbuja en los 2000.

Las preguntas en torno al futuro del Bitcoin y demás criptomonedas no tienen respuestas inmediatas. Todo lo que se aseguró en torno a ellas no ocurrió, lo que no quiere decir que no ocurrirá en el futuro. La velocidad suele ser el problema que afecta a estos fenómenos donde la especulación es el condimento que más adrenalina genera.

Hasta ahora, se aseguraba que el Bitcoin se usaría en el comercio y que podría desarrollarse por fuera de las regulaciones. Y que se abrirían nuevas oportunidades en diversos frentes. Todo ese discurso provocó un optimismo exacerbado que habilitó que hasta los pequeños inversores pudieran adquirir monedas virtuales a través de la tarjeta de crédito.

Ni el bitcoin está siendo aceptado tan fuertemente, ni el comercio lo incorporó sin más. Algunos expertos señalan que llegó la hora de ponerle regulaciones y que, seguramente, y tal como ocurrió con las empresas de internet, serán de uso corriente en el futuro. Pero para que eso llegue habrá que volver a trabajar en la confianza, y habrá que ver qué sucede con ciertas certidumbres que cualquier moneda, incluso las revolucionarias, promete.