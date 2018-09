Fintech Google se asocia con bancos de India para ocupar la plaza de préstamos digitales

La empresa de Mountain View “aprieta el acelerador” para ocupar una de las plazas más importantes en cuanto a fintech refiere en el continente asiático

Google se asoció con cuatro bancos de la India para ofrecer préstamos minoristas por Internet ante el aumento de la competencia en el mercado de finanzas digitales de u$s1 billón.



El gigante de las búsquedas por Internet de Estados Unidos se vinculó con HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd. y Federal Bank Ltd. para trabajar en el segmento de los préstamos instantáneos y preaprobados a los clientes “directamente desde Google Pay en cuestión de segundos”, dijo en un comunicado.



Desde WhatsApp de Facebook a Ant Financial de Jack Ma, los gigantes de Internet se fueron sumando a una carrera para ofrecer servicios financieros en el segmento móvil de más rápido crecimiento del mundo. Los préstamos en línea se están convirtiendo en la próxima frontera ya que los usuarios quieren pequeños préstamos con requisitos mínimos, incluso sin una evaluación del perfil crediticio, y las empresas fintech usan datos y algoritmos para determinar el riesgo.

La empresa con sede en Mountain View, relanzó su aplicación Tez fabricada en India e introducida en septiembre con el nombre de Google Pay: la marca global para sus servicios de pagos. Los usuarios de la aplicación pueden obtener un préstamo personalizado y obtener el dinero depositado directamente en su cuenta bancaria. Ahora la empresa quiere trasladar las innovaciones y características a otros mercados.



“Hemos aprendido que cuando construimos para India, construimos para el mundo”, dijo Caesar Sengupta, vicepresidente de la iniciativa Next Billion Users de Google, en el evento ’Google for India’ en Nueva Delhi.



Unos 55 millones de personas en más de 300.000 ciudades y pueblos descargaron la aplicación de pagos de Google para pagar el transporte en colectivo, dividir las facturas de una cena con amigos o pagar personal de reparaciones, lo que equivale a u$s30.000 millones en transacciones anuales, según la empresa.

Se pronostica que el mercado general crezca a u$s1 billón para 2023 desde los u$s200.000 millones en la actualidad, de acuerdo con Credit Suisse Group AG.