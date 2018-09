Mercado cambiario El dólar desatado: el Banco Central volcó alrededor de u$s300 millones para contenerlo y cerró a $40,51 en promedio

La entidad monetaria vendió a primera hora un estimado de u$s250 M directos y después hizo una subasta. En toda la semana el precio trepó 7,8 por ciento

El dólar está intratable, no aparece una oferta genuina de divisas, la demanda sigue sostenida y el único "abastecedor" del mercado es el propio Banco Central. Por eso, el billete no para de subir de precio y el Gobierno profundizó las medidas para evitar un mayor desequilibrio, sobre todo en la víspera a la licitación de Lebac del martes que viene.

Para intentar controlar este desajuste, la entidad monetaria dirigida por Luis Caputo comenzó la jornada vendiendo alrededor de u$s250 millones, según informaron operadores de la City a iProfesional, que se le sumó u$s75 millones de una subasta de billetes sobre el cierre de la rueda para frenar la escalada del tipo de cambio.

Además, el BCRA anunció que en su programa de desarme de Lebac, licitará Letras y le subió 5 puntos porcentuales los encajes a los bancos, para que no vuelquen los pesos sobrantes a la compra de divisas. Esto se debe al importante volumen de pesos que podrían estar "libres" la próxima semana, debido a que en el nuevo vencimiento de estas Letras de la semana que viene hubo una decisión oficial de no renovar alrededor de $150.000 millones a los inversores no bancarios.

En consecuencia, más allá de las ventas y medidas oficiales, el billete mayorista cerró la rueda con un incremento de 31 centavos para ubicarse a $39,86.

Por lo que en toda la semana escaló 7,8% ($2,87), en todo el mes arrastra 8,2% y desde inicios de agosto la moneda estadounidense ya subió de precio 45,5 por ciento.

El volumen total operado reflejó las ventas oficiales ya que subió 47% este viernes para ubicarse en u$s649,5 millones. Un nivel que no refleja una "corrida", sino un desfasaje entre la oferta y demanda.

"Fuerte presencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones mantuvo muy acotada la corrección del tipo de cambio en el último día de la semana", resume el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.

En el segmento minorista, se reflejo este incremento en el promedio entre las entidades, que trepó 29 centavos hasta los $40,51, según el relevamiento del BCRA entre las entidades del microcentro porteño.

Desde el Banco Nación, con la cotización más baja de la City, aumentó su valor al público unos 40 centavos para ubicarse a $39,20 para la compra y $40,40 para la venta.

La referencia máxima en las ventanillas de las entidades llegó a $40,70, como se observó en el ICBC, seguido por los $40,65 en el HSBC y los $40,60 en Galicia, Supervielle, Itaú y Macro.

Por el lado de las cuevas, el blue se negoció con un aumento de 25 centavos a $39, pero igual se posicionó 3,7% por debajo del promedio minorista oficial.

Ventas oficiales y precios estimados

El Banco Central estuvo interviniendo en toda la semana con ventas directas muy puntuales, en las que volcó del lunes al jueves un acumulado de u$s114 millones.

Pero este viernes comenzó la rueda vendiendo alrededor de u$s250 millones, según fuentes consultadas, a lo que sobre el final se le sumó una subasta por u$s200 millones en la que terminó adjudicando de este monto u$s75 millones, a un precio promedio de corte de $39,85. Es decir, en total habría vendido esta rueda unos u$s325 millones.

"Desde el miércoles pasado que el BCRA no utilizaba simultáneamente la intervención con ventas directas y el mecanismo de subasta de divisas para acotar la evolución de los precios del dólar", agrega Quintana.



La entidad monetaria anunció este viernes en un comunicado que dentro de su programa de desarme de Lebac, que no renovarán $150.000 millones de estas Letras en propiedad de entidades no bancarias. Por lo que agregó que para contener ese caudal de pesos que se volcará a la calle, tiene contemplado realizar subastas de divisas el martes que viene, día en que se realizará la licitación mensual de estos papeles.

en cuanto a los rendimientos en pesos, en el mercado secundario de Lebac se operó a 5 días a una tasa de interés del 60% y la de 33 días se negoció a 61% anual.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s404 millones, de los cuales más del 65% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $40,40 y $42,50 a una tasa del 30,9% y 51,4% anual, respectivamente.

Asimismo, se negoció el billete estadounidense para fin de diciembre a $45,45, un alza de 1% respecto a la rueda previa.

