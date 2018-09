Oportunidad de inversión YPF, Pampa, Tenaris, Cablevisión: acciones de empresas para invertir con dólar a 40 pesos

La devaluación benefició a algunos papeles vinculados a la moneda estadounidense. Sobre todo a exportadoras y energéticas. Los expertos prevén un rebote

Con un incremento cercano al 45% en apenas un mes y medio, el dólar se transformó en la gran variable disruptiva del mercado de capitales.



Los activos en pesos quedaron "por el piso" y esto da lugar, tal como ha ocurrido históricamente, a que se generen interesantes oportunidades de compra, a la espera de un posterior reacomodamiento.



Esto no significa que no haya que sortear sinsabores hasta que se logren buenos rendimientos: en el ínterin, habrá jornadas en las que muchos papeles pueden experimentar fuertes caídas, que habrá que soportar.



Hay cierto consenso en la City de que este puede ser un buen momento para comprar acciones: medidos en dólares, muchos activos nominados en pesos se abarataron notoriamente tras la abrupta devaluación.



Además, varias empresas ganaron competitividad cambiaria y esto las lleva a tener mejores chances para hacer crecer sus exportaciones.



No sólo las acciones de firmas que comercian con el mundo son las que presentan un buen potencial, también las energéticas vinculadas con Vaca Muerta, ya que un dólar a $40 les brinda una ecuación más favorable para impulsar sus extracciones.



El propio Presidente Macri indicó días atrás que la actividad en este reservorio "no va a parar" hasta que el país "exporte u$s30.000 millones en gas y petróleo".



Analistas consultados por iProfesional vaticinan que las acciones de los sectores beneficiados por la devaluación pueden verse favorecidas con un crecimiento de hasta 20% en sus precios en dólares hasta diciembre.



En lo que va de 2018, la rentabilidad de la mayoría de las acciones viene siendo negativa si tiene en cuenta la inflación y depreciación del peso, a excepción de dos: Petrobras y Tenaris.



"De acá a fin de año pueden registrarse subas del 20% en dólares. No creo que la situación esté tan mal como para que las acciones terminen en terreno tan negativo y sean castigadas de una forma tan monumental", resume Rubén Pasquali, analista de Fernández Laya Sociedad de Bolsa.

Acciones recomendadas

Te puede interesar La cotización del dólar sube y acelera la salida de plazos fijos de los bancos

"Estamos recomendando empresas con ingresos dolarizados por sus exportaciones, como pueden ser Tenaris, Aluar o YPF", señala Gustavo Neffa, de Research For Traders.



De acuerdo con los expertos de la City, varios papeles quedaron baratos si se tienen en cuenta algunos parámetros tomados como referencia.



Sin embargo, hay analistas como Neffa que aclaran: "Necesitamos drivers que hoy no hay -ni para emergentes ni para Argentina- para que se produzca un rally alcista".



Desde las sociedades de bolsa indican que un grupo de papeles presenta buenas oportunidades y perspectivas de crecimiento ante esta nueva coyuntura con un dólar a $40.



"Creemos que existe considerable valor en las acciones, si bien la mejora del riesgo país es condición necesaria para que se concrete un rally sostenido del Merval en dólares", resume a iProfesional Ariel Chirom, de Research de Quantum Investment.



En esta línea, la mayoría de los expertos recomiendan principalmente los papeles de Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur (TGS).



"Pueden beneficiarse del potencial de Vaca Muerta. Tras varios trimestres difíciles, el mercado está en condiciones de volver a descontar una mejora sustancial en sus ingresos", sostiene Chirom.



Pasquali afirma que "todo lo relacionado con Vaca Muerta tiene un futuro interesante, al ser uno de los tres yacimientos más importantes del mundo: "Podría generar exportaciones por el equivalente a toda una cosecha de soja".



Un aspecto positivo en la producción de petróleo respecto a la cosecha es que no se ve afectado por el clima, por lo que puede impulsar un ingreso estable.



"TGS es proveedora del sector de hidrocarburos en Vaca Muerta y está construyendo viaductos en la zona, lo que le da una posición privilegiada", señala Pasquali.



"Además, tiene muy buen cashflow, está distribuyendo dividendos en forma seguida y dentro del sector de servicios tiene proyección a futuro", añade.



Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa, expresa que Transportadora de Gas del Sur cobra una tarifa por el transporte, "por lo que se ve beneficiada por la suba del dólar".



Asimismo, añade que ha anunciado un agresivo plan de recompra de sus acciones, dándole así una señal muy amigable a sus accionistas.



Pasquali también sostiene que YPF será la principal beneficiada por este impulso de la explotación en este gran reservorio de Neuquén.

Otras energéticas

Te puede interesar Dólar de convertibilidad: este es el precio de equilibrio entre pesos en circulación y reservas

A las firmas anteriormente mencionadas se agrega otra con muy buen potencial de suba: Central Puerto.



"Tiene sus precios indexados en dólares, prácticamente no posee deuda y su cotización tiene múltiplos muy bajos (cuatro veces las ganancias). Está muy barata", expesa Pasquali.



Cappella recuerda que Central Puerto es la principal generadora privada de energía eléctrica y que ha comenzado la producción de su nuevo parque eólico.



"Mostrará un fuerte aumento en su capacidad instalada para 2020 y será uno de los jugadores más grandes en la generación de energía, en un mercado energético que está tendiendo a premiar la eficiencia, bajo un libre mercado y con menos intervención estatal", destaca Cappella.



También los expertos recomiendan a Transener, principal transportadora de energía, cuyo negocio es estable y es otra de las que cobra una tarifa dolarizada.

Exportadoras

Te puede interesar Con el Banco Central al acecho, el precio del dólar bajó a $40,41 promedio

También adquieren una relevancia fundamental las acciones de firmas exportadores, favorecidas por la devaluación.



"Ganaron competitividad cambiaria. En especial, me refiero a Siderar (Ternium Argentina), a la agrícola San Miguel y en menor medida a Aluar", señala Pasquali.



A la lista se agrega Mirgor, que fabrica cerca del 70% de los celulares de Samsung del país.



"Si bien el sector consumo masivo es uno de los que más siente la recesión, los móviles están mutando hacia productos de primera necesidad", afirma Cappella.



"Además, el ingreso de cantidad de teléfonos del exterior se verá afectado por la escalada del dólar", completa.



Actualmente, Mirgor cuesta menos de u$s200 millones, mientras que sus inventarios solos valen u$s250 millones.

Telecomunicaciones

Entre las recomendadas para este momento del país por los analistas se aparece Cablevisión.



"Es otro papel que puede subir. Sus balances se vieron afectados por el crédito que debió tomar para adquirir Telecom y por la suba del tipo de cambio, pero tiene muy buena caja por la enorme cantidad de clientes", anticipa Pasquali.



En su visión, de a poco irá licuando su deuda y será la empresa con mayor capitalización en el mercado local, incluso por encima de YPF.



Además, como Argentina pasó a ser mercado emergente, en un futuro no muy lejano los fondos de inversión deberán incorporarla a sus carteras. "Casi ninguno la tiene, y eso hace que pueda crecer con fuerza", dice Pasquali.



"Es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de la región. Hoy cotiza cerca de su valor libro, es decir, cerca de su patrimonio neto”, concluye Cappella.