Este valor empieza a alejarse con el estimado por economistas días atrás. De hecho, estaa semana se difundió el informe mensual de FocusEconomics de septiembre, en el que se encuestó a cerca de 20 consultoras y bancos de inversión locales e internacionales, respecto al valor que espera el mercado para el tipo de cambio en el corto plazo. En el mismo, los analistas consensuaron que para fin de diciembre el billete estadounidense cotizaría a $42,17. Es decir, desde ahora hasta fin de año "apenas" debería subir 5,8% para alcanzar ese nivel.

Los problemas de fondo se centran en aspectos políticos y económicos, que se suman a que es muy estrecho el aporte genuido de billetes, sobre todo el de los agroexportadores, debido a que se encuentran en plena temporada baja de la cosecha. A lo que se le suma que la volatilidad cambiaria también desalienta a la liquidación a aquellos productores que aún poseen granos acopiados.

En cuanto a lo vinculado directamente al Gobierno, en la City hay desconfianza respecto a cómo el Ejecutivo piensa resolver el déficit fiscal y el estancamiento económico.

"Despejar dudas acerca de la cobertura de las necesidades de financiamiento de 2019 era importante para el sector público nacional. Pero, para que la mejora en los mercados financieros se profundicen y alcancen al sector real de la economía, se requiere cumplir con una serie de pasos adicionales", dice el economista Gustavo Reyes en un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Para completar que "el cumplimiento de las nuevas metas fiscales es fundamental, a lo largo de los próximos trimestres, también el rescate no traumático del stock de Lebacs que subsiste, la extensión por más tiempo de la estabilidad de las variables financieras, un punto de inflexión nítido en la escalada inflacionaria, la recuperación de la confianza de consumidores e inversores, que del frente externo no surjan noticias desestabilizadoras para emergentes".

Es decir, el Gobierno requiere ampliar el horizonte político más allá de las elecciones del 2019.

¿El dólar de la convertibilidad?

Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional del gobierno estadounidense, instaló esta semana la polémica en torno a la convertibilidad, al manifestarse a favor de buscar un mecanismo que ate al peso y al dolar como solución a los problemas de una economía bimonetaria como la argentina.



Tras elogiar el sistema aplicado en los años ’90, cuando estuvo al frente del Ministerio de Economía Domingo Cavallo e instauró el 1 a 1, pidió replicar el principio de no emitir un peso más si éste no está respaldado por las reservas. Hasta llegó a insinuar, con cierta ambigüedad, que el Tesoro de Estados Unidos estaba analizando esa alternativa.



La polvareda levantada por sus declaraciones obligó al Gobierno y al propio Kudlow a desmentir los rumores.

No obstante, el dilema quedó instalado. Sobre todo a la hora de observar que, según los especialistas, el valor teórico del dólar de la convertibilidad debería ubicarse en los $41,90.

Esta cifra marca que esta referencia (circulante versus reservas) se ubica apenas por encima de la que muestran las pizarras de los bancos este viernes en la City porteña.

No suena descabellado entonces que los inversores la tomen en consideración.

"El indicador que surge del dólar de convertibilidad está asociado a la capacidad del Banco Central para enfrentar una corrida", señala Marcela Cristini, economista de FIEL.



Asimismo, el economista Victor Beker completa a iProfesional: "Es un valor de tipo de cambio que hace que el BCRA pueda hipotéticamente canjear todos sus pasivos monetarios por sus reservas (pesos por dólares)".



Para Ramiro Castiñeira, de Econométrica, el dólar de convertibilidad es "un parámetro más que marca el exceso de moneda local que hay en la economía, que hasta ahora se frenaba con la colocación de Lebac y tasas de interés en alza, que ya llegan al 60%".



Algunos analistas, como Gabriel Caamaño Gómez, de la Consultora Ledesma, sugieren restar la parte de las Lebac y Leliq que está en manos del sistema financiero (en poder de los bancos), ya que "las entidades están reguladas a la hora de poder movilizar sus fondos. Es decir, no podrían volcarlos a la comprar de divisas" a su antojo.



Con este ajuste en la ecuación, el tipo de cambio de cobertura o de "equilibrio" debería estar en torno de los $34. Es decir, 10% por debajo del actual.

Más allá de las distintas opiniones, el debate se ha instalado como intento a frenar la escalada del tipo de cambio.